Resultado Juventus x Tottenham pelas oitavas de final da Champions League (2-2)

Fim de jogo na Allianz Arena! Agora, as equipes só voltam à campo no dia 7 de março, em Wembley, em Londres, na Inglaterra.

45+2' Substituição na Juventus: Sai Douglas Costa, entra Asamoa.

45+2' Substituição no Tottenham: Sai Eriksen, entra Wanyama.

45' Foram adicionados mais dois minutos de acréscimo.

44' O jogo fica morno nesses momentos finais, mas o Tottenham não tira a bola de seu pé e nem do campo de ataque.

42' Substituição no Tottenham: Sai Lamela, entra Lucas

41' UHHHHHH! Douglas Costa arranca até a linha de fundo e cruza, Vertonghen corta e quase faz gol contra!

37' Substituição no Tottenham: Sai Alli, entra Son.

37' O escanteio sobra para os Spurs, que tenta o contra-ataque, mas é impedido pela defesa italiana.

36' Douglas Costa recebe de Bernardeschi, tenta o cruzamento na linha de fundo, mas é escanteio para a Juventus.

35' Aurier recebe na ponta direita do campo, cruza para dentro da área, mas Buffon encaixa a bola sem maiores dificuldades.

34' Cartão amarelo para Betancur. O meio-campista derrubou Ben Davies com um carrinho na lateral esquerda do campo.

31' Tottenham erra a saída de bola, Juve sai rapidamente, e Higuaín aciona Bernardeschi pela ponta direita, que corta para a esquerda e finaliza para a defesa de Lloris, que segurou a bola.

30' Substituição na Juventus: Sai Mandzukic, entra Sturaro.

28' Benatia lança Higuaín, mas o argentino estava me posição irregular. Impedido.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM! É dele, Christian Eriksen à lá Ronaldinha Gaúcho, por baixo da barreira.

26' Falta na meia lua para o Tottenham bater. Eriksen na bola!

25' UHHHHH! Kane chuta de fora da área e Buffon defende com dificuldade, mas a bola sobra para defesa juventina que afasta a bola.

24' Aurier lança na área e Chiellini corta de qualquer maneira.

20' Substituição na Juventus: Sai Khedira, entra Betancur.

19' Lamela fica de frente para área, lança a bola para Dele Alli, que é bloqueado

17' Eriksen bate, mas Chiellini afasta o cruzamento de cabeça.

17' Falta de Alex Sandro em Aurier, que arrancou pela lateral direita.

16' A Juventus adianta as suas linhas de marcação e ocupa o campo de defesa do Tottenham.

13' Higuaín arranca para cima da defesa do Spurs, mas é derrubado em lance normal, de acordo com a interpretação do árbitro. Ao sair esbravejando pela não marcação do lance, o argentino recebe cartão amarelo.

12' Pegou! No escanteio, Mandzukic se antecipa à defesa e cabeceia nas mãos de Lloris.

11' UHHHHHH! Bernardeschi recebe de Pjanic na ponta esquerda, invade a área e finaliza cruzado para defesa providencial de Lloris.

10' Tottenham continua em cima da Juventus, por outro lado, a defesa se mostra bem postada e pronta para um contra-ataque.

7' Bernardeschi recebe de Higuaín na entrada da área, mas finaliza em cima do zagueiro, Sánchez.

5' Alex Sandro recebe na lateral esquerda, cruza para a área, mas Lloris corta de soco.

1' Falta de Aurier em Alex Sandro. O lateral do Tottenham recebe cartão amarelo e não joga no confronto de volta.

Equipes sem alterações por enquanto.

0'' Começa a segunda etapa!

45' Final de primeiro tempo!

45' PERDEEEEEEEEEEEEEU! Higuaín enche o pé na bola, no meio do gol, mas a redonda sobe demais, bate no travessão e vai para fora!

45' Douglas Costa dribla três jogadores pela ponta e é derrubado no carrinho dentro da área.

45' Pênalti para a Juventus!

