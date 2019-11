Hat-trick de Ramsey e grande atuação de Mkhitaryan: Arsenal goleia Everton

Driblando qualquer tipo de desconfiança por conta da última partida pela Premier League, o Arsenal, voltando a mostrar uma grande atuação, goleou o Everton por 5 a 1 no Emirates Stadium e reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Inglês. Com direito a hat-trick de Aaron Ramsey e gols de Laurent Koscielny e do estreante Pierre-Emerick Aubameyang, os Gunners saíram com um bom resultado; Dominic Calvert-Lewin diminuiu para os Toffees.



Com esse resultado, a equipe de Arsène Wenger volta a sonhar com uma vaga na Champions League. Agora, a diferença para Chelsea e Liverpool, terceiro e quarto colocados, é de cinco pontos - é importante ressaltar, porém, que as equipes ainda jogarão na rodada. O Everton, por sua vez, continua com uma campanha apática e fica estacionado na 11ª colocação, com 31 pontos. Na próxima rodada, os Gunners terão o grande rival Tottenham, em Wembley, enquanto que os Toffees receberão o Crystal Palace.

PRIMEIRO TEMPO:

Após a derrota para o Swansea, na última terça-feira (30), o Arsenal conseguiu, com muito estilo, dar um fim a todas as críticas da torcida: ainda com seis minutos, quando a equipe conseguiu construir uma bonita jogada, com a bola passando nos pés de Özil, Aubameyang e Mkhitaryan, que cruzou para Ramsey, livre, apenas completar para o fundo das redes.



Sem parar, os Gunners aumentariam o placar mais duas vezes antes dos 20 minutos de jogo. Aos 14, em escanteio cobrado, Mustafi desviou e Koscielny completou para o gol de peixinho. Cinco minutos depois, Iwobi encontraria Ramsey na entrada da área, o galês finalizou de média distância e contou com um desvio no meio do caminho em Mangala para enganar Pickford e colocar três gols de vantagem no placar.



Fechando a primeira etapa em grande estilo, a conexão vista no Borussia Dortmund temporadas atrás deu seu primeiro "sinal" no Arsenal: em outra jogada trabalhada no entorno da área, Mkhitaryan deu um passe para Aubameyang, em posição irregular, nas costas dos zagueiros e o gabonês, com muita categoria, faria o gol após um toque por cima de Pickford.

SEGUNDO TEMPO:

Com a entrada de Tom Davies ainda no intervalo, a equipe de Sam Allardyce voltou totalmente diferente. O jovem inglês deu mais dinâmica à equipe do Everton, conseguindo organizar a zona que havia sido no primeiro tempo. A equipe visitante, em certo momento, chegou a estar melhor que o Arsenal e conseguiu marcar um gol, graças a uma cabeçada de Dominic Calvert-Lewin.



No seu melhor momento, porém, o Everton sofreu o último castigo. Após um vacilo de Calvert-Lewin, o autor do gol, que tentou tirar a bola antes dela sair pela lateral mas acabou dando nos pés de Mkhitaryan, que, com espaço, cruzou para Aaron Ramsey marcar o primeiro hat-trick de sua carreira. Outro fato interessante é que, no primeiro jogo diante dos torcedores, o armênio distribuiu três assistências.



Após o quinto tento do Arsenal, o jogou entrou um estágio menor, já que os Gunners apenas rodaram a bola, esperando o tempo passar, e o Everton, aceitando a derrota, não possuía recursos para tentar uma possível reviravolta na partida.

FIM DE JOGO! ARSENAL 5 - 1 EVERTON!

Mais dois minutos de acréscimos

88' Partida entra em um ritmo menor nos últimos minutos

80' Davies consegue criar boa jogada, cruza para trás e Calvert-Lewin, livre, acabou chutando para o lado do gol

77' SUBSTITUIÇÃO NO EVERTON

Sai: Oumar Niasse Entra: Cenk Tosun

75' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL

Sai: Aaron Ramsey Entra: Jack Wilshere

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO ARSENALLLL!!!!!!! É HAT-TRICK DE AARON RAMSEY!!! Mustafi tenta um passe em profundidade, Calvert-Lewin não consegue cortar a bola, que sobra para Mkhitaryan, que, com espaço, cruzou na medida para Ramsey completar para o fundo das redes

71' Ramsey tenta girar para cima de Williams após receber passe de Iwobi, mas domina errado

69' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL!

Sai: Petr Cech Entra: David Ospina

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! DIMINUI O EVERTON!!! DOMINIC CALVERT-LEWIN!! Após boa jogada, Cuco Martina, livre pelo lado esquerdo, cruza na medida para o jovem inglês, que cabeceia sem chances para Cech

60' SUBSTITUIÇÃO NO EVERTON!

Sai: Theo Walcott Entra: Dominic Calvert-Lewin

55' Arsenal desperdiça boa chance de contra-ataque, quando Mkhitaryan chutou muito fraco nas mãos de Pickford

51' NA TRAVE! Schneiderlin recupera a bola, que cai para Walcott. O ex-jogador do Arsenal cruza na medida para Niasse, que se jogou e finalizou na trave

50' Everton começa no campo de ataque e tentando assustar, principalmente, por meio de cruzamentos para o meio da área

49' Cartão amarelo para Mustafi, por falta em Niasse

46' Mustafi corta a bola após lançamento feito por Gueye, Özil e Mkhitaryan tentam armar um contra-ataque, mas o passe do armênio acaba indo na direção de um defensor do Everton

RECOMEÇA A PARTIDA! BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL!

