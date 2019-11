Campeonato Alemão: razões da Bundesliga ter nível elevado

Matéria redigida por Leonardo Tezoto e Letícia Baie

Em 1963, a Bundesliga dava início ao seu formato atual: sistema integrado e pontos corridos. Antes, o título de campeão nacional era definido entre os vencedores de fases regionais da então Alemanha Ocidental. Mesmo sendo o último campeonato de grande porte a se consolidar na Europa, a Bundesliga se tornou hoje uma das mais respeitadas ligas no cenário mundial. Entre jogos emocionantes, grandes goleiros e maiores médias de público, confira abaixo os detalhes do futebol alemão.

Emoção durante os 90 minutos

Terodde comemorando o gol no último minuto de jogo, garantindo a vitória no clássico entre Colônia e Borussia Mönchengladbach (Foto: Divulgação/FC Köln)

Esquemas bem definidos, lances impressionantes, viradas históricas e uma das maiores médias de gols entre as ligas nacionais da Europa. A Bundesliga apresenta os tipos de jogos que te prendem até o último instante.

Já tivemos várias chances de constatar o quão eletrizante uma partida do futebol alemão pode ser. Uma delas, durante o clássico entre Colônia e Borussia Mönchengladbach, na 18ª rodada , em que os Bodes vinham empatando a partida com o time visitante, e aos 94 minutos conseguiu virar o placar com gol magistral de Terodde.

Na temporada 2016-17, uma das partidas mais dramáticas foi protagonizada entre o RB Leipzig e o FC Bayern. Os bávaros empatavam com o Touros Vermelhos por 4-4, quando no último lance do jogo, já nos acréscimos, Arjen Robben virou o placar e garantiu a vitória para o Gigante da Baviera fora de casa.

No primeiro turno, pela 13ª rodada da temporada 2017/18, o Borussia Dortmund recebeu o Schalke 04 em casa e abriu o placar com 4 gols em menos de 25 minutos. Tudo indicava que o Derby acabaria de maneira triunfante para os auri-negros. Porém, a equipe de Gelsenkirchen cresceu durante o segundo tempo, marcou 3 vezes, e já nos acréscimos, conseguiu empatar o jogo.

(Foto: Divulgação/S04)

Os melhores goleiros estão na Bundesliga​

(Foto: Divulgação/FCBayern)

Além de ótimos atacantes, meio-campistas e zagueiros, a Bundesliga conta também com os melhores goleiros do mundo. Cada time tem o seu arqueiro de confiança, e grande parte tem até dois ótimos goleiros.

Atualmente, um dos maiores goleiros do futebol mundial está na Bundesliga: Manuel Neuer - campeão do Mundo pela Alemanha, na Copa de 2014, disputada no Brasil - sempre aparece fazendo ótimas defesas e sendo essencial para o Bayern de Munique e para a seleção alemã, onde é titular absoluto. Nos últimos anos, Neuer sofreu um pouco com lesões, mas isso não o tirou do posto de melhor goleiro do mundo.

A lista de grandes goleiros é enorme, mas se formos analisar em conjunto, principalmente os goleiros alemães, todos eles têm uma ótima média de defesas e sempre são ilustres em cada jogo.

Além de Neuer, Bernd Leno, do Bayer Leverkusen, é um outro ótimo goleiro. Com apenas 25 anos, é o segundo melhor guarda-redes em clean sheets no campeonato alemão, logo atrás vem o goleiro do Hoffenheim, Oliver Baumann e, Fährmann – do Schalke 04.

Leno em ação, goleiro do Bayer Leverksen (Foto:Divulgação/Bayer04Fussball)

Com a ausência de Manuel Neuer, o reserva Sven Ulreich ganhou posição no Bayern de Munique, o goleiro conhecido como ‘pegador de pênaltis’ não convenceu o torcedor do Bayern logo de primeira. Ulreich cometeu algumas falhas, mas no final do primeiro turno da temporada 2017/18, o goleiro alemão deu a volta por cima e fez ótimas defesas, foi responsável pelo Bayern avançar na Copa da Alemanha, defendendo pênalti.

Ulreich também participou de um lance inusitado: Stuttgart x Bayern de Munique, o atleta estava jogando contra o seu antigo time, onde foi vaiado pela torcida local o jogo inteiro. No último minuto de jogo, Ulreich defendeu um pênalti e garantiu a vitória para o Bayern, deixando o estádio inteiro calado.

Nem todos os goleiros permanecem na liga, como Trapp, Benaglio e ter Stegen. Mas apesar de grandes goleiros já citados, a liga ainda tem grandes nomes como: Timo Horn, Sven Ulreich, Péter Gulácsi, Yann Sommer, Roman Bürki, Roman Weidenfeller, Koen Casteels etc.

Casteels (Foto: Reprodução/sport.be)

A disputa para ser o terceiro goleiro da seleção da Alemanha ainda está em aberto. Löw já fez várias convocações nos últimos 4 anos: Zieler, Weindefeller, ter Stegen, Leno e Trapp. A grande pergunta é, em meio a tantos ótimos goleiros, a dúvida para quem será o terceiro goleiro da atual campeã mundial é imensa.

