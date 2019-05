Batshuayi e Ilicic brilham, Dortmund se dá melhor e bate Atalanta em jogo de duas viradas

Em uma partida muito movimentada na Alemanha, o Borussia Dortmund se recuperou do baque de sofrer uma virada em casa, e venceu a Atalanta por 3 a 2, em jogo de ida da fase 16 avos de final da Uefa Europa League. Schürrle abriu o placar para os mandantes, Ilicic fez dois para virar, mas Batshuayi também marcou duas vezes para fechar o placar no Signal Iduna Park.

A partida de volta acontece na próxima quinta-feira (22), no Mapei Stadium, em Reggio-Emilia, às 17h05 (horário de Brasília). Antes, no domingo (18), às 14h, as duas equipes entram em campo pelos seus campeonatos nacionais. Pela Bundesliga, o Dortmund visita o Borussia Mönchengladbach, enquanto na Serie A, a Atalanta recebe a Fiorentina.

O primeiro tempo foi muito aberto, com o Dortmund tendo leve superioridade, principalmente no número de finalizações certas - quatro a zero nos 45 iniciais. Reus e Caldara tiveram as primeiras chances da partida e, aos 17, Schürrle chegou a acertar a trave após boa jogada de Pulisic.

As principais chances da primeira etapa foram do Dortmund, e Batshuayi e Pulisic tiveram duas boas chances desperdiçadas - a do belga delas parando em Berisha. Aos 30, Batshuayi roubou a bola no meio campo, abriu na direita e Piszczek serviu Schürrle, que dominou mal, mas conseguiu tocar por baixo do goleiro para abrir o placar. A Atalanta tomou conta da reta final do primeiro tempo, mas não conseguiu criar grandes chances para buscar o empate.

Com uma postura mais ofensiva, apesar de sem alterações, o time italiano voltou para o segundo tempo pressionando a saída de bola do Dortmund e dominando a posse de bola. Aos 6, Spinazzola levantou a bola para a área na segunda trave, Toljan não alcançou e Ilicic teve categoria para tocar no canto esquerdo de Bürki e fazer 1 a 1. Cinco minutos depois, Cristante recebeu na esquerda, finalizou colocado e, no rebote do goleiro no meio da área, Ilicic tocou de canhota para virar o jogo no Signal Iduna Park: 2 a 1.

Ilicic marcou dois gols para a Atalanta em Dortmund (Foto: Divulgação/Atalanta BC)

Apesar do abalo pela derrota e com poucas opções no banco, o Borussia conseguiu reagir com as peças que tinha em campo. Aos 20, Tolói cobrou mal uma falta no meio campo, Götze avançou e serviu Batshuayi, que fuzilou o goleiro para empatar novamente a partida. Pulisic teve boa chance de virar na sequência, mas o chute parou em Berisha e rebateu em Freuler antes de sair pela rede do lado de fora.

Satisfeita com o resultado, a Atalanta conseguiu diminuir os espaços do Borussia, que teve mais posse de bola e fez alterações de caráter ofensivo ofensivo, mas parecia sem argumentos para conseguir a virada. Mesmo assim, a inspiração de seu atacante resolveu a partida. Aos 46, após cruzamento de Piszczek, Tolói cortou para a frente, Götze tocou de primeira e Batshuayi girou para cima de Palomino, batendo forte e garantindo uma vitória com vantagem mínima, mas importante para as pretensões do BVB na Europa League. Em três partidas com a camisa do time alemão, o atacante belga chegou aos cinco gols.