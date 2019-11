Resultado Lazio x Milan pela semifinal da Copa Itália 2017/18 (0-0)(4-5, pênaltis)

Confira nosso pós-jogo: Milan derrota Lazio nos pênaltis, mantém invencibilidade e pegará Juventus na final da Copa Itália

ACABOOOOOOOOOOOOOOOOU!!! ROMAGNOLI BATE NO CANTO ESQUERDO E CLASSIFICA O MILAN PARA A FINALÍSSIMA DA COPA ITÁLIA!

SE ROMAGNOLI FIZER, O MILAN ESTARÁ NA FINAL!

RAMOS ISOLA A COBRANÇA!!!

CALHANOGLU BATE NO CANTINHO! 4 A 4

LULIC... GOOOL DA LAZIO! BOLA PARA UM LADO, GOLEIRO PARA OUTRO. 4 A 3

GOOOOOL DO MILAN! 3 A 3

VAI O CAPITÃO BONUCCI PARA A COBRANÇA

Goleiros estão esperando até o último momento.

BRASILEIRO FELIPE ANDERSON... GOOOOL DA LAZIO 3 A 2

COM PARADINHA... GOOOOL DO MILAN!! 2 A 2

BORINI É O HOMEM DA VEZ!

PAROLO NA COBRANÇA... GOOOOL DA LAZIO! 2 A 1

FINALMENTE! GOL DE BONAVENTURA 1 A 1

BONAVENTURA TEM A BOLA NAS MÃOS

Ninguém segura os goleiros!

LUCAS LEIVA... NÃO É POSSÍVEL! DONNARUMMA DEFENDE A COBRANÇA

VAI O BRASILEIRO LUCAS LEIVA PARA A COBRANÇA

MONTOLIVO NA BOLA... MEU DEUS!!! DEFENDEU STRAKOCHAAAA

MILINKOVIC VAI PARA A COBRANÇA... DOOOOOONNAAAARUMMAAA

CRISTIAN RODRIGUEZ NA BOLA... DEEEEEEEEFENDEEEEU STRAKOCHA

PARTIU IMMOBILE... GOOOOL DA LAZIO 1 A 0

Vai começar a decisão. A Lazio abre a disputa!

120' Fim de jogo! VAMOS PARA OS PÊNALTIS!!

119' Bota o pé na forma, meu filho!! Já impedido, Kalinic perde outra chance cara a cara com o goleiro.

118' Lazio tentar dar resposta em escanteio, mas zaga afasta.

117' Que chance perdida por Kalinic! O Milan achou o contra-ataque perfeito. De pé em pé. De Bonaventura para Bonucci, do zagueiro para Kalinic. Era o camisa 7 e o goleiro, e o atacante lançou por cima.

117' MEEEEEEU DEEEEEEUS!!! Kalinic perde a chance do jogo!! Era o gol da classificação!

116' Lukaku cruza e Milinkovic cabeceia para Bonucci salvar na pequena área.

114' Jogadores já começam a demonstrar sinais de cansaço.

112' Outra vez pela direita, Felipe Anderson chuta forte pelo lado do gol milanista.

111' Felipe Anderson chega pela direita e faz cruzamento, que é afastado por Calabria. No rebote, Parolo chuta e a bola é bloqueada para escanteio.

109' Em sua primeira participação, Borini defende bem a subida de Lukaku e ganha falta.

107' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN: SAI SUSO E ENTRA BORINI

106' Felipe Anderson tenta passar por Calabria, mas lateral defende bem e ganha o lateral.

106' Escanteio é cobrado curto, sem perigos para o Milan.

105' CADÊ O RESPEITO? Milinkovic faz boa jogada, tenta belo drible em Bonucci, mas Romagnoli trava na cobertura. É escanteio.

105' Começa a segunda etapa da prorrogação! Mais 15 minutos!

Vamos para o segundo tempo da prorrogação, se mantiver o 0 a 0, o jogo se encaminha para os pênaltis.

106' Fim do primeiro tempo da prorrogação.

105' Juiz dá um minuto de acréscimo.

104' Vamos chegando ao fim do primeiro tempo da prorrogação.

