Ex-Tottenham e Hull City, meia Ryan Mason é forçado a se aposentar após fraturar crânio

A trajetória de Ryan Mason no futebol acabou de forma precoce: com apenas 26 anos, o meia foi forçado a se aposentar depois de fraturar o crânio em choque com Gary Cahill, do Chelsea. A notícia foi divulgada nesta terça-feira (13) no site oficial do Hull City, a última equipe onde jogou.

O lance da grave lesão aconteceu no dia 22 de janeiro de 2017, em partida válida pela última edição da Premier League. Após um cruzamento vindo da lateral ofensiva dos Blues, Cahill e Mason subiram para alcançar a bola e acabaram se chocando. Veja o lance abaixo:

O atleta do Hull passou mais de uma semana internado e, durante esses últimos 12 meses, vinha na esperança de voltar a jogar. A aposentadoria, no entanto, foi declarada após diversos conselhos de médicos e neurocirurgiões.

"Eu trabalhei de forma incansável para conseguir voltar aos gramados. Infelizmente, devido às recomendações de especialistas, eu não tenho mais opção a não ser me aposentar, evitando os riscos da natureza da minha lesão."

Mason foi acudido imediatamente após o choque (Foto: Richard Heathcote/Getty Images)

Mason foi a contratação mais cara da história do Hull City, custando cerca de £ 10 milhões (hoje, R$ 45,7 milhões) para os cofres do clube. O negócio foi concretizado e anunciado na janela de verão do ano retrasado.

Pelos Tigers, o meia entrou em campo 20 vezes, sendo responsável por dois gols e duas assistências. O atleta também jogou pelo Tottenham por um bom período, onde disputou 70 partidas oficiais, com quatro tentos e quatro assistências concedidas.

