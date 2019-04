Marco Reus celebra retorno aos gramados com vitória: "Muito emocionante"

O Borussia Dortmund conseguiu a sua segunda vitória em 2018 pela Bundesliga contra o Hamburgo neste sábado (10), pela 22ª rodada. E a partida contou com o retorno de Marco Reus que estava fora desde maio de 2017, exatamente 259 dias, após sofrer ruptura parcial do ligamento cruzado do joelho direito. O meio-campista alemão jogou até os 71 minutos, participando ativamente de belas jogadas no ataque aurinegro.

No final do jogo, Reus concedeu entrevista e falou sobre a sua volta aos gramados: "Foi muito emocionante, foi ótimo voltar a jogar com a equipe e sentir a atmosfera. Fiquei muito feliz por conseguir uma vitória em casa".

O jogador alemão também comentou sobre a sua análise da partida como um todo: "Nós não mostramos o nosso melhor jogo, mas nesta fase é importante marcar e conseguir os três pontos. Em Colônia já demos uma boa resposta e hoje mostramos o que a equipe queria. Se nós criarmos chances e colocarmos um pouco mais pressão, provavelmente teremos sucesso mais cedo. Sabemos que ainda temos muito trabalho a fazer ".

Um outro astro da partida, Michy Batshuayi fez o seu segundo jogo vestindo a camisa aurinegra, marcou o primeiro gol da partida logo no início do segundo tempo. O jogador belga disse está contente com o resultado e falou sobre a sua relação com seus companheiros nesse breve espaço de tempo desde a sua chegada: "Estou muito feliz por ter marcado um gol e com a vitória. É extremamente importante essas duas vitórias para ficarmos na parte de cima da tabela. A interação com os outros jogadores está ficando cada vez melhor. Ainda assim, vou estar assistindo o jogo novamente esta noite para ver o que fiz de bom e ruim para que eu possa jogar ainda melhor na quinta-feira".

O confronto deste sábado também foi marcante para o recém chegado zagueiro Manuel Akanji que fez o seu segundo jogo. O jovem suíço afirmou que estava temeroso, mas conseguiu se desempenhar bem com a ajuda dos companheiros: "No começo eu estava um pouco nervoso. Meus colegas de equipe me deram um grande apoio. Após as primeiras ações, fiquei muito bem com os nossos fãs por trás nos apoiando. Lutamos até o último momento para esta vitória. Foi um jogo difícil. A segunda etapa foi melhor do que a primeira. No final, merecemos vencer. Nós não queremos descansar na vitória ".

Outro destaque da partida foi André Schürrle que fez uma belíssima jogada e deu assistência para Mario Götze fazer o segundo gol. O atacante alemão falou sobre o confronto e a importância da vitória: “Nós lutamos contra toda resistência, hoje ganhamos a vitória. Não tivemos muita facilidade, especialmente no primeiro tempo, porque tivemos poucas chances de marcar. Podemos notar nos dois últimos jogos: lutamos, depois marcamos os gols e merecemos a vitória. Isso é bom".

O treinador Peter Stöger comentou sobre a dificuldade que tiveram ao enfrentar o Hamburgo e como a equipe conseguiu se sair para vencer a partida: "Foi uma partida difícil contra um oponente bem organizado, a quem demos chances porque, em algumas fases, nossa passagem foi muito lenta ou não foi precisa o suficiente. Também havia elementos positivos para o nosso jogo: quando as coisas estavam difíceis, deve haver uma vontade de trabalhar duro. Tive a sensação de que os rapazes realmente colocavam muito para entrar na liderança, mesmo que nem tudo funcionasse. Foi um pequeno passo na direção certa ".

O Dortmund volta a campo na quinta-feira (15) pela UEFA Europa League contra Atalanta, às 15h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park. Pela Bundesliga, joga no domingo (18) contra o Borussia Mönchengladbach, às 14h, no Borussia-park.