44' Cartão amarelo para Benatia. O zagueiro derrubou Kane que ficou caído no chão.

43' Tottenham fica com a bola, a Juventus sequer reage após ter feito os dois gols prematuros.

41' Pra fora! Eriksen levanta a bola para dentro da área, Alli cabeceia com perigo, mas a bola vai por cima do gol.

38' A Juventus se recua à espera de um contra-ataque e o Tottenham fica com a bola tentando incomodar a defesa bianconera.

O atacante inglês se posicionou atrás da defesa juventina, arrancou, driblou Buffon e empurrou para o gol vazio para marcar o 33° gol da temporada chegando a 7 tentos nessa Champions League.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TOTTENHAM! É dele, Harry Kane o furacão Hurricane!

31' UHHHHHHH! Kane recebe na área, gira e bate no cantinho. Contudo, Buffon estava lá para conferir e defender com a ponta dos dedos.

29' UHHHHHHH! Juventus sai no contra-ataque, troca passes com Pjanic que serve o argentino, ele corta Vertonghen, mas manda para fora!

28' Na falta, Eriksen chuta na barreira, a bola volta e o meio-campista finaliza de primeira, com perigo, para fora.

27' Lamela rouba a bola de Bernardeschi, que derruba o argentino e faz falta perigosa para o Tottenham bater.

25' DEFENDEEEEEEU BUFFON! Eriksen se aproxima da área, cruza para dentro da caixinha e encontra Kane. O atacante inglês cabeceia forte para uma defesa providencial de Buffon.

23' Os Spurs tentam pressionar a Juventus com jogadas pelas pontas, com Alli e Lamela se apresentando para a criação. Eriksen, mais longe da área, segue bem marcado e não aparece muito nessa metade de primeiro tempo.

21' No escanteio, Kane puxa de Sciglio e faz falta de ataque. Jogo paralisado e bola com a Juventus.

20' Kane recebe na direita, cruza para área e de Sciglio corta de cabeça.

18' Alli arranca pela ponta direita, tenta lançar Kane em um passe cruzado, mas Benati lê bem a jogada e intercepta com um carrinho.

16' Tottenham sai em contra-ataque veloz com Alli, que toca para Kane, o artilheiro é derrubado na área e pede pênalti. Contudo, Felix Brych manda o atacante inglês se levantar. Segue o jogo.

14' Juventus sai errado, Erkisen rouba a bola, mas chega à linha de fundo atrasado e a bola sai no cruzamento para Kane.

11' O Tottenham tenta vir para cima, mas a marcação italiana se mostra eficiente e não dá espaço para as investidas dos Spurs.

9' GOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Mais um de Higuaín. A Juventus começa a partida à todo o vapor.

7' E é pênalti para a Juventus! Bernardeschi é derrubado na área por Ben Davies que recebe o cartão amarelo.

5' Impedimento de Madzukic. O croata foi lançado na área por Alex Sandro, mas estava à frente da linha defensiva.

No primeiro lance de partida, Pjanic foi derrubado próximo à área. O meio-campista cobrou falta e encontrou Higuaín desmarcado, sozinho, que não perdoou e virou um chute de primeira, para ir rasteiro e vencer o goleiro, Lloris.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS! Higuaín é o nome dele.

0'' Começa a partida! A Juventus dá a saída.

E toca o hino da Champions League!

Nos últimos 16 jogos, os donos da casa sofreram apenas um gol. Além disso, a equipe bianconera não perde em seu estádio desde abril de 2013.

O argentino Lamela é a novidade na equipe londrina.

Já os Spurs vem com: Lloris; Aurier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen, Alli, Lamela; Kane.

Massimiliano Allegri fez mistério e escalou Bernardeschi no meio de campo e Douglas Costa junto com Mandzukic.

Escalação da Vecchia Signora já está confirmada com: Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Bernardeschi, Douglas Costa, Mandzukic; Higuain.

Boa tarde, torcedor! Já estamos à postos para já já dar início à partida entre Juventus e Tottenham.