102' Radu faz chega firme em Suso e leva amarelo. O lance teve muita contestação de Milinkovic-Savic, que também tomou o cartão.

98' Falta de ataque do Milan.

97' Em sua especialidade, Calhanoglu bate falta com efeito e o goleiro afasta para escanteio.

97' Biglia cai após contato de Felipe Anderson e pede falta. Juiz marca. Muita reclamação pela Lazio.

94' Felipe Anderson carrega pelo meio e solta com Immobile. Romagnoli trava com carrinho e a bola bate por último no atacante da Lazio. Lateral para o Milan.

93' Immobile chuta forte nas mãos de Donnarumma.

93' Quanta classe! Bonucci faz lindo desarme em Felipe Anderson.

93' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO: SAI MARUSIC PARA ENTRADA DE JORDAN LUKAKU.

92' Marusic deixa a bola passar e sobra para Kalinic. O atacante não consegue finalizar e deixa para Calhanoglu, que perde a posse.

90' Começa o tempo extra!

Moedas ao alto. Bonucci ganha. A bola começa com o Milan.

Vamos para a prorrogação!

92' Ê, juizão!! Arbitro encerra partida em contra-ataque da equipe da casa.

91' Lazio perde bola no ataque. No contra-ataque, falta em Calhanoglu.

90' Lucas Leiva lança Immobile no ataque, o centroavante tenta devolver a bola, mas Kessie impede.

89' O camisa 21 mesmo bate a falta, que sai por cima do gol de Donnarumma.

88' Milinkovic cava falta na intermediária após contato de Biglia. Vem perigo por aí!

87' Felipe Anderson chega pela esquerda, passa por Calabria e tenta cruzamento, mas Bonucci chega para afastar.

86' Cruzamento é mal batido e zaga reflete. Depois, falta em Suso.

85' Depois de cruzamento, bola sobra para Milinkovic, mas Romagnoli afasta. Escanteio para a Lazio.

84' Jogo esquenta na reta final!

83' Bonaventura faz boa jogada pela esquerda e tenta cruzamento. Bola sai mascada e a zaga tira para escanteio. Camisa 5 chama a torcida!

80' Suso toca para Cristian Rodriguez. Lateral chuta, mas a bola desvia. Escanteio para o Milan.

78' Brasileiro Felipe Anderson bem participativo no jogo. Em lance pela direita, tentou achar a infiltração de Parolo, mas a zaga travou o lance.

77' Lançamento para Immobile. O atacante briga para protegê-la e improvisa um voleio, no entanto, o chute sai sem força e mira.

76' Escanteio cobrado. A bola sobra na meia-lua para Lulic, mas o ala-esquerda chuta mal.

76' Felipe Anderson bate falta e a zaga do Milan afasta para escanteio.

75' Outra falta para a Lazio. Desta vez, Bonaventura cometeu em Felipe Anderson.

73' Felipe Anderson carimba a barreira.

Amarelo para Calabria no lance.

72' Calabria faz falta fora do lance de jogo em Immobile perto da grande área. Pode custar caro para o time do lateral.

70' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN: SAI CUTRONE PARA ENTRADA DE KALINIC

69' Donnarumma vai no terceiro andar para afastar bola da área.

67' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO: ENTRA LUIZ FELIPE NO LUGAR DE CÁCERES

66' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO: ENTRA FELIPE ANDERSON NO LUGAR DE LUIS ALBERTO

Vêm dois brasileiros por aí: Felipe Anderson e Luiz Felipe no aquecimento.

65' Outra boa oportunidade do Milan. Bonaventura acha Cutrone livre, porém o camisa 63 se enrolou e não conseguiu finalizar a jogada.

58' Quase Calhanoglu! Bonaventura ganha bola na intermediária do campo da Lazio e carrega até achar Calhanoglu em boas condições, o camisa 10 chutou forte de canhota mas a bola foi para fora.

57' Luis Alberto cobra a falta e a bola passa por toda a área até chegar em Immobile. O atacante equipe dominou com o braço e o árbitro marcou falta.

56' Falta para a Lazio e cartão amarelo para Romagnoli. Immobile tenta passar pelo zagueiro e o camisa 13 trava.

