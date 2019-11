Resultado Paris Saint-Germain x Olympique de Marseille pela Ligue 1 2017-18 (3-0)

Obrigado pela audiência em um dos principais duelos da França. Fique por dentro de todas as informações na página da Ligue 1 na VAVEL Brasil, bem como em nossas redes sociais. Até a próxima!

Ainda não há informações sobre o que realmente houve com Neymar.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (28), pelas quartas de final da Copa da França.

Com o resultado, o PSG aumenta a vantagem na liderança. A equipe soma 71 pontos, 14 à frente do Monaco. Olympique de Marseille ocupa o terceiro lugar, com 55.

93' FIM DE JOGO!

Vitória convincente e segura do Paris Saint-Germain por 3 a 0 sobre o Olympique de Marseille.

92' Thauvin cai no gramado.

91' Thauvin faz bela jogada individual e Aréola desvia com a ponta dos dedos. Na sequência da jogada, Luiz Gustavo bateu colocado e o goleiro do PSG saltou para fazer plástica defesa.

90' Três minutos de acréscimo.

89' Njie finaliza, mas jogada é anulada por impedimento do atacante do OM.

88' CARTÃO AMARELO! Di María comete falta no campo de defesa do OM e é advertido.

88' Kurzawa rouba bola, Draxler rolou para Di María e o argentino bateu rasteiro, com muito perigo. Passou perto.

87' Jogo entra na reta final e a bola fica no meio de campo. PSG toca a bola à procura de espaços no Marseille, mas não consegue chegar com perigo.

84' Clima de preocupação no Parc des Princes por causa da situação de Neymar.

81' CARTÃO AMARELO! Thiago Motta, volante do PSG.

81' SALVA THIAGO SILVA! Njie recebe, dribla Aréola e conclui para o gol. Zagueiro brasileiro evita o gol do Marseille em cima da linha.

80' Neymar sai de maca, chorando e vai direto aos vestiários. PSG vai atuar nos minutos finais com 10 em campo, uma vez que as três alterações já foram feitas.

78' Neymar segue em atendimento médico em campo. Camisa 10 sente muitas dores e chora.

76' Neymar caído no gramado. Após disputa com adversário, camisa 10 torce o tornozelo direito e recebe atendimento médico.

75' CARTÕES AMARELOS! Daniel Alves e Njie, pela confusão formada.

CENAS LAMENTÁVEIS!

73' Mal entrou e já provocou confusão! Marquinhos e Njie se estranharam, Daniel Alves foi tirar satisfação e teve princípio de tumulto.

72' ALTERAÇÃO OM! Sai Valère Germain e entra Njie.

70' ALTERAÇÃO PSG! Sai Lo Celso e entra Draxler.

67' À brasileira? Clássico entre PSG x OM é de torcida única. Por questões de segurança, torcedores marselheses não estão presentes ao Parc des Princes.

66' Gritos de olé nas arquibancadas do Parc des Princes.

65' Payet cruza rasteiro na área e Thiago Silva faz desarme providencial para evitar finalização de Luiz Gustavo.

62' Payet cobra falta, Rolando sobe mais alto que todos e cabeceia. Aréola se estica todo para espalmar. Escanteio para o Marseille.

60' Insatisfeito, Mbappé não gostou de ser substituído.

60' ALTERAÇÕES NO PSG! Saem Mbappé e Lassana Diarra, entram Di María e Thiago Motta.

59' CARTÃO AMARELO! Amavi, lateral-esquerdo do Olympique de Marseille.

59' ALTERAÇÃO OM! Sai Sakai e entra Sarr.

58' Após falta cobrada por Payet, Luiz Gustavo recebe com espaço, mas falta capricho na hora de finalizar.

57' CARTÃO AMARELO! Lassana Diarra, por cometer falta em Payet no meio.

55' Neymar deu sua 13ª assistência na Ligue 1.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PARIS SAINT-GERMAIN!

Boa jogada trabalhada por Neymar, que arrancou da intermediária e puxou a marcação do OM. O camisa 10 cruza na área, Cavani domina, gira e estufa as redes de Yohann Pelé. Vantagem ampliada.

53' Thiago Silva cai na área após levar joelhada de Aréola.

53' Sanson cruza na área e Aréola salta para defender.

52' Thauvin aciona Sakai, o lateral cruza, mas Kurzawa desliza para cortar. Escanteio.

51' Neymar cobra falta, a bola passa por toda a trave e a defesa do PSG afasta.

50' Amavi pisa no pé de Mbappé e comete falta.

48' CARTÃO AMARELO! Valère Germain comete falta em Neymar no meio de campo e recebe cartão.

