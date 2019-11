Resultado Burnley x Manchester City pela Premier League 2017/18 (1-1)

Confira nosso pós-jogo: Danilo marca golaço, mas City desperdiça muitas chances e cede empate ao Burnley

93' FIM DE JOGO!

92' CARTÃO AMARELO

Barnes deixa o braço na cara de Walker e recebe o amarelo.

90' Três minutos de acréscimos.

89' City faz de tudo para ganhar a partida. Burnley se segura.

83' Bernardo Silva abre espaço no meio e finaliza para fora.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BURNLEY!!!

Lowton cruza para a área, Gudmundsson aparece nas costas de Walker e escora de canhota para o gol. Jogo empatado no Turf Moor!

74' SUBSTITUIÇÃO NO CITY

Sai: Sterling

Entra: Ibrahim Díaz

73' Lennon pega torto na bola e manda para fora a finalização da entrada da área.

72' CARTÃO AMARELO

Mee intercepta a passagem de Bernardo Silva e toma o cartão.

70' QUE ISSO, STERLING?!

Meia-atacante perde um gol debaixo das trave. City perde a oportunidade de fazer o segundo.

68' EDERSON!!!

Lennon solta um petardo dentro da área, cheio de efeito, mas Ederson se estica toca e, com a mão esquerda, espalma. A bola ainda tocou na trave.

66' Com exceção do goleiro Ederson, time do City se coloca inteiro no campo de defesa do Burnley. Jogadores têm paciência e rodam a bola até encontrar espaço e concluir a gol.

63' CARTÃO AMARELO

Gündogan acerta o tornozelo de Lennon e é punido pelo árbitro.

59' Cobrança de falta de De Bruyne fica na barreira.

58' Falta forte de Long em cima de Danilo.

56' DÉJÀ VU???

Jogada igual ao primeiro gol: após cobrança de escanteio, Danilo recebe livre e, de longa distância, finaliza buscando o ângulo. Desta vez, no entanto, Pope consegue fazer a defesa.

54' PRA FORA!!!

Grande jogada do City: Bernardo Silva sai da ponta direita e vai para o meio, toca para Agüero, o atacante passa a Sterling, que manda por cima da meta.

52' Gündogan tenta limpar a jogada e busca o arremate, mas a bola explode na defesa.

50' Danilo solta uma bomba de fora da área. A bola sobe muito. Tiro de meta para o Burnley.

49' Mais um escanteio para o City no jogo. Ao todo, são oito dos Citizens contra dois do Burnley.

47' Sterling progride pela esquerda, toca para Agüero, que invade a área e chuta. A bola toca nas costas de Lowton e vai para fora.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

SUBSTITUIÇÃO DO BURNLEY

Sai: Bardsley

Entra: Lowton

Jogadores estão retornando ao campo de jogo.

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Golaço de Danilo vai dando a vitória parcial por 1 a 0 ao City sobre o Burnley.

48' Livre na ponta esquerda, Agüero recebe lançamento de De Bruyne, invade a área e chuta em cima do goleiro.

46' City troca passes no campo de defesa.

45' Quatro minutos de acréscimos.

44' Walker faz inversão de bola errada para De Bruyne, que aplaude o companheiro.

41' CARTÃO AMARELO

Cork segura De Bruyne pelo braço, impede o contra-ataque do City e fica pendurado no jogo.

38' CATA O GOLEIRO!!!

Após linda saída de bola, De Bruyne chega bem ao ataque, deixa Mee no chão e chuta firme. O goleiro Pope espalma, Agüero não consegue pegar o rebote, e o arqueiro fica com a bola.

37' CARTÃO AMARELO

Long dá carrinho atrasado e derruba Gündogan.

36' QUASE!!!

Gudmundsson cobra escanteio, Mee sobe mais alto que todo mundo e cabeceia para baixo, à direita da meta de Ederson.

33' Lennon aperta a marcação e obriga Kompany a se livrar da bola.

32' Defesa do Burnley troca passes em seu campo.

30' EDERSON!!!

Goleiro brasileiro faz grande defesa em chute do zagueiro Mee e evita o empate no Turf Moor.

