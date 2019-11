Resultado de Tottenham x Arsenal pela Premier League 2017/18 (1-0)

Obrigado a todos que acompanharam essa transmissão com a VAVEL Brasil! Nossa crônica de pós-jogo será publicada em minutos.

O Tottenham ganha por 1 a 0 do Arsenal com gol de Harry Kane e com direito a muitas emoções durante a partida.

FIM DO JOGO!

95' NA BARREIRA! Özil erra a cobrança.

94' Welbeck sofre falta no sufoco na meia-lua e cria mais uma chance para o Arsenal. Vem aí o último lance do jogo!

92' PERDEU DE NOVO LACAZETTE! Atacante do Arsenal ganhou na corrida do Sánchez e, na saída de Lloris, Lacazette chutou rasteiro para fora, perdendo mais uma chance enorme.

91' Arsenal vai para o 'tudo ou nada'. É a vez dos Gunners pressionarem, mas sem sucesso.

90' Quatro minutos de acréscimos.

90' LACAZETTE PERDEU A GRANDE CHANCE! Bellerín cruza e acha Lacazette livre dentro da área. O atacante chutou de primeira e a bola subiu muito.

88' PARA FORA! Lamela recebe livre dentro da área e chuta cruzado, mas a bola vai para a esquerda de Cech e sai.

87' Monreal é lançado pela esquerda, mas a bola é muito longa e sai para tiro de meta.

87' Arsenal gira a bola na defesa e nas laterais, procurando espaço.

86' Torcida do Tottenham apreensiva do Wembley. Ainda tem jogo!

85' Substituição no Arsenal:

Sai: Xhaka

Entra: Welbeck

84' Substituição no Tottenham:

Sai: Dele Alli

Entra: Wanyama

82' IMPEDIDO! Özil lança Aubameyang para correr, mas o atacante é pego em posição irregular.

81' Trippier tenta armar contra-ataque, mas o lançamento sai errado.

80' Arsenal tenta achar espaço na zaga do Tottenham, mas com muita dificuldade.

78' Wilshere sofre falta no meio-campo de Lamela, que é advertido com cartão amarelo.

77' Eriksen chega na linha de fundo e cruza, mas a bola é longa.

76' Wilshere tenta lançar Lacazette, mas Lloris sai do gol para afastar a bola.

75' SALVOU PETR CECH! Mais uma defesa sensacional de Cech na finalização de Trippier. O lateral chegou livre na cara do gol, mas perdeu.

73' Aubameyang tenta vencer duelo com Sánchez, mas 'mostra' a sola e faz falta de ataque.

72' CECH SALVA DE NOVO! Mais uma chance perdida pelo Tottenham, agora com Lamela, que saiu na cara de Cech e chutou em cima do goleiro. Escanteio.

71' PARA FORA! Dele Alli saiu nas costas da zaga e deu um toquinho na saída de Cech. A bola saiu por pouco, mas quase saiu o segundo jogo.

70' Substituição no Tottenham:

Sai: Son

Entra: Lamela

69' ISOLOU SON! Livre na entrada da área, Son recebeu passe, mas chutou para muito alto.

67' UUUUUUUH! Wilshere fica com o rebote na meia-lua e chuta colocado, obrigando bela defesa de Lloris.

65' Tottenham toca bola na defesa.

64' Substituições no Arsenal:

Saem: Mkhitaryan e Elneny

Entram: Lacazette e Iwobi

63' 83.222 torcedores presentes no Wembley: maior público da história da Premier League.

62' Eriksen cruza novamente com muito perigo, mas Cech agarra a bola e tenta sair jogando. Mais uma vez, com problemas.

61' Eriksen cobra falta na lateral, mas a bola é afastada para escanteio.

60' Tottenham sobe a linha e pressiona os Gunners. Domínio claro dos Spurs.

58' Arsenal muito pressionado no campo de defesa. Demonstra dificuldade enorme em sair jogando.

57' No tiro de canto, Vertonghen subiu mais que todos, mas a bola saiu para tiro de meta.

56' QUE DEFESA DE CECH! Eriksen cobra a falta com endereço certo, mas o arqueiro Gunner salva para escanteio.

55' Falta perigosíssima para o Tottenham na meia-lua. Bellerín deu carrinho e acertou apenas Son.

54' Arsenal muito perdido e sufocado em campo. Spurs apertam e estão muito próximos do segundo gol.

