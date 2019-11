Coutinho celebra primeiro gol pelo Barcelona: "Foi um momento especial para mim"

Após marcar seu primeiro gol com a camisa do Barcelona, Philippe Coutinho parece estar empolgado em continuar a dar trabalho aos adversários e obstinado a conquistar seu espaço na equipe catalã. Ao final da partida contra o Valencia, que ocorreu nessa quinta-feira (9) pela Copa do Rei, o meia, em entrevista, mencionou sobre sua adaptação e também sobre o seu primeiro tento.

"É minha primeira final e é um momento muito especial para mim. Hoje é um dia muito feliz porque consegui marcar e ajudar a equipe a chegar na final. No Liverpool meu primeiro gol também chegou após uma assistência de Luis Suárez'', enfatizou.

Segue abaixo o primeiro gol marcado pelo brasileiro:

Questionado sobre sua adaptação ao esquema tático diferenciado do Barcelona, o brasileiro afirmou estar aprendendo a cada dia algo novo com os seus companheiros de equipe. Também frisou estar focado em ajudar o clube catalão a conquistar mais um título da Copa do Rei nessa temporada.

''Em poucos dias estou entendendo e aprendendo como funciona o FC Barcelona. Espero chegar preparado para a final contra o Sevilla. Espero também ajudar a Messi e a todos os outros a marcar gols", concluiu.

Barcelona pode fazer história caso vença a final contra o Sevilla na Copa do Rei

Com a vitória o Barcelona segue fazendo história na competição, garantindo a vaga na sua 40ª final da Copa do Rei e a quinta consecutiva. A equipe enfrentará o Sevilla na final da competição no dia 21 de abril. Caso vença, o clube pela primeira vez na sua história irá conquistar o seu tetracampeonato da competição e também terá a grande oportunidade de ampliar a sua soberania na competição ao atingir a impressionante marca de 30 títulos conquistados.