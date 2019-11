Resultado Milan x Arsenal pela Uefa Europa League 2017/18 (0-2)

Ozil, Ramsey e Mhkitaryan foram os melhores em campo com muita inspiração nessa noite sendo fundamentais na vitória.

O Arsenal se recupera muito bem de sua má fase com uma atuação que beirou a perfeição. Defendeu muito bem e quando teve a posse de bola, criou diversas chances e construiu ótima vantagem para a partida de Londres.

Com isso, os atacantes ficaram isolados e pouco tocaram na bola. Ospina teve ótima leitura de jogo num lance na segunda etapa e tirando algumas saídas de gol errada, apenas assistiu de camarote a vitória dos Gunners.

O Milan não conseguiu sair da forte marcação que o Arsenal impôs, após alguns minutos de forte pressão dos italianos. O time tentou de todas as formas, mas errou demais, principalmente os jogadores mais talentosos do time como: Bonaventura, Çalhanoglu e Suso.

50'' FIM DE JOGO: Milan 0-2 Arsenal. Grande vitória dos ingleses em San Siro que levam uma importantíssima vantagem para o jogo de volta, daqui uma semana, em Londres.

47'' Xhaka arrisca de longe e manda alto demais.

45'' Teremos cinco minutos de acréscimos. Lá vem bola na área do Arsenal.

42'' Arsenal troca passes e deixa o tempo passar. Milan parece sem forças para tentar uma reação.

39'' Última mudança no Arsenal: saiu Chambers e entrou Elneny.

38'' André Silva dá belo passe para Kalinic, mas Ospina lê bem a jogada e afasta.

35'' Mais um cruzamento na área, mas Romagnoli cabeceia pra fora.

33'' Segunda mudança no Arsenal: saindo Ozil e entrando Holding.

32'' Última mudança no Milan: saiu Calabria e entrou Borini.

32'' AÍ NÃO, SUSO! O espanhol recebe dentro da área, ajeita o corpo e manda pra muito longe do gol.

30'' R. Rodríguez cruza na área, mas nas mãos de Ospina.

29'' O Milan fez mudanças e tem tentado criar chances, mas erra demais e sequer assusta o time do Arsenal que só administra o resultado com absoluta tranquilidade e inteligência.

26'' Bonaventura escorra no lance e a defesa afastou posteriormente.

25'' Falta de Ramsey em Biglia. Cartão amarelo para o galês.

23'' Nova mudança no Milan: sai Cutrone e entra André Silva.

22'' Boa jogada de Suso que consegue escanteio.

17'' No Arsenal, Kolasinac saiu e entrou Niles.

17'' Mudança no Milan: sai Çalhanoglu e entrou Kalinic.

14'' Milan tenta voltar para o jogo, mas ainda não acertou nenhum chute no alvo, apesar de ter chutado mais vezes (8 a 7).

11'' Bonaventura entra na área mais uma vez e chuta, mas a defesa desvia para escanteio.

6'' Jogada pela direita do Milan e a bola sobra para Bonaventura, que de frente para o gol, manda por cima.

4'' Bonaventura arrisca de fora da área e manda pra fora.

3'' Quase o terceiro do Arsenal! Kessie chuta a bola para trás de forma bisonha e lança Welbeck que divide com Donnarumma e a bola sai pela linha de fundo. Que perigo!

0'' Bola rolando para a segunda etapa. As duas equipes não fizeram nenhuma mudança.

Os principais jogadores do Milan erram muitos passes e parecem ansiosos para conseguirem logo a jogada. O Arsenal é justamente o contrário, mostram extrema tranquilidade no toque de bola, além de muita qualidade.

O Milan iniciou a partida com muita intensidade e tomando as iniciativas, mas aos poucos, foi sendo impedido pela ótima marcação e após o primeiro gol, não conseguiu ser perigoso.

Vantagem muito merecida pelo Arsenal que começou a partida um pouco acuado pelo Milan, mas que sobrou em campo no restante da primeira etapa.

50' FIM DO PRIMEIRO TEMPO: Milan 0-2 Arsenal. Gols marcados por Mhkitaryan e Ramsey.

49' GOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL! Ozil acha Ramsey entre os defensores, o meio-campista dribla Donnarumma e faz o segundo gol dos ingleses.

46' Contra-ataque muito rápido do Arsenal, Welbeck lança Mhkitaryan que passa por Calabria e chuta, mas manda no travessão.

43' QUE ISSO, OSPINA?! O goleiro colombiano erra completamente o tempo de bola em cobrança de escanteio e Bonucci consegue desviar a bola, mas manda ao lado do gol.

41' DONNARUMMA DE NOVO! Contra-ataque do Arsenal, Welbeck recebe em profundidade e finaliza, mas rasteiro e o goleiro defende novamente.

40' DONNARUMMA! Mais uma chegada do Arsenal, dessa vez Chambers finaliza a jogada, mas o jovem goleiro espalma.

39' Arsenal chega com perigo após boa troca de passes e Calabria tira para escanteio.

