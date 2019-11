Resultado Lazio x Juventus pelo Campeonato Italiano 2017/18 (0-1)

Confira nosso pós-jogo: Vilão no primeiro turno, Dybala marca golaço no fim e garante vitória da Juventus sobre Lazio

95' FIM DE JOGO!!!

Com golaço de Dybala nos acréscimos do segundo tempo, a Juventus derrota a Lazio por 1 a 0, no Olímpico, e continua sonhando com o Scudetto.

94' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Dybala

Entra: Chiellini

92' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA JUVENTUS!!!

Dybala recebe de Rugani, aplica uma caneta em Luiz Felipe, protege a bola com o corpo e bate no ângulo esquerdo do goleiro. Golaço!

90' Barzagli tenta ligação direta para Alex Sandro, mas põe muita força. A bola sai pela lateral.

90' Três minutos de acréscimos.

89' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Lulic

Entra: Murgia

87' CARTÃO AMARELO

Lulic atinge Asamoah fora de campo com um chute nas pernas e recebe o amarelo.

84' Parolo, dentro da área, finaliza em cima de Benatia.

83' Juventus martela em busca do gol, mas esbarra na boa aplicação defensiva da Lazio.

78' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Immobile

Entra: Caicedo

77' Barzagli aciona Khedira em profundidade, mas Radu dá um bico para a lateral.

76' Alex Sandro cruza rasteiro, mas Parolo rechaça.

74' CARTÃO AMARELO

Alex Sandro entra de carrinho no pé esquerdo de Lucas Leiva, e o árbitro tira o cartão do bolso.

72' Outra mudança posicional na Juventus. Agora, Dybala sai da ponta esquerda do 3-4-3 e passa ocupar a referência do ataque, com Alex Sandro fazendo o setor deixado pelo argentino.

71' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Mandzukic

Entra: Alex Sandro

69' SUBSTITUIÇÃO NA LAZIO

Sai: Luis Alberto

Entra: Felipe Anderson

64' Dybala arrisca de fora da área, mas pega de três dedos, e a bola sai sem direção.

62' SERÁ QUE FOI?

Lucas Leiva divide bola com Benatia e cai dentro da área. Juiz manda o jogo seguir.

59' Com a entrada de Douglas Costa no lugar de Lichtsteiner, o técnico Allegri abre mão do 3-5-2, mudando a plataforma tática para o 3-4-3. O trio de ataque é formado por Douglas Costa (aberto pela direita), Mandzukic (centralizado) e Dybala (aberto pela esquerda).

58' Luis Alberto enfia bola em profundidade para Immobile, Buffon sai do gol e chuta a redonda para fora.

56' SUBSTITUIÇÃO NA JUVENTUS

Sai: Lichtsteiner

Entra: Douglas Costa

56' Luiz Felipe dá carrinho em Mandzukic. Falta no meio de campo para a Juventus.

54' Juventus troca passes no setor defensivo. Time visitante não consegue romper as linhas da Lazio.

50' Lazio adianta suas linhas e dificulta a saída de bola dos zagueiros juventinos.

47' Mandzukic cruza para a área, Strakosha sai do gol e fica com a bola.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores de volta ao campo de jogo!

48' FIM DO PRIMEIRO TEMPO!

Nada de gols nos primeiros 45 minutos de Lazio x Juventus.

47' CARTÃO AMARELO

Lichtsteiner chega atrasado e derruba Radu. Lateral suíço fica pendurado no jogo.

46' Benatia deixa o campo mancando e fazendo cara feia devido à dor no pé esquerdo.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Benatia cai no gramado após dividida com Parolo. Zagueiro marroquino da Juventus sente dores no pé esquerdo.

42' Jogo fica truncado no meio de campo. Muitas perdas de bola e contra-ataques desperdiçados devido a passes errados.

39' Milinkovic-Savic entra de sola em Pjanic, que cai no chão e reclama com o árbitro.

37' UHHH!

Khedira pega sobra de bola na área e finaliza à direita do gol da Lazio.

35' Buffon recebe atendimento no braço esquerdo dentro de campo.

34' Lulic tromba com Buffon, e o árbitro marca falta a favor da Juventus.

34' Lulic comete falta por trás sobre Asamoah.

33' Lazio se posta num 5-3-1-1 sem a bola e dificulta a infiltração da Juventus.

