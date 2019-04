Lukaku decide, e Manchester United vira para cima do Chelsea no Old Trafford

Partida válida pela vigésima oitava rodada da Premier League disputada no estádio Old Trafford em Manchester, Inglaterra

INCIDENCIAS : Partida válida pela vigésima oitava rodada da Premier League disputada no estádio Old Trafford em Manchester, Inglaterra

O Manchester United consegue manter a segunda colocação da Premier League. Depois de ver o Liverpool o ultrapassar, precisava vencer o Chelsea para voltar a subir. Apesar do mal começo de partida, os Red Devils comandados por Romelu Lukaku conseguiram uma excelente vitória por 2 a 1 na tarde deste domingo (25). O belga foi responsável por um gol e uma assistência na partida, tirando o estigma de só marcar contra adversários da parte debaixo da tabela.

O primeiro tempo foi extremamente movimentado. O Chelsea ficou mais tempo com a posse de bola, 58%. Tanto que pressionou os primeiros vinte minutos e quase abriu o placar logo no minuto 3. Morata acertou a trave e no rebote Hazard mandou por cima. Depois desse início forte os Blues cederam espaço para United que foi pra cima. Aos 27, Alexis Sánchez recebeu na pequena área e finalizou fraco, ficando fácil para Courtois defender.

Durante o melhor momento do United na partida, o Chelsea abriu o placar. Aos 32, Willian puxou o contra-ataque, tocou para Hazard que devolveu para o brasileiro. Cara a cara com De Gea, Willian chutou forte para colocar os Blues a frente do marcador. Dois minutos depois veio a chance de ampliar. Alonso recebeu na entrada da área, cortou pra dentro e finalizou ao lado do gol.

Porém, os red devils seguiram no ataque até conquistar o empate. No minuto 39, Lukaku recebeu na entrada da área e disputou no alto com Christensen. A sobra voltou para os pés do belga, que rolou para Matic, que acionou Sánchez. O chileno tocou para Martial e rolou para o belga bater colocado e empatar o jogo.

O segundo tempo foi diferente da primeira etapa. Jogando em casa o Manchester United passou a controlar as ações ofensivas, com mais posse de bola e finalizações. Aos 22, a primeira grande oportunidade. Após cruzamento de Sánchez, Lukaku pegou de voleio e Courtois fez grande defesa. De tanto pressionar a virada veio. Lukaku fez jogada individual pela esquerda e cruzou na cabeça de Ligard. O inglês cabeceou livre para colocar os Red Devils a frente do marcador.

Lukaku fez gol, deu assistência e chamou total responsabilidade no ataque do United (Foto: Matthew Ashton/Getty Images)

O Chelsea tentou o abafa nos minutos finais, mas desorganizado não conseguiu chegar ao empate. Quem ficou mais próximo do gol foi o United no contra-ataque. Lukaku chegou a pegar a bola no campo de defesa e carregar até a área do Chelsea onde tentou a finalização e foi travado. Os Blues ainda tentaram o empate no último lance da partida. Com Courtois na área Fàbregas cobrou mal o escanteio e a defesa do United cortou com facilidade decretando a vitória por dois a um.

Com o resultado, o United voltou a segunda colocação com 59 pontos, 13 pontos atrás do rival Manchester City. Já o Chelsea teve um grande prejuízo. Deixou a zona de classificação para UEFA Champions League. Ultrapassado pelo Tottenham, os Blues agora estão na quinta colocação com 53 pontos.

Os Red Devils voltam a campo somente na próxima segunda-feira (5). Encaram o Crystal Palace no Selhurst Park. Já o Chelsea tem um díficil desafio. Ficam em Manchester para encarar o City no domingo (4).