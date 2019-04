Allan se mostra disposto a renovar com o Napoli: "Vejo meu futuro aqui"

Um dos principais nomes do Napoli na temporada, o volante Allan já pensa no seu futuro com a camisa do clube italiano. No último domingo (18), o brasileiro marcou o gol que deu a vitória dos napolitanos sobre o SPAL por 1 a 0 no San Paolo, resultado que manteve o time na ponta da Serie A.

Com as boas atuações e a provável chegada de sondagens de outros clubes da Europa, o Napoli já trabalha para renovar o contrato de Allan. O atual contrato do brasileiro com o partenopei vai até junho de 2019 e já há especulações de uma nova proposta de renovação até 2022.

O jogador já demonstrou estar aberto a negociações para prolongar seu contrato, mas espera que o Napoli também esteja disposto a conversar. "Eu vejo meu futuro aqui. Eu quero continuar no Napoli, mas é preciso dois pra se fazer um casamento", disse Allan ao RMC Sport.

Segundo o La Reppublica, a proposta salarial apresentada pelo clube tem um aumento salarial consideravelmente alto. Além disso, não existe uma cláusula de rescisão no contrato.