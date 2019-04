De tirar o fôlego! United vira no fim sobre Palace em segundo tempo eletrizante

A 29ª rodada da Premier League 2017/18 não poderia ter sido encerrada de melhor maneira. O Manchester United viajou para enfrentar o Crystal Palace, em Londres, e precisou reverter desvantagem de 2 a 0 criada pelos donos da casa, com Andros Townsend e Patrick van Aanholt. A vitória por 3 a 2 aconteceu com gols de Romelu Lukaku, Chris Smalling e um ao apagar das luzes de Nemanja Matic.

Embora o início da primeira etapa tenha acontecido com chances para os dois lados, foram os Eagles que conseguiram abrir o placar primeiro. Townsend recebeu boa bola de Benteke na entrada da área e plantou um belo chute que acabou desviado no meio do caminho e morreu no ângulo de David De Gea. Os anfitriões não pararam por aí com suas tentativas, mas não conseguiram concretizá-las e o mesmo vale para o United.

Já na etapa final, o jogo pegou fogo. Logo com três minutos o Palace movimentou o placar, quando van Aanholt recebeu a bola na frente, em cobrança bem rápido de falta, e conseguiu chutar forte para vencer o goleiro adversário e aumentar os números do time de Roy Hodgson. À essa altura, o jogo parecia estar nas mãos dos londrinos e a vitória se aproximava conforme o tempo ia passando. Parecia.

O United tratou de correr atrás do prejuízo. O primeiro resultado veio com nove minutos do segundo tempo, com Smalling, que aproveitou cruzamento feito por Valencia para finalizar e diminuir a vantagem adversária. A segunda resposta veio aos 31 com o artilheiro Lukaku, que aproveitou sobra de bola vindo de chute de Sánchez que explodiu no travessão e acertou o ângulo. No minuto seguinte, De Gea foi obrigado a fazer uma defesa única em cabeçada de Benteke.

A virada de tirar o fôlego aconteceu no primeiro minuto de acréscimo. E não poderia ter sido melhor: Matic viu a bola sobrada na entrada da área e arriscou o chute, de longe, para vencer Hennessey e dar números finais no Selhurst Park, entregando a vitória para o time de Mourinho levar ao noroeste inglês.

Agora, os Red Devils se mantêm na segunda posição com 62 pontos, 16 a menos que o líder e rival Manchester City. No caso do Palace, o clube não consegue sair da zona de rebaixamento na rodada e termina-a com 27 pontos, um a menos que o Southampton, primeiro fora.

Na próxima rodada, os londrinos visitam o Chelsea, no sábado (10), às 14h30, enquanto que os comandados de José Mourinho fazem clássico contra o Liverpool, no Old Trafford, no mesmo dia, mas às 9h30. Ambos os horários pelo de Brasília.