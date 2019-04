Saiba tudo sobre Fiorentina x Milan, pela 19ª rodada da Serie A

Próximos na tabela, Fiorentina e Milan se enfrentam no Artemio Franchi tentando terminar 2017 em uma posição mais próxima às de classificação para as competições europeias. A Viola atravessa um melhor momento na Serie A, com seis jogos de invencibilidade na competição, sendo que não sofreu gols nos últimos quatro, apesar da eliminação para a Lazio na Copa Itália. Já os milanistas eliminaram a arquirrival Internazionale, mas perderam os dois últimos jogos no Italiano e estão na segunda página da tabela.

A Fiorenitina vem de vitória por 1 a 0 sobre o Cagliari, fora de casa, enquanto o Milan foi derrotado pela Atalanta por 2 a 0, no San Siro. A Viola ocupa o 8º lugar, com 26 pontos, podendo terminar o ano em 6º, enquanto os rossoneri tem 24, apenas em 11º.

Histórico do confronto

O último confronto entre as equipes aconteceu em 19 de fevereiro, na 25ª rodada da última Serie A. O Milan superou a Fiorentina por 2 a 1: Kucka abriu o placar para os mandantes, Kalinic, agora jogando no time rossonero empatou, mas Deulofeu decretou a vitória milanista. Jogando no Artemio Franchi, casa da Viola, o time de Milão não vence desde 2014: duas vitórias da Fiore e um empate no período.

Na história da Serie A, foram 154 confrontos, com 74 vitórias do Milan, 40 da Fiorentina e 40 empates. Em Florença, a Viola leva vantagem: em 77 jogos, 31 vitórias da Fiore, 24 dos milanistas e 22 empates.

Escalações

Para o confronto deste sábado (30), o técnico Stefano Pioli terá o retorno do zagueiro Germán Pezzella, recuperado de uma lesão na coxa. Em relação a partida contra o Cagliari - visto que vários jogadores foram poupadas para a partida da Copa Itália -, o argentino deve voltar ao time titular na vaga de Milenkovic. Se mantido o esquema de três zagueiros, Astori e Vitor Hugo formarão a zaga da Fiorentina. Se Pioli escolher novamente uma linha de quatro na defesa, Laurini deve ganhar a vaga do brasileiro. A única ausência por lesão é do lateral-direito reserva Bruno Gaspar, fora por um problema no joelho.

Pezzella está de volta ao time da Fiorentina (Foto: Gabriele Maltinti/Getty Images Europe)

Já no Milan, Gennaro Gattuso tem em sua lista para o jogo o jovem Gianluigi Donnarumma, que ficou fora da partida contra a Inter por lesão. Ainda sem estar 100%, o goleiro é dúvida. Se não puder entrar em campo, Antonio Donnarumma, seu irmão mais velho, ocupará o gol milanista mais uma vez. O outro arqueiro, Storari, está fora por lesão.

Outros dois jogadores se machucaram na partida contra a Inter e estão fora: o lateral-direito Abate e o atacante Kalinic, ex-Fiorentina. Calabria deve ocupar a vaga na defesa e, no ataque, Cutrone, que fez o gol da classificação na Copa Itália, é o provável substituto. Estão também contundidos o lateral-direito Conti e o meio-campista José Mauri.