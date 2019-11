Resultado Fiorentina x Juventus pelo Campeonato Italiano 2017/18 (0-2)

O pós-jogo sai já, já. Fique conosco!

A Juventus venceu a Fiorentina por 2 a 0. Os dois gols saíram no segundo tempo. Bernardeschi, cobrando falta, e Higuaín marcaram os tentos.

50' Falta de Mandzukic em cima de Benassi.

48' Jogo bem travado nas beiradas do campo.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores estão de volta ao campo de jogo para o início da etapa final.

49' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

47' Mandzukic joga a bola no tumulto dentro da área, mas Astori afasta de cabeça.

45' Quatro minutos de acréscimos no segundo tempo.

44' Pjanic levanta bola para a área, e Astori tira de cabeça.

44' Escanteio para a Juventus.

43' Simeone arrisca de fora da área e a bola sobe demais.

41' CLIMA QUENTE!

Milenkovic dá uma encarada em Higuaín na lateral do campo e inflama a torcida.

39' CARTÃO AMARELO

Gio Simeone comete falta por trás em Higuaín e é punido.

38' NA TRAVE!!!

Fiorentina emplaca contra-ataque rápido, Gil Dias abre espaço e finaliza de perna destra. A bola explodiu na trave direita e voltou aos braços de Buffon.

37' Pjanic alça bola à área, e o goleiro põe para fora.

36' CARTÃO AMARELO

Gil Dias recebe o amarelinho após reclamar com o árbitro.

36' Mandzukic faz jogada individual e chama a falta. Lance de perigo para a Juventus.

33' Jogo bem morno neste momento do duelo.

29' Mais um escanteio a favor do time visitante.

28' Escanteio para a Juve.

27' Fiorentina troca passes no campo de defesa.

22' CARTÃO AMARELO

Lichtsteiner perde a bola para Chiesa, cai no chão e derruba o atacante da Fiorentina.

20' VOLTOU ATRÁS!

Juiz do jogo, Marco Guida recebe outro aviso do árbitro de vídeo e anula o pênalti. Benassi estava impedido no início do lance.

19' Pênalti confirmado. Veretout vai para a bola.

18' Marco Guida, árbitro da partida, espera confirmação do VAR para respaldar seu marcação de pênalti.

17' PÊNALTI!!!

Benassi tenta cruzar para área, mas Chiellini desvia com o braço. Árbitro assina penalidade máxima!

16' Benassi recebe de costas para o gol, gira e arremata. O arremate sai fraco, e Buffon encaixa a redonda com tranquilidade.

15' Equipes se estudam bastante neste início de jogo, em Florença.

13' Lichtsteiner comete falta de ataque em cima de Chiesa.

10' Torcida da Fiorentina aumenta o tom dos cânticos de apoio à Viola.

8' Chiesa levanta bola à área da Juve, mas ninguém vai de encontro à bola, que sai pela linha de fundo.

7' Ex-jogador da Fiorentina, Bernardeschi recebe muitas vaias da torcida viola quando toca na bola. Meia italiano trocou o time de Florença pela Juve no início desta temporada.

5' Marchisio tabela com Higuaín, recebe livre e finaliza da intermediária. O chute vai no meio do gol, e Sportiello defende sem dificuldades.

3' Dupla de zaga da Juventus, Benatia e Chiellini trocam passes no campo defensivo. Fiorentina fecha os espaços e impede a progressão da Juve.

1' Juventus tenta primeira investida pela esquerda, mas Astori afasta o perigo.

0' COMEÇA A PARTIDA!

Tudo pronto! A bola já vai rolar!

Jogadores de ambas as equipes estão subindo para o gramado do Artemio Franchi.

Banco da Juventus: Szczesny, Barzagli, Rugani, De Sciglio, Asamoah, Bentancur, Sturaro, Douglas Costa e Pinsoglio.

Banco da Fiorentina: Dragowski, Vitor Hugo, Saponara, Eysseric, Falcinelli, Dabo, Maximiliano Oliveira, Cristóforo, Cerofolini, Lo Faso, Bruno Gaspar e Théréau.

Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic, Khedira; Bernardeschi, Higuaín, Mandzukic.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Pezzella, Milinkovic, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Gil Dias.

Os times já estão escalados.

Provável Juventus (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio (Bentancur); Bernardeschi, Mandzukic, Higuaín.

Provável Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Milenkovic (Bruno Gaspar), Pezzella, Astori, Biraghi; Badelj, Veretout, Benassi; Chiesa, Gil Dias, Simeone.

Desfalques da Juventus: Höwedes (zagueiro), Cuadrado (meia aberto), Matuidi (volante) Dybala (meia-atacante).

Desfalques da Fiorentina: Laurini (lateral-direito)

No duelo do primeiro turno, realizado em Turim, a Juventus venceu por 1 a 0, gol do atacante Mandzukic. Leia a crônica do jogo aqui.

A Juventus, por sua vez, enfiou uma goleada massacrante diante do Sassuolo. Com show de Higuaín e Khedira, os bianconeri marcaram sete gols no time neroverde. Leia a crônica do jogo aqui.

Na última rodada, a Fiorentina levou a melhor no derby dell'Appennino: vitória por 2 a 1 sobre o Bologna, fora de casa. Leia a crônica do jogo aqui.

A Juventus busca a vitória hoje para dormir na liderança da Serie A. A Vecchia Signora é a vice-líder, com 59 pontos, um a menos que o Napoli. O time napolitano joga no sábado (10) contra a Lazio, em Nápoles.

A Fiorentina faz uma temporada irregular e figura na segunda parte da tabela de classificação: é a 11ª colocada, com 31 pontos.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Iniciamos mais uma transmissão em tempo real! Acompanhe a partir de agora as principais informações do jogo entre Fiorentina x Juventus. A partida, que ocorre no Artemio Franchi, em Florença, está marcada para esta sexta-feira (9), às 17h45 (de Brasília), pela 24ª rodada da Serie A. Fique conosco!