Para ficar de olho: Já o destaque dos bianconeri fica para Gialuigi Buffon. O goleiro já com seus 40 anos de idade, é um ícone do futebol mundial, além de se manter em forma com oito defesas difíceis executadas nessa edição da competição. Na temporada passada, Buffon foi eleito o melhor goleiro da Champions após ter ficado com o vice-campeonato.

Para ficar de olho: Harry Kane, visto como um dos melhores atacantes da atualidade, já anotou seis gols na Champions League e 23 tentos na Premier League.

Pochettino: " A Juventus tem muita experiência em momentos decisivos como esse e nosso objetivo é atingir o mesmo nível de motivação deles para fazermos páreo com o desejo de vencer que eles têm", ressaltou.

Pochettino: "Nós precisamos ser corajosos, devemos tentar ganhar a partida. Temos que jogar com liberdade e ideias claras à mente. É uma partida da qual devemos aproveitar cada momento", pontuou.

Assim como Allegri, o técnico argentino do Tottenham falou com a imprensa.

Allegri: " Nós vamos ter que explorar os nossas habilidades técnicas, pois se partirmos para o físico, certamente iremos sair atrás, pois é uma equipe que corre muito e nesse quesito nós estamos um passo atrás" lembrou.

Allegri: "Quando se têm dois jogos, de ida e de volta, é preciso jogar com a máxima concentração. Temos que aproveitar todas as chances que tivermos, principalmente contra uma equipe como o Tottenham, que é equivalente a nós" ressaltou.

Após os treinos, ambos os técnicos foram à sala de coletiva para falar com a imprensa sobre as expectativas da partida de hoje.

Durante a sessão de treino o técnico, Maurício Pochettino escalou a equipe em um 4-3-2-1 com: Lloris, Aurier, Sáchez, Vertonghen, Davies; Dembélé, Dier, Lamela, Eriksen, Alli; Kane.



Já os Spurs, foram fazer o tradicional reconhecimento do gramado na Allianz Stadium.

No treinamento de hoje, Allegri esboçou a equipe de hoje em um 4-3-3 com: Buffon, Alex Sandro, Chiellini, Benatia, de Sciglio; Khedira, Pjanic, Bernardeschi; Douglas Costa, Mandzukic, Higuaín.

Do lado dos ingleses, o zagueiro belga, Tobby Alderweireld ficou em Londres, para recuperar a forma física após ter ficado afastado por três meses, devido a uma lesão no tendão.

Às vésperas da partida, a Juventus treinou com alguns desfalques importantes. Paulo Dybala deve continuar afastado, e o zagueiro Andrea Barzagli sentiu um desconforto na panturrilha e nem deve ser relacionado para o confronto. Além dos dois atletas, o meio-campista, Matuidi deve perder os dois jogos das oitavas, visto que ainda se recupera de uma recente lesão na coxa.

Ambos já se enfrentaram antes, mas essa será a primeira partida oficial entre as equipes, que jogaram em campeonatos amistosos em 2016 e 2017, respectivamente. Nos dois jogos, uma vitória pra cada lado, sendo a primeira dos italianos por 2 a 1 e na segunda ocasião os Spurs venceram por 2 a 0.

Já o Tottenham segue em bom momento e chega embalado para o confronto, visto que venceu o clássico londrino contra o Arsenal no último sábado, com gol do artilheiro da Premier League, o camisa 10, Harry Kane.

As duas equipes já iniciaram a preparação para o confronto desta tarde. Os donos da casa vivem bom momento na Serie A, apesar do início com atuações questionáveis, inclusive na Champions League, quando perdeu na estreia para o Barcelona por 3 a 0.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir o jogo entre Juventus e Tottenham ao vivo. O confronto é válido pelas oitavas de fina da Uefa Champions League. O duelo está programado para começar às 17h45 (de Brasília) desta terça-feira (13), na Allianz Stadium, em Turim, na Itália. Fique conosco!