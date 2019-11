Resultado Roma x Milan pelo Campeonato Italiano 2017/18 (0-2)

Confira nosso pós-jogo: Cutrone marca, Milan vence Roma no Olímpico e quebra longo jejum

O pós-jogo sai já, já, torcedor. Não saia daí!

94' FIM DE JOGO!!!

Com gols de Cutrone e Calabria, o Milan vence a Roma no Olímpico depois de sete anos e chega a 12 jogos de invencibilidade na temporada.

91' PRA FORA!

Borini recebe bom cruzamento de Çalhanoglu no segundo poste, mas emenda para fora. O atacante estava sozinho.

90' Quatro minutos de acréscimos.

89' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Bonaventura

Entra: Montolivo

88' Kessié lança Çalhanoglu, que iria ficando com caminho livre para chegar ao gol de Alisson. O camisa 10, porém, é pego em impedimento.

85' Defrel gira e finaliza da intermediária, mas erra manda para fora. Tiro de meta para Donnarumma cobrar.

84' Roma tenta progredir ao campo de ataque, mas não encontra espaços.

81' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Suso

Entra: Borini

78' SUBSTITUIÇÃO NA ROMA

Sai: Pellegrini

Entra: Gerson

77' Kolarov cobra falta na barreira de jogadores do Milan.

73' SUBSTITUIÇÃO NA ROMA

Sai: Ünder

Entra: Defrel

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!!

Calabria tabela com Kalinic, infiltra, recebe na marca do pênalti e toca por cima de Alisson: 2 a 0 a favor do Milan.

71' ALISSON!!!

Milan emplaca belo contra-ataque, Çalhanoglu abre o jogo para Kalinic, que bate forte, mas o goleiro brasileiro realiza grande defesa. Manolas chegou antes de Romagnoli e evitou o rebote.

65' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Cutrone

Entra: Kalinic

63' Com a entrada de Dzeko no lugar de Nainggolan, Roma começa a jogar num 4-2-4.

63' SUBSTITUIÇÃO NA ROMA

Sai: Nainggolan

Entra: Dzeko

62' Romagnoli tenta afasta a bola dentro da área, mas espira o taco. Donnarumma sai do gol e se joga no chão para rechaçar o perigo.

61' Perotti põe muita força no cruzamento e joga do outro lado do campo. Ricardo Rodríguez fica com a redonda.

60' Çalhanoglu divide bola com Bruno Peres e leva a pior no lance. Turco fica no chão, e Roma segue o jogo.

58' Romagnoli tromba em Schick dentro da área do Milan e cai no chão.

56' Çalhanoglu leva para a perna canhota e arremata rasteiro; a bola sai à esquerda do gol.

55' Muita pressão da Roma neste momento do jogo.

54' Çalhanoglu arrisca de canhota, mas Alisson faz mais uma defesa.

53' ALISSON!!!

Kessié solta uma pancada de fora da área, mas o arqueiro brasileiro espalma para fora. Grande intervenção do goleiro da Seleção Brasileira.

50' Impedimento de Suso.

48' Após boa jogada de Schick, Perotti finaliza da intermediária e manda à esquerda do gol de Donnarumma.

48' Torcida milanista presente no Olímpico solta a voz após o gol de Cutrone.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!!

Kessié escora de cabeça, Cutrone abre para Suso, que leva bola para a área. O jovem atacante desvia de leve e 'mata' Alisson. Milan em vantagem!

45' Falta de ataque de Bruno Peres em cima de Ricardo Rodríguez.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores retornam do intervalo. Já vai começar o segundo tempo.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Poucas chances de gols e jogo bem amarrado. Nada de gols nos primeiros 45 minutos de Roma-Milan.

45' Um minuto de acréscimos.

42' Strootman derruba Kessié no campo de defesa. Falta a favor do Milan.

40' Bonaventura tenta bola em profundidade para Çalhanoglu, mas Bruno Peres fica com a bola.

37' Após longa troca de passes, Pellegrini foge da marcação de Biglia e dispara de fora da área, mas a bola passa à direita do gol.

35' Gattuso mostra nervosismo à beira do campo e tem atenção chamada pelo árbitro Paolo Mazzoleni.

33' Pellegrini chega com perigo na área do Milan, mas Ricardo Rodríguez rouba a bola do meio-campista romanista.