55' QUAAASE! Excelente jogada do Milan pela direita! Suso passa para Calabria, lateral-direito chuta forte e Strakosha defende.

51' Boa chegada da Lazio. Em confusão na área, Parolo toca para Immobile, porém, finalização não sai como esperado.

50' Calhanoglu deixa para Suso, e camisa 8 chuta forte nas mãos do goleiro.

48' Milan toca bem a bola e Bonaventura cruza para Kessié, mas a bola não vai na medida.

45' Volta o segundo tempo.

46' Fim de primeiro tempo.

43' Donnarumma 'caça borboleta' duas vezes, mas consegue tirar. O contra-ataque é bloqueado após belo desarme de Lulic em Suso.

42' Escanteio para Lazio.

40' Lulic dá cavadinha para Luis Alberto, que cabeceia fraco para fora.

38' Time milanista troca bons passes por todo o campo.

37' Amarelo para Kessié por reclamação.

36' Milan sai jogando perigosamente. Na jogada, falta em Kessié.

35' Luis Alberto pede pênalti em lance na área, mas é marcado apenas tiro de meta.

34' SE REDIME! Em bom chute de Luis Alberto, o goleiro faz boa defesa.

33' ÊEE, DONNARUMMA! Lucas Leiva faz lançamento muito forte para Immobile. A bola ia sobrando para o goleiro milanista, que desleixou do atacante e deixou a bola passar. O atacante foi atrás da bola e conseguiu jogá-la para o meio da área. A bola passou por toda a pequena área, rente ao gol.

O jogo é muito bom no Estádio Olímpico.

30' Impedimento de Çalhanoglu.

29' Bonaventura cruza para Cutrone e o atacante não consegue alcançar. Na sequência da jogada, Çalhanoglu chuta por cima da baliza biancoceleste.

28' Boa chegada do Milan. Suso toca para Kessié, o meia cruza para a área mas a zaga da Lazio afasta.

27' QUASE! Em cruzamento de Çalhanoglu, o goleiro rebate e a bola sobra nos pés de Cutrone, que não consegue finalizar bem.

26' Falta para o Milan.

25' Cutrone recebe bom lançamento, mas não consegue dominar a bola.

24' Lazio tenta outro chute de longa distância, desta vez com Lucas Leiva. A bola vai sem muitas dificuldades para Donnarumma.

22' Cáceres tenta chute de longe. A bola desvia e sobra tranquila para o goleiro do Milan.

18' QUE RESPOSTA! Suso faz bela jogada e chuta, Strakosha rebate para o meio da área e Cutrone quase faz o gol. A bola chegou a bater no goleiro e voltar na trave, mas o lance não adiantou de nada pois o atacante estava impedido.

17' OUTRO PRESENTE! Rodriguez tenta virar o jogo, a bola sobra nos pés de Milinkovic, que chuta bem perto do gol de Donnarumma.

15' ASSIM NÃO, CALHANOGLU! Camisa 10 deixa bola passar no campo de defesa, que sobra para Marusic quase dentro da área. O camisa 77 da Lazio cruza, mas Rodriguez consegue afastar o perigo.

13' Milan consegue trocar passes. Calabria tenta cruzamento, mas a bola vai nas mãos de Strakosha.

9' Luis Alberto se choca com Bonucci e fica no chão pedindo atendimento. Juíz manda o jogo seguir.

7' Cutrone recebe bola esticada mas Strakosha sai para defender.

7' Romagnoli afasta o cruzamento.

6' OUTRA VEZ DONNARUMMA! Lazio chega bem pela direita, Luis Alberto chuta e o arqueiro salva novamente. Escanteio para a Lazio.

5' DONNARUMMA!! Em cruzamento de Lulic, Immobile cabeceia bem mas o goleiro italiano salva.

4' Lazio chega ao ataque. Immobile tenta chute mas é bloqueado por Romagnoli.

3' Lucas Leiva tenta sair jogando mas sofre falta de Bonaventura.

2' Milinkovic-Savic faz bons dribles no campo da Lazio, mas perde a bola. Na sequência, Calhanoglu sofre a falta.