47' Bela jogada individual de Mbappé, mas a defesa do Marseille cortou na hora de finalizar.

RECOMEÇA LE CLASSIQUE!

ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO



Posse de bola - PSG 55% x 45% OM

Finalizações - PSG 5 x 7 OM

Finalizações no gol - PSG 1 x 2 OM

Faltas - PSG 15 x 7 OM

As equipes voltam ao gramado.

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

Paris Saint-Germain vence o Olympique de Marseille por 2 a 0.

45' CARTÃO AMARELO! Cavani abre demais o braço e acerta o cotovelo no rosto do zagueiro Rolando.

45' Dois minutos de acréscimo.

45' Payet recebe com espaço e chuta com efeito. Quase marca um golaço;

44' Payet cobra falta, Rami ajeita de cabeça e Anguissa testa para defesa tranquila de Aréola.

42' Neymar avança sozinho pela esquerda mas não consegue acionar Cavani em cruzamento. Na sobra, Neymar lança para Daniel Alves, mas o lateral sofre desarme

39' Após cobrança de escanteio, Amavi chuta de longe e manda para longe.

39' Daniel Alves sai mal e defesa do PSG minimiza o erro.

37' ALTERAÇÃO OM! Sai Ocampos e entra Sanson.

36' UUUUUUHHHHHHHHH! Rabiot deu lindo passe para Neymar e o camisa 10 arriscou. Quase o terceiro do PSG.

33' Payet cobra falta e PSG quase falha na linha de impedimento. Rolando desviou para a área, mas o assistente marcou impedimento do defensor do Olympique de Marseille.

33' CARTÃO AMARELO! Thiago Silva derruba Thauvin na intermediária e recebe cartão amarelo.

32' CARTÃO AMARELO! Rolando comete falta em Daniel Alves e é advertido.

31' Neymar cobra com perigo, mas goleiro Yohann Pelé segura.

30' Thauvin derruba Neymar na entrada da área e a arbitragem marca falta. Boa chance ao PSG.

27' Foi o centésimo tento marcado pelo PSG na história do Le Classique.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PARIS SAINT-GERMAIN!

Rabiot tabela com Kurzawa, recebe na esquerda e cruza para Neymar. O camisa 10 finaliza e o zagueiro Rolando desvia contra as próprias redes. Gol contra. PSG amplia vantagem na liderança.

25' Mbappé tenta achar espaço para finalizar, mas defesa corta. Lo Celso fica com a sobra e a bola desvia novamente na marcação marselhesa.

24' Thauvin tenta finalizar de longe, mas Kurzawa trava.

24' Em bela troca de passes no lado direito do campo ofensivo, Sakai cruza, mas bola desvia na zaga e Daniel Alves domina com tranquilidade e afasta o perigo.

21' Boa tabela. Rabiot aciona Cavani. O centroavante toca para Mbappé na lateral, mas o assistente marca milimétrico impedimento do francês. Jogada anulada.

19' Daniel Alves volta a campo.

19' CARTÃO AMARELO! Ocampos, pela grave falta cometida.

17' Entrada duríssima de Ocampos sobre Daniel Alves. O meia do OM chegou atrasado e foi com as travas da chuteira na perna do lateral do PSG. Jogador está caído e sai com dificuldades para receber atendimento médico.

15' Daniel Alves cruza e Neymar cabeceia para fora. Assustou.

13' Em 20 jogos que saiu na frente do marcador, o Paris Saint-Germain venceu todos. Impressionante marca dos parisienses, líderes absolutos da Ligue 1

12' Payet tenta avançar pela direita, mas a arbitragem assinala impedimento

11' Mbappé balançou as redes após cinco partidas sem marcar

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PARIS SAINT-GERMAIN!

Daniel Alves faz lançamento na área, Amavi corta mal e Mbappé completa de canhota para abrir o placar no clássico! Placar aberto no Parc des Princes!

8' Neymar recebe lançamento longo de Mbappé, desce pela esquerda, mas se atrapalha com a bola na hora de passar pelo marcador.

4' Thauvin chega junto em Neymar e duelo pessoal começa quente.

3' Ocampos tenta acionar o ataque, mas cruzamento vai nas mãos de Aréola.

3' PSG tenta chegar, mas zaga fica com a bola.

2' Chegada tímida do Marseille. Após troca de passes na esquerda, Thauvin cabeceia fraco e Aréola defende.

COMEÇA O CLÁSSICO EM PARIS!

As equipes entram no gramado. A bola vai rolar em instantes.