53' QUASE MAIS UM OUTRA VEZ! Trippier deu uma caneta na lateral e cruzou para Kane, na entrada da área. O inglês acertou um lindo voleio e obrigou Cech a fazer a defesa. Escanteio para o Tottenham.

51' QUASE MAIS UM! Dier cruzou na área e Kane, novamente sozinho, cabeceou. A bola raspou a trave de Cech e saiu, para sorte do Arsenal.

50' Agora o Arsenal terá que começar a atacar com mais consistência. Os Gunners não tiveram facilidade até aqui.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! É DELE! HARRY KANE PARA O TOTTENHAM! Davies chegou perto da área e cruzou de forma certeira para Kane. O atacante subiu mais que seu defensor e cabeceou para o fundo da rede.

48' QUE PERIGO! A bola é recuada para Cech, que arrisca um drible no adversário e quase se complica.

47' Arsenal ainda não encostou na bola no ataque no segundo tempo.

45' Davies chega na linha de fundo e tenta cruzar, mas Mustafi dá o carrinho e bloqueia.

45' Nenhum dos times fez alterações.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas de Tottenham x Arsenal:



Posse de bola: 58% x 42%

Chutes: 6 x 2

Chutes certos: 1 x 0

Escanteios: 4 x 1

Passes certos: 85% x 75%

Domínio quase completo do Tottenham nessa etapa inicial, apesar do 0 a 0. O Arsenal não consegue criar direito.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

44' Em confusão na área após cruzamento de Davies, a bola quase sobra com Kane, mas é afastada pela zaga.

43' Arsenal tem muita dificuldade em chegar na área. Mais uma vez, a defesa do Tottenham recuperou a posse.

41' Dele Alli chega com a sola e faz a falta no meio campo.

40' UUUUUUH! Bellerín recebe na lateral da área e arrisca o chute direto, mas a bola passa por cima do gol.

39' UUUUUH! Özil levanta a bola na área e acha Monreal, que cabeceia para dentro. Na pequena área, Sánchez chuta a bola sem querer, e ela acaba nas mãos de Lloris.

38' Eriksen cobra direto na área, mas Mustafi aparece para afastar duas vezes.

37' Tottenham tem falta perigosa na intermediária.

35' Tottenham trabalha a bola no meio campo e tenta desestruturar Arsenal. Em cruzamento na área, Koscielny afasta.

34' O QUE FOI ISSO, MKHI? O meia recebeu em boa posição e tentou cruzar, mas pegou muito mal e jogou direto para a lateral.

33' Bellerín cruza em contra-ataque, mas a bola é curta e o perigo é afastado pela zaga do Tottenham.

31' Koscienly tenta lançar no ataque, mas Sánchez corta. A bola continua com o Arsenal.

30' Eriksen aparece na área, mas não consegue chegar no cruzamento rasteiro.

28' QUE BAGUNÇA! Após cobrança de escanteio, Dembélé tenta chutar o rebote e pega mal. Trippier estava dentro da pequena área e deu um toque para o gol, mas acabou sem força.

27' Arsenal com muita dificuldade de sair jogando. Tottenham chega com bastante movimentação.

26' UUUUUUH! Eriksen cruza na área e Kane aparece para cabecear perto da pequena área. A bola passou muito perto do travessão e saiu.

25' Trippier cruza na área e Eriksen desvia de cabeça, mas para fácil defesa de Cech.

24' Harry Kane domina de costas no meio campo, mas sofre a carga faltosa de Koscielny.

22' Jogo perdeu intensidade nos últimos minutos.

21' Mkhitaryan tenta cruzar na área, mas não encontra ninguém.

19' Arsenal tenta sair jogando, mas é pressionado pela linha alta do Tottenham.

17' Bellerín cruza, mas Wilshere fura. O meia se recupera e toca para o lateral, mas o segundo cruzamento também foi sem sucesso.

17' Son arrisca da intermediária, mas a bola sai rasteira e para em Cech.

16' Son dribla dois defensores e tenta cruzar dentro da área, mas Bellerín se joga na bola e bloqueia. Posse ainda é dos Spurs.

14' Tottenham superior nos últimos minutos. Domina as ações e aperta a saída de bola adversária.

13' Após cobrança de escanteio, Dier sobe mais que seu defensor, mas a bola passa longe do gol.

11' Wilshere faz belo lançamento para Aubameyang dentro da área, mas o bandeirinha marca escanteio. Lance duvidoso.

10' Kane saía em contra-ataque livre após confronto contra Mustafi, mas o juiz para o jogo em falta para o Arsenal.

