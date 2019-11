Saiba tudo sobre Hellas Verona x Juventus, pela 19ª rodada da Serie A

Em situações distintas na tabela, Hellas Verona e Juventus se enfrentam no estádio Mancantonio Bentegodi, no último duelo do Campeonato Italiano em 2017. A Vecchia Signora atravessa um bom momento na Serie A, é vice-líder da competição e há cinco partidas não sofre gols. Já os donos da casa estão na 19ª colocação, superando apenas o Benevento na tabela.

O Hellas Verona vem de derrota por 4 a 0 para a Udinese, fora de casa, enquanto a Juventus venceu a Roma por 1 a 0, dentro de seus domínios. Com a segunda colocação, o time de Turim soma 44 pontos e caso vença, pode ficar apenas a um ponto atrás dos líderes, o Napoli. Os mandantes, por sua vez, somam apenas 13 pontos e ocupam a vice-lanterna no campeonato.

Histórico do confronto

O último confronto entre as equipes aconteceu em 8 de maio de 2016, na 37ª rodada da Serie A 2015/16. O Hellas Verona superou a Juventus por 2 a 1: Luca Toni abriu o placar em cobrança de pênalti, Federico Viviani aumentou para os mandantes e Paulo Dybala diminuiu nos acréscimos, também de pênalti, para a Juventus.

Na história da Serie A, foram 60 confrontos, com 42 vitórias da Juventus, 12 triunfos do Hellas Verona e 15 empates. Em Verona, os mandantes tem vantagem mínima: 30 partidas, 11 vitórias do Hellas Verona, dez empates e nove derrotas.

Escalações

Para o confronto deste sábado (30), o técnico Massimiliano Allegri voltará com Dybala para o XI inicial. Marchisio fará dupla no meio-campo com Khedira, enquanto Pjanic será poupado por desconforto muscular. Buffon, Cuadrado, De Sciglio e Howedes ainda estão se recuperando de lesões.

Dybala volta à titularidade na Juventus (Foto: FilippoAlfero/Juventus FC)

Já o Hellas Verona vem com poucas alterações na sua equipe titular. Moise Kean, jogador da Velha Senhora que foi emprestado para o time de Verona, é a grande esperança dos mandantes para a partida. Cerci, Fares, Zaccagni, Bianchetti e Cherubin estão fora por tratamento de lesões.