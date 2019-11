Tudo o que você precisa saber sobre Internazionale x Roma, pela 21ª rodada da Serie A

Após uma longa pausa durante o inverno europeu, o futebol italiano está de volta. E neste domingo (21), um confronto direto por vaga na Uefa Champions League promete animar a 21ª rodada da Serie A. Em Milão, a terceira colocada Internazionale receberá a Roma, que atualmente ocupa a quinta posição na tabela da competição.

Com 42 pontos, os nerazzurri miram uma aproximação a Napoli (51) e Juventus (50), líderes da Serie A até o presente momento. Enquanto isso, sem vencer há quatro partidas, os romanistas têm a oportunidade de igualar a pontuação da Inter caso conquistem os três pontos fora de casa. O confronto está marcado para as 17h45.

Histórico do confronto

A rivalidade entre Internazionale e Roma é uma das que mais têm jogos na história do futebol italiano. Desde 1927, quando os giallorossi foram fundados e, em seu primeiro embate contra a equipe milanesa, empataram em 3 a 3, foram 200 partidas, com vantagem para os nerazzurri.

Os donos da casa no confronto deste domingo acumulam 89 triunfos, contra apenas 60 vitórias da equipe da capital. Nas outras 51 vezes em que os times se encontraram, o resultado da partida foi um empate.

No primeiro turno, a Roma acabou surpreendida pela Inter de seu ex-técnico Luciano Spalletti em pleno Stadio Olimpico, perdendo por 3 a 1. Os giallorossi até saíram na frente, com gol de Edin Dzeko, viram Nainggolan e Perotti carimbarem as traves de Handanovic, mas também viram Icardi - duas vezes - e Vecino virarem o jogo.

Preparação das equipes e escalações previstas

Durante a reta final de preparação para a partida, a Internazionale tem time completo à disposição de Luciano Spalletti. A única dúvida fica por conta do estado físico do croata Brozovic, que deve começar no banco de reservas. De resto, o técnico italiano terá vida fácil para escalar a equipe.

O mesmo não se pode dizer do time comandado por Eusebio di Francesco. Depois de perder Diego Perotti, com uma lesão na coxa direita, o treinador romanista também tem de se preocupar com Daniele De Rossi, que pode não ter condições de jogo, por conta de problemas na panturrilha.

Gerson pode pintar como titular no derby (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Por conta disso, a Roma pode ter a presença do brasileiro Gérson como titular, entrando como um ponta-direita. Outra opção seria a utilização de Alessandro Florenzi no ataque, preferindo optar por Bruno Peres na lateral-direita. Caso De Rossi fique de fora, Lorenzo Pellegrini deve ser seu substituto.

Escalações

Internazionale (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda e Nagatomo; Vecino e Gagliardini; Candreva, Valero e Perisic; Icardi. Téc: Luciano Spalletti.

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov; Strootman, Pellegrini e Nainggolan; Gérson, El Shaarawy e Dzeko.