Resultado Borussia Dortmund x Augsburg na Bundesliga 2017-18 (1-1)

A próxima rodada será disputada no fim de semana e as equipes voltam a entrar em campo no próximo sábado (3). O Augsburg recebe o Hoffenheim às 11h30 na WWK Arena, enquanto o Borussia Dortmund tem confronto direto diante do RB Leipzig, na Red Bull Arena.

Empate ruim para o Borussia Dortmund. O time permanece na segunda posição, com 41 pontos, fica 19 pontos atrás do líder Bayern de Munique e acirra a briga pela vice-liderança e por vaga em competições europeias. Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen e RB Leipzig seguem na disputa. Por outro lado, o Augsburg segue no oitavo lugar, com 32 pontos.

93' FIM DE JOGO!

Borussia Dortmund e Augsburg empatam em 1 a 1 no Signal Iduna Park.

93' Kacar limpa a marcação e chuta. Bürki defende.

91' ALTERAÇÃO AUGSBURG! Sai Caiuby e entra Kacar.

90' Três minutos de acréscimo

89' FERROLHO! Dortmund tenta chutar, mas defesa impede qualquer finalização do Borussia Dortmund.

87' CARTÃO AMARELO! Caiuby, meia do Augsburg. Jogador recebe quinto cartão amarelo e está fora do próximo confronto, contra o Hoffenheim.

85' Dahoud tenta acionar Batshuayi mas defesa corta. Na sobra, volante bate colocado e manda para fora.

82' Batshuayi recebe na área, gira e manda por cima do gol

82' Borussia Dortmund se lança todo ao ataque. Augsburg adota mais cautela e fica à espera de um erro do oponente para o contragolpe.

81' 54.300 torcedores no Signal Iduna Park. Queda muito grande em relação à média na Bundesliga, que passa de 80 mil pessoas.

80' CARTÃO AMARELO! Parker comete falta em Toprak e é advertido.

76' ALTERAÇÃO AUGSBURG! Sai Moravek e entra Parker.

76' ALTERAÇÃO BORUSSIA DORTMUND! Sai Marco Reus e entra Pulisic.

75' Dahoud chuta com perigo e Hitz espalma. Escanteio para o Dortmund.

74' CARTÃO AMARELO! Moravek comete falta em Schürrle e recebe o primeiro cartão do jogo.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO AUGSBURG!

Após cobrança de escanteio executada por Schmid, Danso se livra da marcação e cabeceou sozinho na marca do pênalti. Bürki deu rebote e o próprio zagueiro completou o rebote para empatar o jogo.

70' Weigl saiu errado, Caiuby ficou com a sobra e arriscou mal.

68' Marco Reus toca para Schürrle e o atacante arrisca. Passou perto.

66' Dahoud recupera bola na intermediária e arrisca. Sem sustos para a defesa do Augsburg.

61' ALTERAÇÃO BORUSSIA DORTMUND! Sai Gonzalo Castro e entra Dahoud.

59' Nova cobrança de falta. Schmelzer cobra e Hitz faz defesa fácil.

59' Mario Götze joga a bola na área em cobrança de falta e Hinteregger afasta.

57' Heller rola na área e defesa corta parcialmente. Schmid fica com a sobra e emenda de primeira. Mais uma vez o Augsburg assusta.

56' Enquanto Borussia Dortmund cozinha o jogo, o Augsburg tenta ameaçar e mantém jogo aberto, apesar da vitória parcial aurinegra.

55' ALTERAÇÃO AUGSBURG! Sai Framberger e entra Heller.

55' QUASE O EMPATE! Max levanta na área e Schmid desvia de cabeça com muito perigo. A bola passou muito perto do gol de Bürki.

54' Jogador levantou sem precisar intervenção da equipe médica

53' Rani Khedira caído no gramado

51' A neve protagoniza o início de jogo sem grandes chances até aqui.

A bola rola para o segundo tempo de Dortmund x Augsburg.

