Sem espaço e pouco utilizado no Barcelona, Arda Turan é emprestado ao Basaksehir

Praticamente sem atuar no clube catalão nas últimas duas temporada, o meia Arda Turan será cedido por empréstimo ao Istanbul Basaksehir da Turquia até o resto da temporada, com direito a mais dois anos de prorrogação. Ao que tudo indica, Turan deverá receber metade do salário que ganha no Barcelona e terá a possibilidade de ser titular absoluto no time comandado por Abdullah Avcı.

Foi realizado na última terça-feira (9) uma reunião entre o presidente do Basaksehir Göksel Gümüsdag e o jogador. O clube turco via Twitter, publicou duas fotos confirmando que realmente havia ido para Catalunha tratar o caso.

Ao que tudo indica, Turan deverá ter seu salário reduzido na Turquia, já que o clube não teria condições de pagar o alto salário do meia. Vale ressaltar que outros nomes importantes do futebol, fazem parte do elenco e assim demonstra que os turcos já tem um certo gasto financeiro.

Atualmente o Basaksehir é o líder do Campeonato Turco e pode vencer seu primeiro título com apenas 28 anos de existência. O meia irá jogar com alguns jogadores conhecidos, como os meias Mossoró, Elia, Erme Belözoglu e o centroavante do togo Adebayor.

Vestindo a camisa do clube catalão, Arda Turan atuou em 55 partidas oficiais, marcando 15 gols em seus dois anos e meio como jogador do Blaugrana. No total, o meia ergueu seis troféus sendo eles: um Campeonato Espanhol, duas Copa do Rei, uma Supercopa Espanhola e uma Champions Cup.