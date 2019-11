Resultado Arsenal x Manchester City pela final da Copa da Liga Inglesa (0-3)

A VAVEL Brasil agradece a todos que acompanharam esta transmissão. Nossa crônica de pós-jogo será publicada em minutos. Bom domingo!

Esse foi a primeira taça de Pep Guardiola na Inglaterra.

Pode comemorar, torcedor! Com gols de Agüero, Kompany e David Silva, o título é dos Citizens!

FIM DE JOGO! O MANCHESTER CITY É CAMPEÃO DA COPA DA LIGA INGLESA!

90' Três minutos de acréscimos.

89' City só trabalha a bola, esperando o apito final.

88' Substituição no City



Sai: Aguero

Entra: Foden

87' Otamendi pula na pequena área e põe a bola para escanteio.

84' Confusão entre Wilshere e Gabriel Jesus, já que o brasileiro impediu a cobrança de falta do Arsenal.

81' UUUUUH! Bravo chega no carrinho para evitar o avanço de Aubameyang, que recebia dentro da área.

80' De Bruyne tenta cruzar para Gabriel Jesus, mas a bola sai torta e sem direção.

78' Bravo sai do gol para ficar com a bola após furada de Otamendi.

77' Substituição no City



Sai: Sané

Entra: Gabriel Jesus

75' UUUUUUUUH! Xhaka arrisca de fora da área, mas a bola passa por cima do travessão.

75' Arsenal até tenta chegar no ataque, mas o City se posta bem defensivamente.

74' City toca bola no meio de campo, e a torcida entoa um "Olé".

72' Substituição no Arsenal.



Sai: Ramsey

Entra: Iwobi

70' Arsenal não consegue chegar no ataque com eficiência nem intensidade. O City acaba interceptando na maioria das jogadas.

69' Mais de 85 mil torcedores presentes no estádio de Wembley.

67' Agora, a torcida do City já canta como campeã. O Arsenal parece muito abalado em campo.

65' Substituição no Arsenal



Sai: Chambers

Entra: Welbeck

64' GOOOOOOOOOOL! DE DAVID SILVA! PARA SE APROXIMAR AINDA MAIS DO TITULO! Silva recebe na área, consegue encarar seu marcador e chuta rasteiro no canto, para aumentar o placar.

64' Sané faz boa jogada pela esquerda, mas na hora de cruzar é bloqueado.

63' Manchester City toca a bola sem pressa, já que tem o tempo a seu favor.

61' De Bruyne chega na linha de fundo e cruza rasteiro, mas o Arsenal consegue afastar.

59' As esperanças do Arsenal parecem estar cada vez menores, com uma desvantagem de dois gols.

57' GOOOOOOOOOOL! É DO MANCHESTER CITY! KOMPANY! Em cobrança rasteiro de escanteio, Gundogan chuta direto e Kompany aparece na área para concluir e aumentar a vantagem.

56' De Bruyne cobra direto, mas a bola explode em seu próprio companheiro. Na sobra, Kompany ainda consegue um escanteio.

56' Grande chance para o City em falta feita por Mustafi, que fez carga nas costas de Sané.

54' QUE BAGUNÇA! Bravo tenta sair da área para cortar a bola, mas falha e quase perde a posse para Aubameyang. No final, o goleiro sofre falta e se salva.

53' Bellerín perde a bola duas vezes consecutivas.

51' Substituição no City.



Sai: Fernandinho (contundido)

Entra: Bernardo Silva

50' Fernandinho senta em campo, sentindo a coxa esquerda.

48' Enorme pressão do City neste começo de segundo tempo.

47' UUUUUUUUUUUUH! Kompany pega rebote na entrada da área e chuta. A bola bate em Koscielny e raspa a trave do Arsenal.

47' De Bruyne cobra falta na área, mas Chambers corta para escanteio.

46' CARTÃO AMARELO! Chambers puxa Aguero, que disparava em velocidade, e é advertido.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Estatísticas de Arsenal x Manchester City



Posse de bola: 58% x 42%

Chutes: 7 x 3

Chutes certos: 1 x 2

Passes certos: 80% x 71%

O Manchester City vai ganhado do Arsenal por 1 a 0, com golaço de Sergio Agüero. O segundo tempo promete!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' De Bruyne tenta lançar Sané em contra-ataque, mas o passe é longo.

45' Bellerín tenta lançar Aubameyang, mas Bravo sai do gol e segura.

45' Mais dois minutos de acréscimos.

44' Sané recebe na lateral e tenta chutar direto, mas a bola para nas mãos de Ospina.

42' Arsenal conseguiu chegar muito pouco nos últimos minutos, perdendo a intensidade inicial.

41' As duas equipes jogam em 4-3-3, com apenas algumas variações.

39' UUUUUUUUUH! Aguero invade a área e tenta chutar por cobertura, mesmo sem ângulo. Em cima da linha, Koscielny afasta. O rebote sobra para De Bruyne, que chuta para fora.

38' QUASE UM VACILO! Bellerín recua bola para Ospina com a cabeça, mas quase Sané consegue interceptar.

37' Xhaka cobra falta na intermediária, mas novamente a zaga do City afasta.

36' CARTÃO AMARELO! Fernandinho chega de sola e é advertido.

35' MELHOR PARA KOMPANY! Aubameyang domina a bola e usa velocidade para entrar na área, mas Kompany se recupera para cortar.

34' Walker recebe na lateral e sofre falta, criando boa chance para o City.

33' De Bruyne tenta encontrar companheiro na área, mas o passe é cortado de forma providencial.

31' CARTÃO AMARELO! Ramsey levanta muito o pé e atinge Silva, sendo advertido.

