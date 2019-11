Resultado Bayer Leverkusen x Bayern de Munique pela Bundesliga 2017-18 (1-3)

Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Até mais!

Não existe mais a sequência de 14 jogos de invencibilidade do Bayer Leverkusen, com 12 rodadas na Bundesliga. O que continua é o Bayern de Munique soberano. Os bávaros venceram por 3 a 1 e abrem 14 pontos em relação ao segundo colocado, o Schalke 04.

FIM DE JOGO NA BAYARENA!

91' ALTERAÇÃO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Thomas Müller e entra Tolisso.

90' GOOOOOOOOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇOOOOOOOOOOOO DO BAYERN DE MUNIQUE! UMA PINTURA! QUE MARAVILHA DE GOL!

James Rodríguez cobra a falta com perfeição, com maestria, no ângulo direito de Leno. Um golaço para sacramentar a vitória do Bayern de Munique!

90' Quatro minutos de acréscimo.

89' Mais uma vez, James Rodríguez avança pelo meio de campo e sofre falta na meia-lua. Claríssima chance para o Bayern garantir a vitória.

86' Boa jogada tramada pelo Bayern. James Rodríguez finaliza dentro da área, mas bate torto.

Sandro Wagner foi revelado nas categorias de base do Bayern de Munique. Depois de uma década, o jogador atua no time profissional.

77' ALTERAÇÃO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Ribéry e entra Sandro Wagner. O atacante faz sua estreia no clube bávaro.

77' Alario recebe na direita, corta para o meio e arrisca com a canhota. Quase o empate.

76' ALTERAÇÃO BAYER LEVERKUSEN! Sai Brandt e entra Mehmedi.

76' Bailey cobra escanteio e Ulreich sai no soco para afastar.

75' Volland aproveita saída errada, avança, mas desperdiça chance. Escanteio.

73' Sven Bender desvia de cabeça após escanteio e levou perigo.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYER LEVERKUSEN!

Volland se livra de três marcadores na entrada da área, a bola bate em Javi Martínez e Süle e engana Ulreich. Leões põem fogo no jogo!

67' Bayern com muita tranquilidade cadencia o jogo para manter tranquilamente a vantagem

64' ALTERAÇÃO BAYERN DE MUNIQUE! Sai Robben e entra Coman.

64' ALTERAÇÃO BAYER LEVERKUSEN! Sai Kohr e entra Alario.

60' ALTERAÇÃO BAYER LEVERKUSEN! Sai Bellarabi e entra Henrichs.

Primeiro gol de Ribéry e quarta assistência de James Rodríguez na temporada.

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!

No momento de maior perigo do Bayer Leverkusen, os bávaros aumentam a vantagem. James Rodríguez aciona Ribéry. O francês avança, entra na área e finaliza sem chances de defesa para Leno.

56' Thomas Müller divide com Bender, ganha disputa e bate de canhota. A pelota tirou tinta da trave esquerda.

54' NO TRAVESSÃO! QUASE UM GOLAÇO! Bailey faz linda jogada individual, entra na área, entorta Süle e bate por cima. A bola bateu no travessão e foi para fora. Quase veio o empate.

53' Brandt cobra falta, a bola bate nas costas de James Rodríguez e vai para fora. Escanteio.

50' Bayern tenta chegar com perigo e aproveita maior posse de bola, mas defesa do Bayer afasta de todo e qualquer jeito

46' Jogo interrompido para que sejam retirados rolos de papel higiênico na bandeira de escanteio.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Javi Martínez deixa o Bayern de Munique em vantagem sobre o Bayer Leverkusen.

42' CARTÃO AMARELO! Rafinha, lateral-direito do Bayern de Munique.

39' James Rodríguez cobra escanteio e Süle desvia com perigo. Bola fora.

38' James Rodríguez alça na área, Wendell tenta recuar para Leno e manda para a linha de fundo.

37' QUASE O SEGUNDO! James Rodríguez bate escanteio e Javi Martínez sobe mais alto que a marcação para desviar com perigo.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAYERN DE MUNIQUE!

Robben cobra escanteio e Vidal desvia de cabeça. A bola amortece na defesa e Javi Martínez fica com a sobra para encher o pé esquerdo e abrir o placar. Bávaros na frente!

27' Bailey aciona Havertz. O atacante toca para Lars Bender e chuta longe da meta e não assusta Ulreich.

26' CARTÃO AMARELO! Thomas Müller, atacante do Bayern.

25' LENO! Após chute desviado na defesa, o goleiro do Leverkusen salva a meta.

24' Alaba recebe lançamento de Ribéry e cruza. Leno espalma e James Rodríguez emenda rebote com chute forte na entrada da área. A bola passa perto.

17' QUASE LEVERKUSEN! Bailey cobra escanteio e Kohr nem sobe para desviar com perigo. A bola passou perto da trave direita defendida por Ulreich.

16' Leverkusen avança, Bailey bate com a perna esquerda e a bola desvia no marcador.

15' Cobrança de escanteio. Arturo Vidal cabeceia fraco e Leno defende.

15' Jérôme Boateng toca para Vidal e o meio-campista chuta forte. Leno espalma. Escanteio.

14' CARTÃO AMARELO! Bellarabi, meia do Bayer Leverkusen, chega no carrinho e atinge Ribéry. Advertido.