1' Milan apenas toca a bola na defesa

0' COMEÇA O JOGO!

Equipes estão adentrando ao gramado!

Do outro lado, o banco do Milan tem: A. Donnarumma; Guarnone; Mauri; Kalinic; Andre Silva; Borini; G. Gomez; Zapata; Montolivo; Abate; Musacchio; Locatelli

No banco, a Lazio conta com: Guerrieri; Vargic; Patric; Lukaku; Nani; Basta; Felipe Anderson; Wallace; Bastos; Felipe Caicedo; Luiz Felipe; Murgia.

Marusic tem boas recordações contra o Milan! Seria esse o motivo da titularidade?

Mudanças na Lazio: O time era esperado com Wallace na zaga e Basta na ala-direita. Porém, o técnico Simone Inzaghi optou por Cáceres no lugar do brasileiro e Marusic na vaga de seu compatriota. No Milan, tudo como planejado!

Arbitragem: O árbitro da partida será Gianluca Rocchi, que será auxiliado por Valeriani Filippo e Lo Cicero Alessandro

Milan definido: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

Lazio definida: Strakosha; Caceres, de Vrij, Radu; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Luis Alberto, Immobile.

La Brasilazio: Na década de 30, a Lazio contou com 13 jogadores em seu elenco. Isso ocorreu por conta do treinador, também brasileiro, Amílcar Barbuy, que chegou como atleta, mas, por conta de uma lesão, tornou-se treinador do clube na temporada 1931/32. Barbuy então procurou e contratou principalmente jogadores de três times: Cruzeiro (na época Palestra Mineiro), Palmeiras (Palestra Itália) e Corinthians. Além do treinador, os participantes eram: Filó, Alexandre de Maria, Del Debbio, Ratto (Corinthians), Pepe, Duílio Salatin e Enzio Serafini (Palmeiras), João, Otávio e Leonízio Fantoni (todos irmãos do Cruzeiro). Além deles, foram contratados André Tedesco (Santos) e Benedicto Zacconi (Torino).

No jogo de ida, o turco Hakan Çalhano?lu perdeu esta chance clara de gol que poderia dar uma boa vantagem ao time visitante hoje. Veja:

QUE BOLA FORA! Nesta semana, o zagueiro milanista Romagnoli, de 23 anos, declarou à imprensa italiana que é um torcedor da Lazio, rival da semifinal de hoje.

Fim de jogo em Turim: 1 a 0 para a Juventus. Juve na Final e espera o adversário do jogo daqui.

bCutrone comemora gol contra a Roma, no último domingo (25) Foto: (Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Patrick Cutrone, atacante do Milan: No meio de nomes como Bonucci, Suso e Çalhano?lu, quem vem roubando a cena é o jovem Cutrone, de 20 anos. Além da concorrência na posição de Kalinic e André Silva - jogadores em que a torcida depositava bastante esperança -, o italiano vem feito grandes partidas, seja vindo do banco ou começando como titular. Sendo assim, Gattuso barrou os dois mais renomados e vem botando o garoto como titular nos últimos jogos. No último jogo, contra a Roma, no mesmo Estádio Olímpico, 2 a 0 para o visitante com o xodó milanista tendo aberto o placar.

Milinkovic-Savic, esperança da Lazio para o jogo de hoje. Foto: (Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Milinkovic-Savic, meia da Lazio: Quem é viciado nos jogos de videogame, além dos torcedores da Lazio, conhece bem quem é a fera. Mas o jogador não brilha apenas no mundo virtual! O sérvio é nome carimbado para enfrentar o Brasil na Copa da Rússia, e não é para pouco. Com 11 gols em 33 jogos, o garoto tem se tornado o principal jogador da equipe. Se especula nos jornais que o jovem de 22 anos está sendo observado de perto por Real Madrid e Manchester United.

Resposta na mesma moeda! No lance seguinte, Douglas Costa acerta a trave de Berisha! Segue 0 a 0 entre as equipes.

Enquanto isso na outra semifinal: Papu Gomez acerta a trave de Buffon! O arqueiro deixou a meta para tentar atrapalhar o último homem, que seria o camisa 10 da Atalanta. O argentino chutou por cima do goleiro, porém, a bola pegou efeito e beijou a base da baliza. Tá quente!

