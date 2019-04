Valverde valoriza empate em Londres, mas mantém pés no chão: “Não está nada definido”

Depois da partida de ida das oitavas de finais da Uefa Champions League, Barcelona e Chelsea ficaram no 1 a 1 no Stamford Bridge, em Londres e o Barça volta para a Espanha com a vantagem de poder empatar em 0 a 0 para garantir a classificação as quartas de finais. Após o final da partida o técnico Ernesto Valverde destacou o empate da equipe e o gol de Leo Messi, que quebrou o tabu de não marcar contra o Chelsea.

Sobre a partida, o técnico Valverde destacou a dificuldade de jogar na casa deles e também falou sobre a força dos jogadores do Chelsea, que poderiam complicar a partida em qualquer contra-ataque. “É difícil jogar no campo deles. Eles são os campeões da Premier League e podiam nos complicar desde o primeiro momento. São jogadores fisicamente fortes e que em um contra-ataque podem nos gerar perigo. O gol deles nos fez ir mais ao ataque e conseguimos empatar. É um bom resultado e acredito que merecemos este 1 a 1”, avaliou o técnico.

O treinador também falou sobre a forte defesa armada pelo técnico Conte e frisou a dificuldade de furar a marcação. Valverde também falou sobre a persistência da equipe ao forçar um erro da defesa para empatar a partida. “Havia muita marcação na defesa deles, estavam muito fechados e isto nos custou muito. Faltou termos ocasiões mais claras devido ao domínio de jogo que tivemos. Eles marcaram o gol justamente quando nós controlávamos a partida, mas insistimos e forçamos um erro na defesa deles para empatar”, declarou o comandante.

O técnico culé falou sobre a vantagem da equipe, mas destacou que nada está definido e ainda tem o jogo de volta por jogar. Para o treinador o Chelsea tem jogadores muito bons que poderão oferecer perigo o tempo todo no Camp Nou. “O resultado não os favorece. Na partida de volta os dois tentarão impor seus ritmos de jogo e eles têm recursos para nos dar problemas. O resultado de hoje não é decisivo, ainda falta muito. É importante ter a vantagem, mas ainda não está nada definido. No Camp Nou eles serão mais obrigados a ir atrás do placar, mas a preparação deverá ser a mesma”, disse Valverde.

Sobre o gol de Willian, muitos falaram sobre uma falha na marcação do Barcelona, mas o técnico Valverde negou qualquer erro e destacou méritos ao meio campo do Chelsea. “Eles são muito bons. Sabíamos dessa jogada e eles seguiam fazendo. O que aconteceu é que foi um passa perfeito, um domínio perfeito e o nosso goleiro estava com a visão tapada. Os grandes jogadores são assim, fazem isto sempre”, explicou sobre o gol de William.

Outra questão mencionada foi o gol de Leo Messi, que em oito partidas contra o Chelsea na carreira, nunca havia marcado contra a equipe londrina. Valverde destacou o gol do camisa 10 e também a importância por ter dado certa vantagem aos catalães. “Dou muito importância por Messi ter marcado contra o Chelsea e por ser na casa deles, pois ele também faz com que o resultado de 0 a 0 no Camp Nou nos favoreça”, destacou sobre Messi.

Para encerrar sua entrevista coletiva, Valverde falou sobre o estilo de jogo de ambas as equipes e falou que não pretende mudar sua forma de jogar. O técnico também ressaltou novamente que resta a partida de volta e nada está definido ainda. “Acredito que cada equipe será respeitosa com o seu estilo de jogar. Se uma equipe consegue trocar 700 passes e outra 200, como me disseram que foi hoje, acho que é difícil que se mude muita coisa. É importante sair com a vantagem, mas não está definido”, sentenciou o técnico sobre a partida.

A próxima partida do Barcelona será no próximo sábado (24), às 16h45 contra o Girona, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será no Camp Nou. Já a partida de volta contra o Chelsea será apenas no dia 14 de março, às 16h45, também no Camp Nou.