De um lado, o PSG invicto em casa. Do outro, o OM com oito jogos de invencibilidade. Quem leva a melhor no Classique? Vem com a gente e acompanhe tudo.

A atmosfera é espetacular no Parc des Princes! Sensacional o clima antes do clássico.

OLYMPIQUE DE MARSEILLE CONFIRMADO! Pelé; Sakai, Rolando, Rami, Amavi; Zambo Anguissa, Luiz Gustavo; Thauvin, Payet, Ocampos, Germain.



Banco: Escales, Abdennour, Kamara, Maxime Lopez, Sanson, Sarr, Njié

PSG CONFIRMADO! Aréola; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Kurzawa; Lass Diarra, Lo Celso, Rabiot; Mbappé, Cavani, Neymar.



Banco: Trapp, Kimpembe, Meunier, Thiago Motta, Pastore, Draxler e Di María

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL. Acompanhe, em tempo real, os melhores lances de Paris Saint-Germain x Olympique de Marseille, pela Ligue 1. O Le Classique fecha a 27ª rodada do certame francês.

Último confronto! Na última vez em que se enfrentaram, também pela Ligue 1, PSG e Olympique Marseille empataram em 2 a 2, no estádio Vélodrome. O jogo teve como um dos destaques a expulsão de Neymar, após desentendimentos com Lucas Ocampos. Veja os melhores momentos.

Paris Saint-Germain

Líder isolado da Ligue 1, com 68 pontos (22 vitórias, dois empates e duas derrotas), o Paris Saint-Germain almeja ampliar ainda mais folga na primeira colocação. A atual diferença é de 11 pontos sobre o Monaco, que apenas empatou com o Toulouse na abertura da rodada.

Principal jogador do time, com 28 gols em 29 jogos, Neymar fora relacionado para o dérbi. O craque brasileiro chegou a ser dúvida para o confronto deste domingo por conta de uma gastroenterite que o tirou do treino de sexta-feira (23). No entanto, o camisa 10 se recuperou e participou normalmente das atividades de sábado.

Outro nome de destaque no Paris Saint-Germain que vai atuar diante do Olympique é o jovem francês Mbappé, que volta de suspensão.

Por outro lado, a equipe anfitriã não poderá contar com o volante italiano Marco Verratti, que sentiu dores músculos abdominais e treinou à parte.

Atletas relacionados

Fala, treinador! "É o Clássico! Quando eu morava na Espanha, eu já sabia que essa partida era diferente. É importante para os fãs de Paris e Marselha, mas também em todo o mundo. São dois times muito grandes que defendem o futebol francês. Estamos cientes da importância desses três pontos. Eles também são importantes no ranking. Eu acho que todos os jogadores estão cientes disso. A torcida? Eles são muito importantes para nós. Precisamos que eles empurram para ajudar o time. Este é um destaque da temporada, um momento-chave com ambos os jogos contra o Marselha e o contra o Real", disse Unai Emery.

Provável escalação: Aréola; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos e Kurzawa; Thiago Motta, Pastore e Draxler; Mbappé, Cavani e Neymar.

Olympique de Marseille

O Olympique Marseille, por sua vez, é o terceiro colocado da Ligue 1, com 55 pontos (16 vitórias, sete empates e três derrotas). Se vencer fora de casa, alcançará a vice-liderança, com 58 pontos, ficando a dez do PSG.

Na última quinta-feira (22), a equipe perdeu uma invencibilidade de dez jogos, ao ser superada por 1 a 0, pelo Braga, em partida válida pela fase 16-avos da Uefa Europe League. Como vencera o primeiro jogo por 3 a 0, os Olympiens seguiram na competição.

Fala, treinador! "Será necessário exibir valores de coesão e espírito coletivo e teremos que atuar coletivamente e não individualmente. Nós praticamente ganhamos a primeira etapa, porque nós realmente jogamos em equipe e nós demos o melhor de nós naquele dia. Teremos que fazer o mesmo neste domingo", declarou Rudi Garcia.

Atletas relacionados

Goleiros: Pele, Escales

Defensores: Sakai, Rolando, Abdennour, Sarr, Amavi, Rami

Meio-campistas: Kamara, Sanson, Luiz Gustavo, Lopez, Zambo Anguissa

Atacantes: Ocampos, Payet, Njie, Sari, Thauvin, Germain

Provável escalação: Pelé, Sakai, Rolando, Rami, Amavi, Luiz Gustavo, Sanson, Payet, Thauvin, Germain, Ocampos

Um dos clássicos de maior repercussão na França, PSG x Olympique se enfrentam neste domingo (25), às 17h (de Brasília), no Parc des Princes, pela 27ª rodada da Ligue 1.