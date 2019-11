Resultado Milan x Sampdoria pelo Campeonato Italiano (1-0)

Confira nosso pós-jogo: Bonucci tem gol anulado pelo VAR, mas Milan vence Sampdoria e mantém boa fase

90+3' Fim de partida! O Milan vence pelo placar mínimo de 1 a 0.

90+3' Quagliarella chuta de longe, a bola passa perto, mas vai pra fora.

90' Foram adicionados mais três minutos de acréscimo.

89' Perdeu!!!!! Caprari recebe cruzamento limpo, se antecipa aos zagueiros e chuta para fora.

87' UHHHHHH! André Silva abre para Calabria na ponta, que sai cara a cara com Viviano, contudo, o goleiro faz boa defesa no chute do lateral.

84' Substituição no Milan. Sai Montolivo, entra Locatelli.

81' Milan segue em busca do segundo gol e não dá espaço à Sampdoria que tenta contra atacar.

75' UHHHHH! André Silva troca passes rápidos com Çalhanoglu e devolve para o turco, que finaliza e Viviano defende.

72' Substituição no Milan. Sai Cutrone, entra André Silva.

71' Substituição na Sampdora. Sai Rodriguez e entra Kownacki.

70' Cartão amarelo para Bonaventura, que tentou simular um pênalti.

69' A Sampdoria sobe ao ataque, mas Bonucci tira com a ponta do pé, o que poderia ser um passe que levaria muito perigo à Donnarumma.

67' UHHHHHHH! Ricardo Rodríguez cruza e Cutrone tenta uma bicicleta, mas a bola vai muito forte e sobe demais. Pra fora!

66' O Milan tem dificuldades para sair jogando, por outro lado, a Sampdoria não consegue roubar a bola de forma limpa, cometendo faltas que dão a posse para o Diavolo novamente.

64' Os visitantes vão para cima do Milan, mas esbarram na defesa bem postada.

62' A bola bate na barreira e o Milan recomeça.

61' Falta para o Milan bater, de frente para a área.

Público presente no San Siro: 46.594 e uma renda de €1.010.446,50 milhão.

58' Quase! Suso bate de primeira dentro da área, após cruzamento em jogada individual de Çalhanoglu, mas manda sem direção para a linha de fundo.

57' Çalhanoglu bate escanteio na área, a bola sobra para Romagnoli que recomeça toda a jogada. Contudo a Sampdoria recupera, mas fica pouco com a bola devido aos erros de passes em demasia.

53' Substituição dupla na Sampdoria. Sai Zapata e entra Caprari e sai Barreto para a entrada de Verre.

52' Cartão amarelo para Ferrari, após falta em Suso.

51' NO TRAVESSÃOOOOOOOOOOOOO! Çalhanoglu recebe na meia lua, após boa jogada de Bonaventura, o turco corta o zagueiro e bate de chapa, forte, mas a bola sobe demais e pega no travessão.

49' A Sampdoria tenta ficar mais com a bola neste início. Já o Milan, espera e quando recupera, procura Cutrone em lançamentos ao ataque.

46' A Sampdoria ensaia uma jogada ofensiva pela ponta, buscando Quagliarella, mas o experiente atacante erra o passe e manda a bola para fora.

Equipes sem alterações por enquanto.

45' Começou o segundo tempo!

45+1' Fim de primeiro tempo.

45+1' Gol anulado de Bonucci, que em falta ensaiada, se apresentou dentro da área para o cruzamento de Çalhanoglu. Contudo, o zagueiro estava realmente impedido após o veredito do VAR, que anulou o gol.

39' Falta de Linetty em Biglia. O árbitro deu cartão amarelo ao meio-campista.

38' Jogo paralisado, o árbitro consultou o VAR para avaliar se Calabria havia colocado a mão na bola após lançamento de Torreira para Zapata. Contudo, o vídeo confirmou que não houve o toque.

35' Defendeu! Mais uma vez, o Milan troca passes rápidos, e Çalhanoglu chuta de fora da área e a bola morre nas mãos do goleiro Viviano.

34' A zaga do Milan afasta, no rebote, Torreira cruza na área e Donnarumma sai de soco.

33' Falta para a Sampdoria lançar na área.

30' Afasta a zaga da Sampdoria.

30' Falta para o Milan do lado direito do campo. Suso na bola.

29' UHHHHHH! Em troca de passes rápida, Çalhanoglu recebe na entrada da área e finaliza com perigo, assustando o goleiro Viviano.

27' Torreira recebe a bola na entrada da área, mas é desarmado por Çalhanoglu. Escanteio para os visitantes que é defendido por Donnarumma sem maiores problemas.

