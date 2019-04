Com Vardy e Mahrez decisivos, Leicester consolida boa fase e derrota o Watford

Jogando bom futebol e com seus principais nomes mantendo ótimo nível, o Leicester City venceu o Watford pela 24ª rodada da Premier League, no King Power Stadium, em Leicester nesse sábado (20). Com um gol de Jamie Vardy, de pênalti no primeiro tempo e de Riyad Mahrez nos acréscimos da etapa final, a equipe do treinador francês Claude Puel chegou a quinta partida sem derrota, contando FA Cup e Campeonato Inglês, alcançando a sétima colocação com 34 pontos. Já o Watford, dos brasileiros Richarlisson e Gomes, este último fora da partida por conta de uma lesão e estacionou na décima colocação com 26 pontos.

Com mais posse de bola e uma defesa bem postada, o time da casa foi melhor durante todo o jogo, mas só chegaria ao primeiro gol aos 39 minutos de partida. Molla Wagué cometeu pênalti em Vardy e ele mesmo converteu, deslocando o goleiro grego Orestis Karnezis,marcando seu nono gol na temporada. A equipe do treinador português Marco Silva necessitava de mudanças para voltar bem no segundo tempo e buscar no mínimo o empate.

O Watford voltou melhor mas não conseguia furar o forte bloqueio da defesa dos Foxes. Os Hornetts partiram para cima com força máxima e esqueceram de se preocupar com os contragolpes, característica nos times comandandos por Puel e nos acréscimos, o português Adrien Silva, que entrou na segunda etapa, iniciou a jogada que culminou no gol de Mahrez, batendo de perna esquerda sem chances para Karnezis.

As duas equipes voltam a campo pela quarta rodada da FA Cup no próximo sábado (27). O Leicester visitará o Peterborough United, time da EFL League One, enquanto o Watford viajará a até a costa sul para enfrentar novamente o Southampton, no St Mary's Stadium, onde conquistou uma vitória na Premier League pelo placar de 2 a 0.