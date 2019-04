Di Francesco exalta boa atuação de Ünder e compara jovem turco a Montella, ídolo da Roma

A Roma voltou a vencer na Serie A, depois de bater o Benevento por 5 a 2, dentro de casa. O grande nome da partida foi, sem a menor sombra de dúvidas, o turco Cengiz Ünder, que marcou dois gols e ainda deu passe para um terceiro. A atuação do jovem foi muito elogiada pelo técnico Eusebio Di Francesco e gerou até mesmo comparações com o ídolo Vincenzo Montella.

O comandante romanista exaltou a participação do garoto de 20 anos e chegou a alfinetar aqueles que criticavam as atuações do atacante turco, que ainda passa por processo de adaptação na Itália. Para Di Francesco, Ünder se parece, em algumas características, com o ex-atacante Vincenzo Montella, goleador da Roma no início dos anos 2000.

"Ünder tem apenas 20 anos, ele veio de outro mundo, em termos futebolísticos. Não estamos acostumados, na Itália, a esperar talentos se desenvolverem. Vi essa irritação. As pessoas são muito velozes para apontar dedos e afirmar que ele não era bom o suficiente nem para jogar pela Primavera (Sub-20) e, do nada, ele é um jogador de classe mundial. Você tem de esperar os jogadores se desenvolverem. Ünder esconde suas intenções até o fim quando vai finalizar. Isso me lembra Montella", declarou o treinador, que ainda anteviu a possibilidade do turco se tornar um líder no elenco.

Di Francesco elogiou o garoto Under (Foto: NurPhoto via Getty Images)

Depois de passar 40 dias seguidos sem nenhuma vitória, os giallorossi parecem ter passado por uma mudança de mentalidade após o fechamento da janela de transferências. Ao menos, é assim que pensa Di Francesco.

"Vi um time diferente após a janela, um time muito mais unido e com mais vontade de conseguir os resultados. Esse tem de ser um ponto para um recomeço para nós", ressaltou o técnico.