12' Ribéry desce pela esquerda, toca para James Rodríguez e o colombiano alça na área. O goleiro Leno se antecipa e defende.

9' CARTÃO AMARELO! Volland, atacante do Bayer Leverkusen, comete falta em Javi Martínez no meio de campo.

4' Brandt aproveita contra-ataque e corre com a bola até a intermediária. Bailey é acionado, mas perde o pique na bola.

3' Bayern avança em velocidade com Robben e o camisa 10 acionou James Rodríguez, que finalizou, mas foi travado pela defesa. Em seguida, falta de Bellarabi na entrada da área.

COMEÇA O JOGO E A BUNDESLIGA ESTÁ DE VOLTA!

Equipes em campo. A bola vai rolar em instantes.

BAYERN DE MUNIQUE DEFINIDO! Ulreich; Rafinha, Jérôme Boateng, Süle e Alaba; Javi Martínez e Arturo Vidal; Robben, James Rodríguez e Ribéry; Thomas Müller. Técnico: Jupp Heynckes.

BAYER LEVERKUSEN ESCALADO! Leno; Tah, Sven Bender e Wendell; Bellarabi, Lars Bender, Kohr e Bailey; Kai Havertz, Volland e Brandt. Técnico: Heiko Herrlich.

SEXTOU! E com muito futebol! A Bundesliga está de volta com o jogo entre Bayer Leverkusen x Bayern de Munique. O confronto é válido pela 18ª rodada do Campeonato Alemão e você pode conferir todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

No primeiro jogo disputado entre as equipes nesta temporada, a Allianz Arena contou com 75 mil torcedores que prestigiaram a vitória do Bayern por 3 a 1, no primeiro jogo da Bundesliga. Relembre.

"Eles formam uma equipe jovem, altamente talentosa, com vontade. São rápidos. Espero um jogo com muitos elementos que tornam o futebol atraente. É uma partida de abertura que tem capacidade para ser difícil e emocionante. Sandro Wagner é a primeira opção. Ele é muito ambicioso, muito disciplinado. Ele está muito bem integrado ao time. No entanto, não houve tempo suficiente para transmitir adequadamente jogadas de ataque e entender o jogo da equipe. O processo de integração demora mais do que apenas duas semanas", explicou.

Em entrevista prévia para a partida, o comandante bávaro destacou a boa sequência de resultados do oponente, além de citar as boas qualidades do Bayer Leverkusen. Heynckes também não poupou elogios a Sandro Wagner, atacante que vai fazer sua estreia com a camisa do Bayern.

Para o jogo desta tarde, o técnico Jupp Heynckes não poderá contar com cinco jogadores, todos por ordem médica: os goleiros Manuel Neuer e Früchtl, o zagueiro Mats Hummels, o meia Thiago Alcántara e o atacante Lewandowski. O defensor e o centroavante viraram desfalques de última hora.

Após início ruim e retorno de Heynckes, Bayern de Munique dispara em busca do inédito hexa

No primeiro turno, foram 13 vitórias, dois empates e duas derrotas. Com 41 pontos somados, o time ruma tranquilamente ao inédito hexacampeonato nacional.

O começo do campeonato foi de instabilidade para as duas equipes. Todo o poderio e favoritismo não foram condizentes com o desempenho do Bayern, que tropeçou nas primeiras rodadas e viu a liderança ficar distante. Entretanto, com o retorno de Jupp Heynckes, os bávaros voltaram a ser sólidos e retomaram a boa fase. Como resultado, topo da tabela e larga vantagem sobre o segundo colocado, o Schalke 04.

Do goleiro ao centroavante: retornos mais esperados na metade final da Bundesliga

"Estamos felizes em estar aqui novamente, mesmo que o intervalo tenha sido muito curto. A partida será transmitida em todo o mundo. Todos estarão nos observando, cheios de esperança e querendo que a Bundesliga seja mais emocionante. O Bayern de Munique é o melhor time da liga. Se eles produzirem seu melhor desempenho, será incrivelmente difícil. Precisamos estar 100% em cima do nosso jogo, esperar ou forçar erros e teremos uma pequena chance", declarou.

Para o jogo desta sexta-feira, o técnico Heiko Herrlich não tem nenhum jogador no departamento médico ou em cumprimento de suspensão automática. Com isso, a expectativa é que o melhor do Leverkusen esteja em campo. O treinador da equipe rubro-negra falou sobre a expectativa do confronto contra o Bayern de Munique.

Bayer Leverkusen supera início ruim e se consolida na briga por competições europeias

Os Leões ocupam a quarta colocação, com 28 pontos. A equipe está empatada com Borussia Dortmund, RB Leipzig e Borussia Mönchengladbach e ocupa a zona de classificação à Uefa Champions League por causa dos critérios de desempate. Além disso, são 12 jogos de invencibilidade, a melhor marca de todo o país e uma das melhores nas principais ligas do Velho Continente.

O Bayer Leverkusen começou a temporada com desconfiança. Com a comissão técnica renovada, o objetivo era apagar as más impressões deixadas na edição anterior e retomar o bom desempenho no certame nacional. Com o desenrolar do torneio, as dúvidas diminuíram e a consistência de um bom trabalho foi evidenciada.