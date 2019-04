Swansea anuncia contratação do meia Andy King junto ao Leicester

Apesar de estar na zona de rebaixamento da Premier League, o Swansea vive uma boa fase sob o comando de Carlos Carvalhal e venceu seus últimos dois jogos pela Premier League diante de gigantes como Liverpool e Arsenal.

Para ajudar a equipe a manter a boa fase, o clube anunciou a contratação por empréstimo até o fim da temporada do volante Andy King, que foi uma figura importante da equipe do Leicester campeã da Premier League de 2015/16. O jogador chega para disputar posição na equipe titular e terá a concorrência de atletas como Ki-Sung Yueng, Leroy Fer e Tom Carroll.

King tem 29 anos e disputou apenas 11 das 25 rodadas da Premier League, marcando 1 gol contra o Southampton na goleada dos Foxes sobre os donos da casa por 4 a 1 pela 17ª rodada da competição.

O volante é uma figura marcante na história dos Foxes, já que participou de campanhas marcantes da equipe, como a conquista da Premier League 2015/16, da Championship em 2013/14 e da League One em 2008/9. No total, ele soma 333 jogos com a camisa dos Foxes com 56 gols somados.

O novo volante do Swansea terá que esperar mais uma rodada para estrear, já que a equipe irá enfrentar na próxima rodada justamente o clube que detêm todos os seus direitos, que é o Leicester em confronto que será realizado no King Power Stadium em Leicester.

Além dele, a equipe do técnico português Carlos Carvalhal anunciou a volta do meia-atacante André Ayew, irmão de Jordan Ayew que já está no elenco atual da equipe de País de Gales, junto ao West Ham e do jovem zagueiro Jack Withers junto ao Boston United, mas o zagueiro voltará por empréstimo para a equipe atual.