26' A Sampdoria tenta, mas o Milan se mostra fechado e agressivo na maração.

23' Suso pega o rebote na área, após falta batida por Çalhanoglu do lado esquerdo e manda para fora.

19' Pra fora! Suso toca para Biglia na entrada da área e o argentino manda a bola pra fora, muito alto.

18' Agora foi a vez da Sampdoria assustar. Zapata recebe cruzamento da área e cabeceia, mas Donnarumma estava atento se segurou a bola sem dificuldades.

17' UHHH! Cutrone recebe cruzamento de Çalhanoglu, contudo cabeceia com perigo, mas para fora.

14' O italiano recebeu cruzamento de Calabria, chegou de surpresa na área e bateu de primeira, a bola bateu forte em Viviano e morreu dentro do gol.

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Bonaventura é o nome dele!

11' Suso dribla na lateral direita, arranca até a linha de fundo, mas é travado pela defesa no cruzamento.

10' Sampdoria sobe a marcação e o Milan tem dificuldades para sair jogando, recuando a bola diversas vezes para o goleiro Donnarumma participar da troca de passes.

8' O Milan segue trabalhando a bola pelo lado esquerdo, onde Bonaventura e Çalhanoglu estão.

6' PEGOOOOOU Viviano! O goleiro vai no canto esquerdo e defende o pênalti de Ricardo Rodriguez.

5' Pênalti para o Milan!

4' Çalhanoglu invade a área, a bola sobra para Ricardo Rodriguez, que chuta travado pela defesa. O Milan domina as investidas até agora e parte pra cima da Samp.

2' Bonaventura cabeceia nas mãos de Viviano após o escanteio curto e lançamento à área.

2' Escanteio para o Milan.

0' Começou! Bola rolando para Milan e Sampdoria.

Caso o Milan vença a partida por três ou mais gols de diferença sobre a Sampdoria, o Diavolo automaticamente assume a sexta posição, visto que o critério de desempate fica pelo confronto direto e no primeiro turno, a Samp venceu por 2 a 0.

Frank Tsadjout, atacante da base do Milan, de apenas 19 anos, foi relacionado para o confronto. É a primeira vez que Tsadjout é relacionado para banco de reservas do time profissional

E a Samp vem em um 4-3-1-2, com: Viviano; Bereszynski, Silvestre, Ferrari, Murru; Barreto, Torreira, Linetty; Ramirez; Duvan Zapata, Quagliarella.

Escalações já divulgadas, o Milan vem em um 4-3-3 com: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Montolivo, Biglia, Bonaventura; Suso, Çalhanoglu; Cutrone.

Boa tarde, torcedor! Em instantes iniciamos a nossa transmissão.

Na defesa, o entrosamento entre Leonardo Bonucci e Alessio Romagnoli começa a dar resultados. Na temporada atual, os rossoneri não sofreram gol em 17 partidas contando todas as competições.

Além disso, os rossoneri contam com a boa fase tanto no ataque, como na defesa. Patrick Cutrone, de apenas 20 anos, já anotou 13 gols nesta temporada e é um dos sub-21 que mais marcou gol nesta temporada, atrás apenas de Mbappé, do PSG, que tem 15 gols e à frente de Gabriel Jesus, que acumula dez gols até o momento.

Já os donos da casa seguem em uma campanha de recuperação, após um primeiro turno abaixo das expectativas. O Diavolo não perde há nove jogos somando todas as competições. A vitória mais expressiva aconteceu contra a Lazio, que vinha de uma campanha segura no comando de Simone Inzaghi.

Além de vencer o Milan, a equipe de Marco Giampaolo já venceu a Juventus, Roma e fez um confronto pareio com a Lazio, equipes da parte de cima da tabela e vem demonstrando uma campanha regular na Serie A desta temporada.

No primeiro turno, as duas equipes já se enfrentaram e a Sampdoria saiu com a vitória por 2 a 0.

O confronto de hoje será decisivo para ambos. Para o Milan será a a afirmação de sua boa fase, e para a Samp, também um momento em que defenderá a sua vaga na Europa League para a próxima temporada.

As duas equipes são separadas por apenas três pontos de diferença. O Milan, na sétima posição, acumula 38 pontos, quanto a Sampdoria, logo acima, na sexta posição tem 41.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Em instantes, você vai conferir o jogo entre Milan e Sampdoria ao vivo. O confronto é válido pela 25° rodada da Serie A 2017/18. O duelo está programado para começar às 17h45 (de Brasília) deste domingo (18), no estádio San Siro, em Milão, na Itália. Fique conosco!