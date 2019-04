Início da redenção celeste? Messi colocou Argentina na Copa e evitou histórico vexame

A fase da Seleção Argentina não é das melhores atualmente. Depois de fazer grandes campanhas na Copa do Mundo 2014, Copa América 2015 e 2016 (mesmo sendo vice-campeã nas três competições), os hermanos acabaram decaindo seu futebol e ficando cada vez mais dependentes de Lionel Messi. O camisa 10 do Barcelona acabou sendo encarregado de salvar a sua equipe de ficar fora da Copa do Mundo da Rússia em 2018 e conseguiu carimbar o passaporte dos argentinos na última rodada das eliminatórias.

Desde 1993 sem conquistar um título de expressão pela seleção principal, a Argentina continua devendo um título para a sua torcida, ainda mais o próprio Lionel Messi que nunca levantou uma taça com a sua seleção nacional. Porém a vida dos argentinos não continua nada fácil no último um ano e meio, que foi onde tudo quase foi por água abaixo nas eliminatórias para a Copa da Rússia.

Após o vice-campeonato da Copa América Centenário em 2016, a Argentina viu Messi se abalar emocionalmente e cogitar uma aposentadoria da seleção, mas por sorte o camisa 10 desistiu da ideia de se retirar e voltou a vestir a camisa albiceleste para a felicidade dos argentinos.

Novo técnico e vitória sobre o Brasil em amistoso

Argentina vence no primeiro clássico de Sampaoli contra o Brasil (Foto: Michael Dodge/Getty Images)

A reta final das eliminatórias para a copa foi muito complicada para a seleção dos hermanos, pois a equipe demonstrava grande dificuldade de balançar as redes e não conseguia vencer nem adversários considerados fracos. A fase da seleção era tão ruim, que em menos de um ano teve a demissão de dois técnicos no comando da equipe, primeiro Tata Martino, logo depois Edgardo Bauza. Até então finalmente Jorge Sampaoli assumir o comando técnico da equipe e dar esperança aos torcedores.

Em 2017, a equipe Argentina disputou 10 partidas, sendo seis pelas eliminatórias e quatro amistosos internacionais. Nos quatro amistosos que a seleção Argentina disputou a equipe dirigida por Jorge Sampaoli venceu três e perdeu apenas um. Com Messi em campo, a Argentina venceu o Brasil por 1 a 0 (gol de Mercado) e a Rússia também por 1 a 0 (gol de Aguero). Mas sem o capitão a seleção venceu a Singapura por 6 a 0 e perdeu para a Nigéria por 4 a 2 de virada.

Já pelas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção venceu apenas dois dos seis jogos que disputou em 2017, quase que não se classificando para a Copa do Mundo. Foram duas vitórias Argentinas, três empates e uma derrota.

Situação dramática nas Eliminatórias

Argentinos lamentam empate contra o Peru em casa (Foto: Eitan Abramovich/Getty Images)

Na primeira rodada das Eliminatórias em março, a Argentina jogando em casa venceu o Chile por 1 a 0, com gol de Lionel Messi. Depois a equipe viajou para enfrentar a Bolívia e perdeu por 2 a 0. Detalhe que contra a Bolívia, a seleção não contou com Messi, que acabou sendo punido por desrespeitar o árbitro na partida anterior.

Em setembro, a Argentina teve mais duas rodadas nas eliminatórias, mas acabou não vencendo nenhuma das partidas. Primeiro empatou com o Uruguai fora de casa em 0 a 0, já com Messi de volta a equipe. E na segunda partida, mesmo jogando em casa e contra o último colocado da tabela das eliminatórias, a Argentina não passou de um empate por 1 a 1 contra a Venezuela.

Cada vez mais, a situação da Albiceleste ficou complicada e a matemática passou a ser total aliada dos argentinos ao pensarem na classificação, o que viria a acontecer apenas na última rodada. Porém, os dois últimos confrontos foram recheados de tensão e sofrimento.

A primeira partida foi justamente em casa contra o Peru, onde todos os argentinos contavam que seria a vitória que confirmaria os hermanos na copa. Porém a história foi outra. Apesar de fazer uma grande partida contra o Peru, a Argentina não transformou a mítica Bombonera em um caldeirão, não conseguiu balançar as redes e mais uma vez falou mais alto a sua dificuldade de fazer gols. A partida terminou em 0 a 0 com a Argentina fora da zona de classificação para a Copa do Mundo.

Classificação heroica na última rodada

Messi vibra após classificar a Argentina para a Copa do Mundo (Foto: Hector Vivas/Getty Images)

Com o tudo ou nada na última rodada das Eliminatórias, a Argentina se via praticamente obrigada a vencer o Equador fora de casa, jogando em Quito, na altitude. O que já parecia uma situação muito difícil acabou ficando ainda pior quando os hermanos viram o Equador abrindo o placar da partida com 40 segundos de partida.

Quando tudo parecia que ia desmoronar e o desespero tomar conta, Messi se encarregou de liderar a equipe e empatou a partida ainda com 12 minutos de jogo. E não demorou muito, aos 20 minutos da primeira etapa Messi mais uma vez chamou a responsabilidade e foi decisivo para fazer um lindo gol e virar a partida para a Argentina. 2 a 1 para os hermanos que enfim respiravam no jogo.

No segundo tempo de partida a Argentina estava se classificando para a copa com o 2 a 1, mas todo cuidado era pouco, pois um gol de empate do Equador poderia tirar novamente os argentinos da zona de classificação. Porém Messi mais uma vez brilhou e marcou outro golaço para abrir 3 a 1 no placar e sentenciar a classificação da Argentina de forma heroica. Um hat-trick do melhor jogador do mundo para carimbar o passaporte para a Rússia e levar a Argentina para a Copa do Mundo.

Com a vitória por 3 a 1 sobre o Equador, a Argentina pulou para a terceira posição na tabela das eliminatórias da América do Sul, com 28 pontos. A equipe de Messi ficou atrás apenas do Uruguai com 31 pontos e do líder Brasil que disparou com 41 pontos. A Argentina se classificou com 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 18 partidas. A seleção que teve bastante dificuldade em marcar gols, foi o segundo pior ataque com 19 gols, mas a segunda melhor defesa sofrendo apenas 16 gols.

Sorteio dos grupos do Mundial 2018

Agora confirmada para a Copa do Mundo da Rússia, no dia 1º de dezembro a Argentina conheceu os seus rivais na fase de grupos do Mundial do ano que vem. Se encontrando como cabeça de chave do Grupo D, a Argentina irá enfrentar a Islândia na estreia da copa, depois enfrenta a Croácia e encerra sua participação na fase de grupos contra a Nigéria, repetindo a partida da Copa do Mundo do Brasil em 2014. A expectativa é que, mesmo longe do ideal, a Seleção Argentina possa encerrar o jejum de títulos com Lionel Messi à frente.