30' Aubameyang é lançado e toca para Wilshere, dentro da área, mas o inglês não consegue finalizar por causa da marcação.

28' Agora, foi a vez dos Gunners se compactarem para evitar o avanço do City, mas Sané é lançado na esquerda, invade a área e acaba ganhando escanteio.

27' Arsenal toca a bola na intermediária, tentando passar pelas linhas de marcação do City.

25' Substituição no Arsenal:



Sai: Monreal (contundido)

Entra: Kolasinac

25' Wilshere corre para receber passe na lateral, mas sofre falta de Gundogan.

24' David Silva cobra falta na intermediária, mas a zaga Gunner afasta.

22' UUUUUUUUH! Ramsey cobra falta rasteira, passando por baixo da barreira, mas Bravo consegue a defesa.

21' City tenta pressão alta para recuperar a posse, mas o Arsenal chega no ataque e sofre falta na entrada da área.

20' Agora o Arsenal terá que sair ainda mais para o jogo, o que, com certeza, dará mais espaços para a equipe de Guardiola.

18' GOOOOOLAÇO DO MANCHESTER CITY! É DE AGÜERO! Bravo cobra tiro de meta, a bola passa por cima de Mustafi e sobra para Aguero, que chuta por cobertura e abre o marcador.

17' Özil cobra falta na intermediária, mas ninguém consegue alcançar a bola.

16' City tem mostrado dificuldade em sair jogando nos últimos minutos.

15' Mustafi faz lançamento longo para Bellerín, mas sai para tiro de meta.

14' Gunners continuam tocando bola na frente da área adversária, com muita intensidade.

12' FOI PENALTI? Em ataque do Arsenal, a bola é jogada na área e Monreal consegue dominar e cortar. O jogador cai, mas não pede falta.

11' Xhaka tenta lançar Aubameyang no contra-ataque, mas o passe sai errado.

10' City continua com estratégia de girar a bola, sempre procurando espaços vazios.

9' Arsenal tenta chegar pelas laterais, mas o bloqueio da zaga leva a escanteio.

7' PERDEU AUBAMEYANG! Em bela jogada do Arsenal, Wilshere acha Auba dentro da pequena área, mas o atacante não consegue finalizar em cheio, permitindo a defesa de Bravo.

6' Aguero recebe na entrada da área, dribla dois adversários, mas na hora de finalizar é bloqueado.

5' City sai sem pressa, tocando a bola entre seus jogadores e tentando achar espaço entre o adversário.

4' City roda a bola no último terço, mas um passe errado permite que Wilshere recupere a posse.

3' Arsenal tenta tocar bola no meio, mas já perde a bola para a equipe de Manchester.

1' City chega pelas laterais e, em cruzamento na área, Sané domina e chuta. A bola sai em escanteio após explodir na zaga.

COMEÇA O JOGO! Saída é do Arsenal.

13:27 'God Save the Queen' sendo cantado em Wembley.

13:23 Times em campo.

13:10 Estádio de Wembley ainda está longe da lotação máxima. Muitos torcedores não chegaram.

13:03 A final contará com árbitro de vídeo (VAR), auxiliando o juiz Craig Pawson em lances de dúvida.

12:50 O retrospecto do confronto é bem favorável ao Arsenal. São 96 vitórias dos Gunners, 51 triunfos do Manchester City e 45 empates, no total.

12:45 Uniformes das equipes terão um detalhe a mais. Veja:

12:35 No lado dos Citizens, a volta de Gabriel Jesus merece destaque. O brasileiro fica no banco.

12:30 MANCHESTER CITY ESCALADO! Bravo; Walker, Kompany, Otamendi, Danilo; Fernandinho, Silva, Gündogan, De Bruyne; Sané, Agüero.

12:30 ARSENAL ESCALADO! Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny, Chambers, Monreal; Ramsey, Wilshere, Xhaka, Özil; Aubameyang.

Seja bem-vindo, leitor e torcedor! Acompanhe, em tempo real, os melhores lances de Arsenal x Manchester City pela final da Copa da Liga Inglesa 2017/18. O apito inicial está marcado para as 13h30, ao vivo na VAVEL Brasil.

Estádio de Wembley: o palco da decisão será o mítico Wembley, em Londres, com capacidade para cerca de 90 mil torcedores.

Último confronto: as equipes se enfrentaram no dia 5 de novembro do ano passado, quando os Cityzens venceram por 3 a 1. Os gols foram de De Bruyne, Agüero, Gabriel Jesus e Lacazette. Veja abaixo:

O City já levantou o caneco quatro vezes: 1970, 1976, 2014 e 2016. Em relação à vices, o time só ficou em segundo em uma edição do torneio.

O Arsenal tem dois títulos da Copa da Liga Inglesa, ambos no século passado: 1987 e 1993. Além disso, a equipe já foi vice-campeã em cinco oportunidades.

Arsenal x Manchester City ao vivo online

Os Citizens têm apresentado, muito provavelmente, o melhor futebol de todo o continente europeu. Mesmo assim, perderam o último jogo, contra o Wigan, por 1 a 0 na Copa da Inglaterra. Leia mais clicando aqui.

A temporada geral dos Gunners não é das melhores, mas o time se superou nas copas. A última partida dos londrinos foi a derrota - apesar da classificação - por 2 a 1 contra o Östersunds, na Europa League. Leia mais sobre esse jogo clicando aqui.

Por sua vez, o Manchester City teve que vencer West Bromwich, Wolverhampton, Leicester e Bristol City até chegar na decisão.

Para chegar até a final, o Arsenal teve de passar por quatro equipes diferentes: Doncaster Rovers, Norwich City, West Ham e Chelsea.