30' Impedimento de Cutrone.

29' Çalhanoglu recebe 'presente' da defesa romanista, mas põe força demais no drible, e a bola sai pela linha de fundo.

27' Jogadores da Roma rodam a bola de um lado para o outro no campo de ataque, mas não conseguem infiltrar.

26' Zagueiros da Roma trocam passes no campo defensivo.

24' SALVA DONNARUMMA

Kolarov alça bola à área do Milan, Schick pega de primeira e exige grande defesa do goleiro milanista. O atacante da Roma, porém, estava impedido.

23' Suso comete falta em Perotti.

21' Cutrone cruza para a área, mas sem direção, e a bola sai pela linha de fundo.

19' Milan troca passes no meio-campo à espera de espaços na defesa da Roma para poder progredir.

17' Kolarov chuta a bola em cima de Kessié e descola arremesso lateral.

16' Kessié pressiona saída de bola da Roma e força Kolarov ao erro.

13' Nainggolan foi atingido na boca. Ele deixa o campo com um algodão no local. Mas vai voltar ao jogo.

12' Kessié comete falta em Nainggolan no meio de campo. Meio-campista da Roma recebe atendimento médico no gramado.

10' Sem ângulo, Kolarov chuta e isola a bola. Tiro de meta para Donnarumma cobrar.

9' QUE ISSO, BONUCCI!

Zagueiro do Milan dá lindo drible em Schick e sai jogando com tranquilidade.

7' Nainggolan dispara de fora da área, mas a bola explode em cima de Romagnoli e volta para o domínio da Roma.

6' Impedimento de Bonaventura.

5' Milan tenta investida pela ponta direita, Kessié cruza para a área, mas Bruno Peres afasta.

4' Perotti finaliza de voleio, dentro da área, e manda à direita do gol.

0' ROLA A BOLA!

Jogadores se preparam para ir ao gramado do Olímpico. Falta pouco para a bola rolar!

Banco do Milan: Antonio Donnarumma, Guarnone, Abate, Gustavo Gómez, Musacchio, Zapata, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva.

Banco da Roma: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Dzeko, Capradossi, De Rossi, Defrel, Florenzi, Gerson, Jonathan Silva, El Shaarawy.

Milan: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Çalhanoglu.

Roma: (4-3-3) Alisson; Bruno Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman, Nainggolan; Ünder, Schick, Perotti.

Boa tarde, torcedor! As equipes já estão escaladas!

Torcedor, voltaremos minutos antes de a bola rolar no Olímpico para o jogo ao vivo entre Roma x Milan. Até lá!

Confira nosso pré-jogo: Ainda sem perder em 2018, Milan tenta quebrar tabu de sete anos diante da Roma

O dono do apito é o italiano Paolo Mazzoleni, que será auxiliado por Giorgio Peretti e Fabiano Preti.

Provável Milan: (4-3-3) Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Ricardo Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone (Kalinic), Çalhanoglu.

Provável escalação da Roma: (4-2-3-1) Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, Strootman; Ünder, Nainggolan, El Shaarawy (Perotti); Dzeko (Schick).

O Milan não sabe o que é vencer a Roma no Olímpico desde outubro de 2011, quando saiu da capital com um triunfo por 3 a 2. Desde então as equipes se enfrentaram 12 vezes: seis vitórias da Roma, quatro empates e apenas um resultado positivo do Milan.

A Roma levou a melhor sobre o Milan no jogo do primeiro turno, disputado no San Siro. Dzeko e Florenzi marcaram os gols da vitória por 2 a 0.

O Milan, por sua vez, bateu a Sampdoria, no San Siro, por 1 a 0.

Na última rodada, a Roma venceu a Udinese, fora de casa, por 3 a 0.

O Milan é o sétimo colocado da Serie A, com 41 pontos, mesma pontuação da Sampdoria, que está na sexta posição.

A Roma caiu para o quarto lugar após a Internazionale vencer o Benevento nesse sábado. Caso vença o Milan, os romanistas irão a 53 pontos e voltarão ao terceiro posto.

Bom dia, torcedor! Acompanhe a partir de agora os principais lances ao vivo de Roma x Milan. A bola rola às 16h45 deste domingo (25), no Olímpico, em Roma. A partida vale pela 26ª rodada da Serie A. Fique conosco.