Tudo o que você precisa saber sobre Milan x Inter, pela 27ª rodada da Serie A

A 27ª rodada da Serie A já teve partidas importantíssimas, reservando diversos confrontos diretos entre times que brigam pelo topo da tabela, como Lazio x Juventus e Napoli x Roma, mas ainda terá um clássico para apimentar de vez as coisas. Neste domingo, o Milan recebe a Internazionale no Derby della Madonnina, às 16h45 (de Brasília).

+ Inter e Milan: rivais de Milão invertem papéis no segundo semestre da temporada

Vivendo momentos completamente distintos no campeonato, os dois times se encontram bem próximos na tabela. Após ótimo começo de campeonato, a Inter ocupa a 5ª colocação, com 51 pontos, enquanto que o Milan, que engatou grande sequência com Gennaro Gattuso à frente da equipe, vem à carga por uma vaga nas competições europeias, estando no 7º lugar, com 44 pontos.

Apesar de estar na zona de classificação para a Uefa Europa League e poder retornar ao G-4 - que se classifica para a Champions League - os nerazzurri de Luciano Spalletti atravessam momento complicadíssimo: conseguiram apenas duas vitórias nas últimas 11 partidas. Por outro lado, os rossoneri estão a oito jogos sem perder.

Histórico entre as duas equipes traz leve vantagem para a Internazionale

Se formos traçar o histórico do confronto desde o início do século XX, a Internazionale tem vantagem muito pequena: considerando todas as competições, o time nerazzurro venceu 78 partidas, contra 76 triunfos do lado rossonero de Milão. O confronto teve ainda 66 empates, totalizando 220 partidas.

O último encontro entre os dois terminou com vitória - na prorrogação - do Milan, por 1 a 0, em partida pela Coppa Italia. No primeiro turno da Serie A, entretanto, foi a Inter quem saiu vencedora, pelo placar de 3 a 2: Icardi anotou uma tripletta e Suso e Bonaventura descontaram para os milanistas.

Equipes se enfrentam praticamente sme desfalques; confira prováveis escalações

Nenhuma dos dois treinadores terá grandes problemas para armar sua equipe para o clássico deste domingo. Os donos da casa não poderão contar com Andrea Conti, Ignazio Abate e Antonelli, todos lesionados há algumas partidas. Pelo lado da Internazionale, força máxima garantida.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli e Rodríguez; Kessié, Biglia e Bonaventura; Suso, Çalhanoglu e Cutrone. Técnico: Ivan Gennaro Gattuso.

Internazionale (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Miranda, Skrinir e D'Ambrosio; Gagliardini e Vecino; Candreva, Rafinha e Perisic; Icardi.