As torcidas mais fanáticas e fiéis estão na Alemanha

Você trocaria de time por 200 mil euros? Isso não acontece por aqui. Em vídeo promocional sobre o fim da pausa de inverno do Campeonato Alemão, o canal oficial da Bundesliga mostrou que jogadores podem ser transferidos por milhões, porém verdadeiros fãs não estão à venda.

Em resumo, dois falsos agentes possuíam a missão de transformar torcedores de três times em grandes figuras dos seus maiores rivais e para isso, eles seriam pagos. O fã do Borussia Mönchengladbach foi oferecido ao FC Colônia, o do Borussia Dortmund ao Schalke 04, e o do Bayern ao BVB. Todas as propostas foram recusadas e as justificativas não poderiam ser mais convincentes. “Algumas coisas podem ser compradas, outras não”, retrucou o torcedor dos Potros. “Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de coração.”

A Bundesliga possui a maior média de público na Europa

Torcida do Schalke 04 (Foto:Divulgação/S04)

O resultado do amor e carinho dos torcedores é refletido em campo, a Bundesliga é o campeonato que possui a maior média de público na Europa com 40,693 espectadores por jogo. Deixando para trás a English Premier League (35,838), La Liga (27,609), Serie A (22,177) e a Ligue 1 (21,208).

Apenas no TOP 30 das melhores médias de público contém 10 clubes alemães: Borussia Dortmund, Bayern de Munique, Schalke 04, Stuttgart, Hamburgo, Borussia Mönchengladbach, Hertha Berlim, Colônia, Eintracht Frankfurt e Hannover 96.

Confira o ranking completo:

(Foto: Divulgação/Bundesliga)

Torcidas de Borussia Dortmund e Bayern de Munique dominam o mundo futebolístico

(Foto:Divulgação/BVB)

Apesar do Borussia Dortmund ter a maior média de público com 80.830 (capacidade do Signal Iduna Park: 81.359), o time de Munique é o que tem a melhor média. Com 75.000 (capacidade da Allianz Arena: 75.024) em média de público, o Bayern de Munique tem lotação máxima em todos os jogos, deixando assim a média do time em 100% e sendo a melhor da Europa.

Borussia Dortmund e Bayern de Munique lideram as torcidas na Alemanha, e claro, sempre mostrando um grande show nas arquibancadas, o que deixa a Bundesliga muito mais linda e deixa o espectador com prazer em assistir aos jogos do campeonato alemão.

Os maiores campeões da Alemanha

Os maiores campeões da era dos pontos corridos são:

Bayern de Munique - 26 títulos

Borussia Dortmund - 5 títulos

Borussia Mönchengladbach - 5 títulos

Werder Bremen - 4 títulos

Maiores campeões Pré-Bundesliga & Bundesliga juntos:

Bayern de Munique - 27 títulos

FC Nürnberg - 9 títulos

Borussia Dortmund - 8 títulos

Schalke 04 - 7 títulos

A supremacia do Gigante da Baviera

Bayern de Munique comemorando o seu pentacampeonato seguido - 2012/13, 13/14, 14/15, 15/16, 2016/17 - (Foto: Divulgação/FCBayern)

O Bayern de Munique é o time alemão que possui maior número de títulos, ao todo são 27 salvas de prata. O time do sul da Alemanha vem dominando a Bundesliga por cinco anos consecutivos e está buscando o seu hexacampeonato. Este ciclo vitorioso do Bayern teve início com Jupp Heynckes - que venceu a Bundesliga 2012/2013, assim Pep Guardiola seguiu o trabalho do atual técnico do Bayern, conquistando o campeonato entre 2013 e 2015. Por fim, Carlo Ancelotti, ex-técnico dos bávaros, ficou uma temporada completa e também conquistou o campeonato alemão.

Após a queda de Ancelotti, em que o Bayern estava na segunda colocação, Jupp Heynckes reassumiu a equipe Bávara, e deixou o Bayern na primeira colocação, sendo campeão de inverno e com uma distância enorme em relação aos outros adversários.

Falando de Alemanha, não podemos nos esquecer de falar sobre cerveja

(Foto:Divulgação/FCBayern)

Adorada pelos alemães, a cerveja não pode faltar. Em grande parte dos estádios a cerveja é gratuita e no o Bayern de Munique, os jogadores não têm medo em desperdiçar a bebida. A comemoração é sempre a mesma toda vez em que o clube ganha a liga: Banhos de cerveja. Em que os jogadores colocam dentro de copos enormes e jogam uns nos outros, e nem o técnico escapa do banho. Confira o vídeo abaixo.

Entre tantas peculiaridades, são exatamentes estas que colocam a Bundesliga no mais alto nível, deixando sempre o seu torcedor preso e com um gosto em assistir aos jogos do campeonato alemão. Com uma liga dessas, você torcedor não precisa de mais nada. Agora que tal pegar uma boa cerveja alemã e um currywurst, comida típica de Berlim, e assistir a uma partida de futebol?​