Começa a nevar em Dortmund. Temperatura de momento registra -7º

Equipes retornam ao gramado para o início do segundo tempo

Fim de primeiro tempo! Borussia Dortmund 1-0 Augsburg

47' Caiuby cruza, Framberger e Toprak chegam junto e a bola vai pela linha de fundo.

45' Dois minutos de acréscimo

43' Bola passa por toda a área e a defesa aurinegra manda para longe.

42' Schmid bate colocado e Bürki salta para espalmar. Escanteio.

42' Falta para o Augsburg na entrada da área

39' Schürrle fica com a bola na meia-lua e finaliza. Defesa do Augsburg trava chute.

36' Framberger torce o tornozelo e fica caído no gramado. Recebe atendimento médico.

35' Marco Reus avança, acha espaço e finaliza. Marcação do Augsburg trava e Hitz segura.

34' Gregoritsch faz longo lançamento para Max. O lateral evitou a saída da bola, cruzou e Toprak recuou para Bürki.

30' Borussia toca a bola, procura espaços, cadencia a partida e deixa o jogo sonolento

24' Framberger chutou forte e obrigou Bürki a fazer boa defesa.

21' Caiuby volta aos gramados e está tudo bem

20' Caiuby cai no gramado e recebe atendimento médico

18' Falta frontal. Gregoritsch bate direto para fora, por cima da meta.

17' Em dez jogos contra o Augsburg, Marco Reus marcou cinco gols e deu cinco assistências

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BORUSSIA DORTMUND!

Contra-ataque aurinegro iniciado por Marco Reus. Mario Götze avança, toca para Schürrle e o atacante tenta acionar Batshuayi. Hinteregger tenta afastar, mas deixa a bola nos pés de Reus, que completou para o gol e abre o placar no Signal Iduna Park. BVB na frente!

13' Após cobrança de escanteio por Max, Gregoritsch sobe na primeira trave e desvia para fora

10' Jogo sem muitas emoções. Poucas finalizações no início da partda

7' Gregoritsch recebe na área e bate fraco. Bürki segura.

5' Schmelzer cruza na área, mas a bola passa e fica com a defesa bávara

Muitas cadeiras vazias no Signal Iduna Park. Os protestos por causa dos jogos às segundas-feiras realmente acontecem.

1' Schürrle recebe na entrada da área e finaliza, mas defesa do Augsburg trava

COMEÇA O JOGO!

Equipes no gramado. A bola rola em instantes.

Augsburg escalado! Hitz; Framberger, Danso, Hinteregger e Max; Rani Khedira e Moravek; Schmid, Koo e Caiuby; Gregoritsch. Técnico: Manuel Baum.



Reservas - Luthe; Heller, Parker, Janker, Kacar, Cordova e Jakob

Borussia Dortmund escalado! Bürki; Piszczek, Sokratis Papastathopoulos, Toprak e Schmelzer; Weigl e Gonzalo Castro; Mario Götze, Marco Reus e Schürrle; Batshuayi. Técnico: Peter Stöger



Reservas - Weindenfeller; Zagadou, Sahin, Isak, Akanji, Dahoud e Pulisic.

Boa tarde e bom início de semana! Acompanhe ao vivo e em tempo real todos os detalhes do confronto entre Borussia Dortmund x Augsburg, válido pelo encerramento da 24ª rodada da Bundesliga 2017-18. Siga conosco!

A arbitragem do confronto será comandada por Manuel Gräfe.

Em 14 duelos disputados desde 2011 pela Bundesliga e pela Copa da Alemanha, superioridade aurinegra. São nove vitórias do Borussia Dortmund, quatro empates e apenas um triunfo do Augsburg, ocorrido no início de 2015. Relembre o último jogo.