Pelo fim do jejum! O Milan não sabe o que é um título de Copa da Itália há 15 anos. Sua última conquista foi na temporada 2002-03, onde terminou a campanha invicto.

Dos 11 títulos de Copa da Itália em campo hoje, seis são biancoceleste. O último título da Lazio na competição foi na temporada 2012-13.

Provável escalação do Milan: G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Kessié, Bonaventura; Çalhano?lu, Cutrone, Suso. Técnico: Gennaro Gattuso.

Provável escalação da Lazio: Strakocha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Técnico: Simone Inzaghi

Já o Milan parece estar dando a volta por cima e reconquistando seu respeito entre as equipes de grande porte. Invicto há 12 jogos, o time de Gennaro Gattuso está em 7° lugar no campeonato local, empatado em pontos (44), vitórias, empates e derrotas com a Sampdoria. O sexto colocado vence o rossonero no saldo de gols.

A classificação para a Europa League apenas serviria de consolo em caso de uma tragédia para a Lazio. Na terceira colocação no Campeonato Italiano, a equipe da capital italiana está à frente de Inter e Roma na disputa pela vaga na Champions League. Restando 12 rodadas para o fim da liga, o sonho parece estar se tornando cada vez mais real pela aparência na competição.

Sendo assim, a competição pode ser uma boa porta de entrada para um torneio internacional. Levando em consideração o favoritismo da Juventus - vice-líder no Campeonato Italiano e quase garantido na Champions League - contra a Atalanta, na outra semifinal, a equipe que passar pelo jogo daqui terá grandes chances de já estar garantida na UEFA Europa League.

Além do direito de expor a coccarda tricolor em seus uniformes, o campeão do torneio recebe a qualificação para os playoffs da UEFA Europa League na próxima temporada. Se a equipe vencedora se classificar para a UEFA Champions League ou da UEFA Europa League, através da posição da Serie A, é do finalista perdedor o direito de acesso.

Um pouco antes da partida de ida, os dois adversários de hoje também se enfrentaram pelo Campeonato Italiano, no San Siro, e o Milan se deu melhor. Com gols de Cutrone e Bonaventura, por parte dos donos da casa, e Marusic, pelo visitante, o time de Milão saiu vencedor e aumentou sua sequência de vitórias. No jogo também não faltou polêmicas. No gol de Patrick Cutrone, a promessa de 20 anos fez o primeiro gol da partida com o auxílio da mão direita, mas mesmo assim, o VAR não detectou a trapaça. O lance causou extrema manifestação contra o atacante, que após o jogo pediu desculpas pelo lance: "Eu vi as imagens do gol. Foi um momento de adrenalina e instinto. Eu queria dar uma cabeçada. Não foi um gesto voluntário. Lamento que minha honestidade esteja sendo questionada", disse.

Do outro lado, a Lazio, do brasileiro Felipe Anderson e do artilheiro Immobile, tenta parar o bom momento do adversário para garantir a vaga na tão sonhada final. A biancoceleste conta também, principalmente, com o excelente Milinkovi?-Savi?, meia de 22 anos que vem se destacando no país.

Esse bom momento veio através das boas atuações depois da troca de treinador. E que treinador! Gennaro Gattuso foi escolhido para substituir Montella, e desde então foram 18 jogos, com 11 vitórias, quatro empates e apenas três derrotas. O ex-capitão mantém, inclusive, a façanha de 12 jogos invicto no cargo.

O palco de hoje traz boas recordações para os milanistas. No último domingo, o rossoneri derrotou a Roma pelo Campeonato Italiano por 0-2 e manteve seu bom momento.

Será a partida de volta entre as equipes. Na ida, no San Siro, apenas um 0 a 0. Mesmo com o empate sem gols, a partida não foi tão morna, porém, é esperado para a partida de hoje que seja bem mais apimentada do que no último dia 31.

Boa tarde, internautas da VAVEL Brasil! Começa agora a transmissão para Lazio x Milan, pela semifinal da Supercopa da Itália. A partida será no Estádio Olímpico de Roma, às 16h35.