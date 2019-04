Bournemouth vence Stoke City de virada e sobe na tabela da Premier League

A 26° rodada da Premier League prosseguiu com os jogos do segundo horário deste sábado. No Vitality Stadium, o Bournemouth recebeu o Stoke City visando defender uma sequência de quatro jogos sem derrota. Pelo lado dos visitantes, a vitória era mais que necessária para não voltar para a zona do rebaixamento.

E, apesar de sair atrás no marcador, foram os cherries que saíram da partida com os três pontos. Joshua King e Mousset anotaram os gols do Bornemouth. Shaqiri fez o único gol do time alvirrubro do oeste inglês.

O placar foi aberto logo aos cinco minutos. Ndiaye fez boa jogada pela lateral e cruzou na medida para o suíço Shaqiri. Apesar de ser baixinho, o atacante escorou de cabeça sem nenhuma chance de defesa para o goleiro Begovic. Ibe teve a chance de empatar ainda no primeiro tempo, mas a defensiva adversária chegou antes da bola ir para a meta dos Potters.

Mas o segundo tempo reservou uma melhora dos anfitriões. Aos 25 minutos, King aproveitou um erro na saída de bola e mostrou tranquilidade na frente de Butland, empatando a partida e colocou pimenta nos torcedores, que inflaram na busca da virada. Virada essa que não demorou dez minutos. Ibe cobrou falta na medida para Mousset, que tocou de cabeça por entre as pernas de Butland, selando a vitória.

O resultado positivo colocou o Bournemouth na nona posição com 31 pontos e oito vitórias em 26 jogos, mantendo-se invicto nos últimos cinco jogos. Já o Stoke entrou no Z-3, em 18° com 24 pontos ganhos, perdendo no saldo de gols para Newcastle e Swansea. As equipes entram em campo no próximo fim de semana. No sábado (10), o Stoke receberá o Brighton enquanto fora de casa no domingo (11) o Bournemouth vai encarar o Huddesrfield Town.

Brighton bate West Ham e respira na competição

Também no mesmo horário, o Brighton voltou a jogar em casa para enfrentar o West Ham. Ao fim dos 90 minutos, melhor para o time da casa, que venceu os londrinos por 3 a 1. Murray abriu o placar para o Brighton. O estreante João Mario deu assistência para o gol de Chicarito Hernandez. Na segunda etapa, melhor para os anfitriões, que decretaram a vitória com gols de Gross e Izquierdo.

Ambos os times estão com 27 pontos ganhos. Os hammers (12°) estão na frente do Brighton (13°) apenas no número de gols anotados (32 a 21).