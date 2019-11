Tudo que você precisa saber sobre Lazio e Juventus, pela 27° rodada da Serie A

A 27° giornata da Serie A será marcada por confrontos entre equipes de peso na Itália. Para dar início aos trabalhos ao final de semana que está recheado de jogos decisivos, Lazio e Juventus se enfrentam no Estádio Olímpico na tarde deste sábado (3), às 14h.

Apesar da distância da Juventus, que tem 65 pontos, 13 à frente da Lazio com 52, o confronto deste sábado é fundamental para ambos. Caso ocorra uma derrota dos donos da casa, a equipe de Simone Inzaghi pode cair da terceira para a quinta posição com um combinação de resultados.

Do outro lado, os três pontos são fundamentais para a Juventus manter vivo o sonho de usurpar o Scudetto do Napoli, que tem 69 pontos, com um jogo a mais do que os bianconeri.

Histórico entre as duas equipes

Nos últimos seis confrontos entre os biancocelesti e os bianconeri, a Juventus leva vantagem, visto que venceu quatro, contudo perdeu os últimos dois, inclusive, o jogo do primeiro turno, onde a Lazio venceu por 2 a 1 em pleno Allianz Arena.

Durante o primeiro confronto, ainda em 2017, o artilheiro Ciro Immobile marcou dois gols sobre a Vecchia Signora e o brasileiro Douglas Costa descontou.

Caso vença a partida deste sábado, a Lazio quebra um tabu que perdura 24 anos. Os laziali não vencem três partidas consecutivas contra a Juventus desde 1994.

Todavia, os donos da casa precisam parar a defesa juventina que vem de um bom momento na temporada e não sofre gols há seis partidas na Serie A, além disso, não perde para a Lazio fora de casa há quatro jogos somando todas as competições.

Desfalques e possíveis escalações

As duas equipes atuaram no meio de semana na Copa Itália e mesmo assim, devem vir com força total para o confronto que é de suma importância para manter o ritmo na parte de cima da tabela, para ambos.

Simone Inzaghi deve manter a mesma equipe vista na semifinal da Copa Itália no meio de semana, com exceção do meio-campista Marusic, que foi expulso na última partida, contra o Sassuolo. Entretanto, Milinkovic-Savic também é dúvida, visto que o técnico italiano pensa em poupar o meio-campista por conta do cansaço.

Apesar da ausência, o veterano, Basta deve ocupar o lugar no confronto de hoje juntamente com os XI iniciais que serão escalados em um 3-4-2-1 com: Strakosha, Wallace, Vrij, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Lulic, Basta; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile.

Já a equipe de Massimiliano Allegri conta com mais desfalques do que a laziale, visto que Cuadrado, Bernardeschi e de Sciglio estão lesionados e não estarão disponíveis para a partida.

Para armar a equipe de hoje, Allegri terá Higuaín de volta à equipe após ausência por desconforto sentido na partida última partida contra o Torino. Outro argentino que pode marcar presença é Dybala, o camisa 10 vem retornando à forma ideal após um mês afastado por uma lesão na coxa direita.

Com os detalhes acertados, a Juventus deve vir em sua formação clássica de 4-3-3, com: Buffon, Lichetsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Matuidi, Pjanic; Mandzukic, Douglas Costa e Higuaín.