Para fechar a janela: Everton contrata zagueiro Eliaquim Mangala por empréstimo

No apagar das luzes da janela de inverno, o Everton correu com as questões burocráticas para poder anunciar a contratação do zagueiro Eliaquim Mangala, que assinou um contrato de empréstimo até o restante da temporada, vindo do Manchester City. A transferência, porém, ainda tem que ser oficializada e aceitada pela organização que cuida da Premier League, pelo horário do negócio.

A expectativa das duas equipes, porém, é a de que o negócio seja aceito. Nas redes sociais, o Everton postou um vídeo e fotos de Mangala com a camisa do Everton, além de um vídeo de boas-vindas. O Manchester City, por sua vez, desejou boa sorte ao zagueiro francês em sua conta oficial no Twitter.

Na primeira janela de transferências, em julho, o Everton havia contratado o zagueiro Michael Keane por uma alta quantia, vindo do Burnley. O inglês, porém, não conseguiu se adaptar e não repetiu as mesmas atuações que teve nos Clarets na última temporada, quando foi eleito um dos melhores zagueiros da Premier League. Além disso, Phil Jagielka e Ramiro Funes Mori se machucaram durante o andamento dos jogos e, por isso, a equipe de Sam Allardyce foi atrás de um novo zagueiro.

Mangala é a terceira contratação que os Toffees fazem na atual janela. Coincidentemente, é o terceiro jogador com certo nome e reputação no continente europeu, que pode realmente agregar em algo na equipe titular que é contratado. Antes dele, o atacante turco Cenk Tosun e o ponta inglês Theo Walcott haviam sido contratados.