O treinador do Augsburg afirmou as virtudes do oponente e destacou as boas qualidades do Borussia Dortmund. “Temos de trazer de volta a mentalidade de que nós mesmos e todos aqui em Augsburg estão habituados. Eles se tornaram muito estáveis, podem lutar e morder o jogo. Com os que estavam lesionados de volta, eles possuem uma qualidade brutal. Precisamos de um desempenho superior, temos que nos defender bem se quisermos vencer lá. Temos que nos defender dos bons jogadores individuais do Borussia Dortmund de forma coletiva”, disse.

Para o jogo, o técnico Manuel Baum tem dois desfalques importantes: o volante Daniel Baier cumpre suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos, enquanto o atacante Alfred Finnbogason segue no departamento médico com lesão na panturrilha. No meio de campo, Moravek deve formar a dupla de volantes com Rani Khedira, enquanto Gregoritsch segue como referência ofensiva.

Rodadas atrás, o Augsburg estava na disputa por uma vaga em competições europeias, mas os resultados recentes mudaram um pouco o panorama. Os bávaros ocupam a décima posição, com 31 pontos ganhos, sete atrás do RB Leipzig, sexto colocado. Apesar da possibilidade de vislumbrar um torneio internacional, a meta da equipe é se estabelecer primeiro na elite nacional e evitar drama contra o rebaixamento, ocorrido na temporada anterior. Vencer é garantir dez pontos de distância e obter mais tranquilidade na reta final da competição.

“Eu o vejo muito estável e positivo, está ficando cada vez melhor e vive uma fase indolor. Seria ótimo se continuasse assim. Gostaria de acompanhá-lo, vai se tornar um jogador novamente muito feliz e é muito divertido trabalhar com ele. Quanto ao Augsburg, algo forte pode vir. Eles estão fazendo um trabalho muito bom e formam um time muito homogêneo”, disse.

Em relação ao duelo contra o Augsburg, Stöger afirmou que o duelo não é tão fácil quanto possa parecer por causa das virtudes do adversário e elogiou o meia Mario Götze. Segundo o comandante do BVB, o meia é peça fundamental para a melhora no setor ofensivo da equipe.

O técnico Peter Stöger conta com o retorno do lateral-esquerdo Schmelzer à titularidade, enquanto Marco Reus também pode entrar de primeira, mas deve ter mais cautela quanto ao jogador por causa das questões físicas. Em contrapartida, são desfalques o lateral Durm e os atacantes Yarmolenko, Philipp e Sancho. Todos estão no departamento médico.

Os aurinegros conquistaram um empate suado diante da Atalanta e garantiram vaga nas oitavas de final da Uefa Europa League. Na Bundesliga, venceram o Borussia Mönchengladbach no Borussen Derby, disputado no Borussia-Park.

Dentro de campo, o Dortmund ocupa a vice-liderança, com 40 pontos ganhos, e visa a consolidação no segundo lugar, já de olho em uma das vagas na Uefa Champions League da próxima temporada, uma vez que o Bayern de Munique tem 20 pontos de vantagem e está cada vez mais inalcançável na liderança. Por outro lado, o Augsburg soma 31 pontos e ocupa a décima posição.

Há uma semana, torcedores do Eintracht Frankfurt protagonizaram o primeiro grande protesto, onde exibiram faixas e jogaram bolinhas de tênis no gramado da Commerzbank Arena. Agora em Dortmund, a torcida aurinegra confirmou a manifestação e a ausência de 15 mil torcedores do Signal Iduna Park, estádio que costuma receber mais de 80 mil pessoas em praticamente todas as partidas do Campeonato Alemão.

O duelo entre Borussia Dortmund x Augsburg será disputado às 16h30 dessa segunda-feira (26). Os jogos às segundas-feiras têm causado muita discussão na Alemanha. A Federação Alemã de Futebol (DFB) marcou cinco jogos na atual temporada para o início da semana, uma grande novidade para a elite do futebol nacional. Porém, as críticas são grandes por parte dos torcedores, que relatam dificuldades no acesso aos estádios, principalmente para os torcedores das equipes visitantes.