29' CARTÃO AMARELO

Luiz Felipe entra forte no tornozelo de Mandzukic e é punido.

28' Lukaku faz gol contra após cobrando de escanteio, mas a jogada é paralisada. Árbitro pega falta de ataque da Juventus.

26' CARTÃO AMARELO

Luis Alberto desloca Lichtsteiner e leva o amarelo.

24' Lazio troca passes no campo de ataque à espera de buracos no sistema defensivo da Juventus.

22' DEFENDEU!!!

Immobile abre espaço, leva da esquerda para o centro e finaliza forte, mas Buffon espalma para escanteio.

20' Milinkovic-Savic é flagrado em posição irregular.

19' BUFFON!!!

Luis Alberto levanta bola para a área, Milinkovic-Savic sobe sozinho e cabeceia para baixo. Buffon realiza grande defesa e evita o gol da Lazio.

18' POR CIMA!

Luis Alberto arremata de canhota, da entrada da área, a redonda desvia na zaga da Juve e passa por cima da meta.

16' Lukaku cruza para a área, Asamoah desvia de cabeça, e a bola sai pela lateral.

15' Ataque da Juventus busca espaços na defesa da Lazio, mas não consegue progredir.

13' OLHA A CANETA!

Milinkovic-Savic manda a bola entra as pernas de Matuidi, que impede a passagem do meio-campista laziale.

11' Luis Alberto aciona Lukaku, que tenta cruzar para a área, mas é interceptado por Lichtsteiner.

8' UHHH!

Pjanic alça bola à área, Manzukic se joga à bola e cabeceia por cima do gol. Primeira grande chance de gol do jogo.

5' Lucas Leiva dá uma chegada forte em Dybala dentro da área, o argentino cai, e os jogadores da Juve pedem pênalti. Árbitro manda o jogo seguir.

4' Juventus troca passes no campo de defesa à procura de espaços no setor ofensivo.

3' Parolo chuta rasteiro e manda à direita do gol de Buffon.

2' Lulic vai com tudo para cima de Asamoah e derruba o lateral-esquerdo da Juventus.

0' Luiz Felipe acerta uma joelhada nas costas de Mandzukic, que cai no chão. Atacante juventino já se recuperou.

0' ROLA A BOLA!

Jogadores já estão no gramado do Olímpico. A partida já vai começar!

Juventus (3-5-2): Buffon; Barzagli, Benatia, Rugani; Lichtsteiner, Khedira, Pjanic, Matuidi, Asamoah; Mandzukic, Dybala.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Immobile, Luis Alberto.

Torcedor, estamos de volta. Os times já estão escalados.

Provável escalação da Juventus: (4-3-3) Buffon, Lichetsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuaín, Mandzukic.

Provável escalação da Lazio: (3-4-2-1) Strakosha, Wallace, Vrij, Radu; Parolo, Lucas Leiva, Lulic, Basta; Luis Alberto, Felipe Anderson; Immobile.

No primeiro turno, a Lazio surpreendeu e venceu a Juventus por 2 a 1 em pleno Allianz Stadium. O goleiro Strakosha ainda defendeu um pênalti de Dybala nos minutos finais de jogo. A vitória laziale pôs fim à invencibilidade juventina que durava anos sem perder em casa.

A Lazio enfrenta a Juventus após ser eliminada pelo Milan na semifinal da Copa Itália. Os laziali perderam nos pênaltis e deram adeus à competição.

Vale lembrar que a Juventus tem um jogo a menos que o Napoli. A Vecchia Signora não entrou em campo na rodada passada, contra a Atalanta no Allianz Stadium, porque uma forte nevasca caiu em Turim.

No último fim de semana, a Lazio derrotou o Sassuolo fora de casa por 3 a 0. Milinkovic-Savic (duas vezes) e Ciro Immobile marcaram os gols.

A Juventus luta com o Napoli, rodada após rodada, pelo topo da Serie A. Os juventinos estão na segunda colocação, com 65 pontos, quatro atrás dos napolitanos.

A Lazio é a terceira colocada da tabela da Serie A, com 52 pontos, um a mais que a Inter e dois a mais que a rival Roma.

Bom dia, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances do jogo entre Lazio x Juventus. A bola rola às 14h deste sábado (3) no Estádio Olímpico, em Roma, pela 27ª rodada da Serie A. Fique conosco!