10' Xhaka tenta lançar Bellerín dentro da área, mas o lateral não dominou.

9' Após o tiro de canto, o Arsenal puxa contra-ataque. O cruzamento para Aubameyang sai ruim, no entanto.

8' QUASE UM GOL CONTRA! Em velocidade, Dele Alli rola para Kane dentro d área. Mustafi se joga no carrinho, mas a bola quase entra no gol. Cech jogou para escanteio.

7' Arsenal tenta sair em contra-ataque, mas a bola é curta. Na segunda tentativa, Mkhitaryan sofre falta no campo de defesa e o jogo para.

6' Jogo bastante intenso nesses momentos iniciais. As duas equipes leves em campo, abusando da velocidade.

5' Dele Alli gira bem o jogo e acha Trippier, mas, na hora do cruzamento, é bloqueado.

4' Auba é lançado e usa a velocidade para chegar primeiro. Na linha de fundo, o atacante chutou a bola em Sánchez e ganhou escanteio.

3' Dier tenta lançar na área, mas a bola para tranquila nas mãos de Cech.

2' Tottenham tenta achar espaços na zaga do Arsenal pelas laterais. Até agora, setor defensivo dos Gunners não permite.

1' Dele Alli cruza na área, mas Mustafi domina com o peito e chuta para longe. Parte da torcida pede toque de mão, que não houve.

1' Arsenal trabalha a bola no meio, mas Elneny erra lançamento e dá a posse para Lloris.

COMEÇA O JOGO! Saída do Arsenal.

10:27 Times em campo.

10:24 As equipes já se preparam, no túnel, para subir ao gramado.

10:20 Wembley começa a ficar cada vez mais lotado. A bola rola em poucos minutos.

10:12 Mais uma vez, Wenger não escala o 'quarteto LMAO'. Lacazette começa no banco, enquanto Mkhitaryan, Aubameyang e Özil são titulares.

10:09 A novidade do Tottenham é Lucas Moura, recém-contratado, no banco. O brasileiro pode estrear hoje no North London Derby.

10:02 Confira a tabela da PL neste momento:



1- Manchester City, 69 pts

2- Manchester United, 56 pts

3- Liverpool, 51 pts

4- Chelsea, 50 pts

5- Tottenham, 49 pts

6- Arsenal, 45 pts

9:48 Aaron Ramsey, que marcou três gols contra o Everton, não estará disponível por ter machucado a virilha.

9:40 ARSENAL ESCALADO! Cech; Bellerín, Koscielny, Mustafi, Monreal; Elneny, Xhaka; Wilshere, Özil, Mkhitaryan; Aubameyang.

9:40 TOTTENHAM ESCALADO! Lloris; Tippier, Sánchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembélé, Dele Alli; Eriksen; Kane, Son.

Seja bem-vindo, torcedor e leitor! Acompanhe, em tempo real, os melhores lances de Tottenham x Arsenal, ao vivo, pela vigésima sétima rodada da Premier League 2017/18. A bola rola às 10h30 deste sábado (10). Siga tudo com a VAVEL Brasil.

Estádio de Wembley: o palco da partida será um dos grandes estádios de futebol da história, localizado em Londres e com capacidade para 90 mil torcedores. Além disso, é importante destacar que o North London Derby será disputado em Wembley na Premier League pela primeira vez.

Foto: Tom Shaw/Getty Images

Retrospecto: o retrospecto do confronto é bem favorável para os Gunners. Foram 81 vitórias para o Arsenal, 51 empates e apenas 62 triunfos do Tottenham. O duelo data do século XIX, tendo sua primeira ocorrência em 1896.

Último confronto: as duas equipes se enfrentaram em novembro de 2017, também pela Premier League. Na ocasião, o Arsenal venceu por 2 a 0, com dois gols de Mustafi e Alexis Sánchez. Veja os melhores momentos abaixo:

Enquanto isso, os Gunners vêm de uma goleada impressionante contra o Everton por 5 a 0. Com direito a hat-trick de Aaron Ramsey, o Arsenal não tomou conhecimento dos Toffees. Leia mais sobre o jogo aqui.

Os Spurs vêm de uma sequência invicta de onze jogos. A última vítima foi o Newport County, que perdeu por 2 a 0 em confronto válido pela Copa da Inglaterra.

Atualmente, o Tottenham ocupa a quinta colocação da Premier League, com 49 pontos ganhos, garantindo-se na Europa League. Já o Arsenal está em sexto, com 45 pontos conquistados, estando fora da zona de classificação para torneios continentais.