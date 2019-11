Árbitro se envolve em polêmica com brasileiro, PSG vence Nantes e segue soberano na Ligue 1

Com gol solitário de Ángel Di María, o Paris Saint-Germain derrotou o Nantes por 1 a 0, neste domingo (14), fora de casa, pelo encerramento da 20ª rodada da Ligue 1. O atacante Edinson Cavani, que ficou de fora do último jogo por ter se atrasado na reapresentação do time após a pausa de fim de ano, voltou à equipe e teve um gol mal anulado. Neymar, com dores na costela, não jogou.

Um lance curioso chamou a atenção. O árbitro Tony Chapron corria para acompanhar uma jogada de ataque do PSG quando tropeçou no brasileiro Diego Carlos. Após rolar no gramado algumas vezes, o juiz revidou e tentou chutar o zagueiro enquanto tentava se levantar. Depois, Chapron apresentou o segundo cartão amarelo ao defensor, que deixou o campo revoltado.

Actuellement en larmes. Et Paga qui sort "C'est lui qu'il faut expulser"...

Immense moment de Ligain. #FCNPSG pic.twitter.com/O8EZGu9dmF — Charly M. (@SeriousCharly) 14 de janeiro de 2018

O resultado deixa o PSG ainda mais líder da Ligue 1. Com os tropeços de Monaco e Lyon, respectivos segundo e terceiro colocados, o time da capital francesa chegou a 53 pontos e abriu 11 de vantagem para o Monaco. Já Nantes continua em quinto lugar, com 33 pontos, bem distante do Olympique de Marseille – oito pontos de distância.

PSG e Nantes voltam a campo na quarta-feira (17). Às 18h (de Brasília), os parisienses recebem o Dijon, no Parc des Princes, enquanto Nantes visitam o ameaçado Toulouse, às 16h (de Brasília).