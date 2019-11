Hamburgo demite técnico Markus Gisdol após quarta derrota seguida

O único time que disputou todas temporadas na Bundesliga não está tendo uma fácil em 2017/18. O Hamburgo perdeu por 2 a 0, para o Colónia, no sábado (20). O resultado desta história culminou na demissão do técnico Markus Gisdol.

O treinador alemão ajudou a guiar os Dinossauros em segurança no ano passado, terminando em 14º lugar na liga. Mas com o clube lutando contra o rebaixamento mais uma vez, sofrendo a quarta derrota consecutiva, o presidente do clube, Heribert Bruchhagen, achou melhor encerrar este ciclo.

"Ninguém quer se separar com os treinadores prematuramente, mas acreditamos que um novo ímpeto é desesperadamente necessário se quisermos perceber o objetivo da nossa temporada de ficar na primeira divisão", explicou.

Gisdol foi nomeado treinador em setembro de 2016, supervisionou 52 partidas, ganhando 16, empatando dez e perdendo 26 durante seu tempo no Hamburgo. Agora, o time se prepara para reerguer contra o RB Leipzig no próximo sábado (27), pela 20ª rodada da Bundesliga.