29' Sterling limpa a jogada, tenta tabela com Gündogan, porém não consegue finalizar.

28' Sterling recebe passe em profundidade na esquerda, corta para o meio e arremata. A bola parou na defesa do Burnley.

26' Gudmundsson prende a bola, a leva para a beirada do campo e busca o cruzamento, mas manda para fora.

25' Agüero tenta abrir espaço e finalizar, mas Long bloqueia o chute do camisa 10 argentino.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CITY!!!

Um golaço do lateral brasileiro Danilo! Recebe passe de Bernardo Silva, ajeita o corpo e manda no ângulo esquerdo do goleiro.

20' Walker cruza, Gündogan fura a finalização, e Long tira para escanteio.

19' Barnes é pego em posição irregular. Impedimento.

17' Vokes aperta a marcação no ataque e quase força Kompany ao erro.

13' UHHH!

Bernardo Silva alça bola para a área, Kompany tenta a cabeçada, mas não acerta a redonda, que passa próximo à trave direita.

13' De Bruyne arrisca da entrada da área, a bola explode em Mee e sai pela linha de fundo.

11' Fernandinho tenta buscar Agüero, mas Taylor intercepta o lançamento do brasileiro e recua de cabeça para o goleiro Pope.

10' Bernardo Silva levanta bola à área, mas Taylor rechaça de cabeça.

5' Kompany recebe cruzamento na área, cabeceia, e o goleiro defende. No lance, porém, o atacante Vokes levou a pior e está no chão.

4' Barnes divide bola pelo alto com Kompany e cai no gramado de mal jeito. Atacante do Burnley recebe atendimento médico.

3' Burnley aperta a saída de bola do City, mas o time de Manchester consegue superar a pressão do adversário.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Jogadores já estão em campo. O jogo vai começar!

Toca a música Time Like This, da banda norte-americana Foo Fighters, antes de os jogadores aparecerem para o gramado.

City (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Otamendi, Danilo; De Bruyne, Fernandinho, Gündogan; Bernardo Silva, Agüero, Sterling.

Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Long, Mee, Taylor; Gudmundsson, Cork, Hendrick, Lennon; Barnes, Vokes.

As equipes já estão escaladas.

O dono do apito é o inglês Martin Atkinson, que será auxiliado pelos compatriotas Peter Kirkup e Lee Betts.

Provável City (4-3-3): Ederson; Walker, Laporte, Stones, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Gündogan; Sterling, Agüero, Bernardo Silva.

Provável Burnley (4-3-3): Pope; Bardsley, Long, Mee, Taylor; Cork, Westwood, Hendrick; Gudmundsson, Barnes, Lennon.

Desfalques do City: Gabriel Jesus, Sané, Mendy, Phil Foden, Delph. David é dúvida.

Desfalques do Burnley: Heaton, Wood, Brady, Defour e Marney. Tarkowski e Walters são dúvidas.

Tanto o Burnley quanto o City têm várias ausências para o jogo de logo mais.

No primeiro turno, o City derrotou o Burnley por 3 a 0, no Etihad Stadium. Os gols da vitória foram marcados por Agüero, Otamendi e Sané.

Já o City vem de quatro vitórias seguidas (somando as copas e o campeonato). No último fim de semana, enfiou 3 a 0 no West Bromwich, em casa.

O Burnley não vence há nove jogos. A última vitória da equipe do técnico Sean Dyche foi contra o Stoke City, em casa, no dia 12 de dezembro. Na última rodada, empatou em 1 a 1 com o Newcastle, fora de casa.

O City, por sua vez, faz uma campanha irretocável e é líder do campeonato, com 68 pontos, 15 pontos à frente do segundo colocado e rival, Manchester United.

Uma das surpresas desta edição da Premier League, o Burnley é o sétimo colocado, com 35 pontos.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Iniciamos mais uma transmissão em tempo real! Acompanhe a partir de agora as principais informações do jogo entre Burnley x Manchester City. A partida, que ocorre no Turf Moor, está marcada para este sábado (3), às 10h30 (de Brasília), e abre a 26ª rodada da Premier League. Fique conosco!