Sai: Nacho Monreal Entra: Sead Kolasinac

SUBSTITUIÇÃO NO EVERTON!

Sai: Michael Keane Entra: Tom Davies

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Implacável, o Arsenal vai derrotando o Everton por 4 a 0!

45' Confusão! Arsenal chega mais uma vez criando passes e a bola cai para Özil, que, quando ia engatilhar a finalização, foi atrapalhado por Xhaka, que entrou no meio do caminho e chutou em cima de Mangala

39' NA TRAVE! Xhaka bate escanteio na segunda trave e a cabeçada de Monreal morre no poste!

36' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLL É DO ARSENALLLLLLL!! É O PRIMEIRO DE AUBAMEYANG COM A CAMISA DOS GUNNERS! Após grande troca de passes, Mkhitaryan encontra Aubameyang, em posição irregular, que marcou o quarto gol com um bonito toque de cobertura

31' PICKFOOOOORD! Em grande contra-ataque, Aubameyang aproveitou o espaço vazio e avançou livre em velocidade, ficando de frente com o goleiro do Everton. O chute do gabonês, porém, foi parado por uma grande defesa do inglês

26' Walcott dispara em velocidade, invade a área, dribla Monreal e, no momento de finalizar, é travado por Mustafi.

25' Mustafi afasta o perigo da área do Arsenal.

23' CARTÃO AMARELO

Koscielny pega a bola e as pernas do atacante Niasse. Amarelo ao zagueiro do Arsenal.

21' Martina pega na "orelha" da bola e chuta errado. Foi a primeira finalização do Everton no jogo.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL!!!

Özil acha Iwobi na entrada da área, o nigeriano escora para Ramsey, que finaliza de longa distância. A bola desvia em Mangala e "mata" Pickford.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL!!!

Özil cobra escanteio, Mustafi desvia de cabeça, e Koscielny completa de peixinho na segunda trave. Arsenal abre dois gols de vantagem!

12' QUASE, AUBA!!!

Arsenal emplaca bom contra-ataque, Iwobi aciona Ramsey, que encontra Aubameyang dentro da área. O atacante bate de direita e manda para fora.

7' UHHHH!!!

Mkhitaryan leva da esquerda para o meio, solta uma pancada, e a bola passa rente à trave direita.

5' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL!!!

Mkhitaryan recebe na direita e manda rasteiro para área, onde Ramsey pega de primeira e tira o zero do placar!

3' Início de jogo bem intenso do Arsenal, que sufoca o Everton.

0' COMEÇA O JOGO!

Everton (3-4-3): Pickford; Keane, Williams, Mangala; Keanny, Schneiderlin, Gueye, Martina; Walcott, Niasse, Bolasie.

Arsenal (4-2-3-1): Cech; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal; Ramsey, Xhaka; Iwobi, Özil, Mkhitaryan; Aubameyang.

Boa tarde, torcedor! As equipes já estão escaladas!

Torcedor, voltaremos minutos antes da partida começar! Até lá!

O árbitro do jogo é o inglês Neil Swarbrick.

Provável Everton (4-3-3): Pickford; Kenny, Jagielka, Keane, Martina; Davies, Gueye, Rooney; Walcott, Calvert-Lewin, Sigurdsson.

Provável Arsenal (4-1-4-1): Cech; Bellerín, Koscielny, Mustafi, Monreal; Xhaka; Mkhitaryan, Wilshere, Ramsey, Özil; Lacazette.

Desfalques do Everton: McCarthy, Baines e Funes Mori. Coleman é dúvida.

Desfalques do Arsenal: Welbeck e Cazorla. Aubameyang e Wilshere são dúvidas.

No confronto do primeiro turno, o Arsenal aplicou uma goleada de 5 a 2 sobre o Everton em pleno Goodison Park.

Já o Everton voltou a vencer depois de sete jogos. A equipe de Liverpool bateu o Leicester, por 2 a 1, em casa.

O Arsenal foi ao País de Gales na última rodada e acabou perdendo para o Swansea City por 3 a 1.

O Everton, por sua vez, ocupa o nono posto na tabela de classificação. Os Toffees têm 31 pontos, três atrás do Leicester City, que figura em oitavo.

O Arsenal tem 42 pontos e é o sexto colocado. Ganhando, empatando ou perdendo, os Gunners terminarão a 26ª rodada na mesma posição, já que o Burnley (7º) tem 35 pontos e o Tottenham (5º) tem 48.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Iniciamos mais uma transmissão em tempo real! Acompanhe a partir de agora as principais informações do jogo entre Arsenal x Everton. A partida, que ocorre no Emirates Stadium, está marcada para este sábado (3), às 15h30 (de Brasília), pela 26ª rodada da Premier League. Fique conosco!

Goodison Park