37' Bonaventura cruza para a área, mas manda muito forte.

35' Falta perigosa para o Milan. Çalhanoglu na bola.

29' Milan chega com Suso que cruza, Ospina afasta de soco e Çalhanoglu chega finalizando, mas pra fora.

26' Arsenal controla a partida e o Milan parece ter sentido um pouco o gol e não consegue assustar o adversário.

22' Calabria cai novamente no gramado.

18' Jogo já restabelecido.

17' Agora é a vez de Calabria dividir e levar a pior. Está recebendo atendimento nesse momento.

14' GOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL! Calabria sai jogando errado, Ramsey recupera e toca para Mkhitaryan que ajeita e chuta, a bola desvia em Bonucci e entra no fundo do gol.

11' Çalhanoglu recebe passe em profundidade, chega primeiro que Ospina, mas põe muito na frente e a bola sai pela linha de fundo.

9' UUHH! Çalhanoglu recupera bola no campo ofensivo e toca para Cutrone, que chuta de primeira e manda pra fora.

8' Suso faz boa jogada em cima de Kolasinac, mas perde o tempo de bola e sai com ela.

7' BOA CHEGADA INGLESA! Ozil acha Wilshere na área, o inglês toca pra trás e Mkhitaryan finaliza na rede pelo lado de fora.

6' Jogo já foi reiniciado.

5' Chambers divide com Çalhanoglu e fica caído. Jogo paralisado.

4' Boa trama ofensiva do Arsenal pela esquerda, mas Bonucci consegue afastar.

3' Milan começa com muita intensidade e tomando as iniciativas das jogadas.

2' QUASE! Suso cruza bola na área, ela passa por toda a extensão e Bonaventura quase completa pro fundo do gol.

0' Bola rolando em San Siro. Milan começa com a bola.

Homenagem a Davide Astori no San Siro com um minuto de silêncio.

Equipes entrando no gramado nesse momento.

Milan no 4-3-3: Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli e R. Rodríguez; Biglia, Kessie e Bonaventura; Suso, Cutrone e Çalhanoglu. Técnico: Gennaro Gattuso

Arsenal no 4-3-2-1: Ospina, Chambers, Mustafi, Koscielny e Kolasinac; Xhaka, Ramsey e Wilshere; Mhkitaryan, Ozil e Welbeck.

Técnico: Arsene Wenger

Times confirmados!

+ Show da dupla Ibra-Robinho e quase remontada: dois grandes jogos entre Milan e Arsenal

+ Em ótima fase, Milan recebe Arsenal pelo primeiro jogo das oitavas da Europa League

Últimos dez jogos do Arsenal: Quatro vitórias e seis derrotas. 18 gols marcados e 17 sofridos. (Considerando todas as competições)

Últimos dez jogos do Milan: Sete vitórias e três empates. 16 gols marcados e 3 sofridos. (Considerando todas as competições)

O zagueiro Laurent Koscielny, do Arsenal, comentou sobre a atual fase do time, dizendo que o elenco sabe como fazer mal ao adversário dessa quinta, mas que precisa estar compacto 100% para conseguir tal feito: "Nesse momento, devemos estar muito compactos. Podemos fazer mal ao Milan e temos que pensar somente nessa partida e não nos boatos. Estamos completamente concentrados para a partida de amanhã", afirmou o camisa 21 do Arsenal.

Giacomo Bonaventura, um dos jogadores que mais cresceram sob a gestão de Gennaro Gattuso, falou sobre sua posição em campo, admitindo se sentir muito a vontade, podendo participar da parte defensiva e ofensiva do time com muito engajamento: "É uma posição que me agrada bastante. Já o fazia antes da chegada do Gattuso, quando jogávamos no 4-3-3. Gosto muito porque estou envolvido nas duas fases do time e isso me deixa feliz", salientou o camisa 5 do Milan.

Europa League: Milan x Arsenal em tempo real

Não será uma noite de Champions League, mas o público presente será como se fosse. Mais de 69 mil ingressos foram vendidos rapidamente e a torcida milanista promete empurrar bastante a sua equipe que vive fase muito boa.

No mais, deve repetir boa parte da escalação que perdeu do Brighton no último final de semana.

Já os Gunners têm alguns problemas para o duelo. Dois desfalques são certos: Aubameyang (regulamento) e Lacazzette (lesionado) deixam Wenger com poucas opções para o comando do ataque.

Pelo contrário, deve ter o retorno de Abate, que ficaria de fora do Derby, mas provavelmente ficará apenas como opção no banco de reservas.

O Diavolo salvo imprevistos de última hora, não tem nenhum novo desfalques, além de jogadores que já estão há bastante tempo no 'estaleiro: Conti, Storari e Antonelli.

FIQUE DE OLHO: Mesut Ozil, meia do Arsenal: Não é a melhor temporada do meia alemão, longe disso, mas é um jogador muito criativo que se deixado o menor espaço, ele deixará um companheiro na cara do gol. Sem Aubameyang e Lacazette, poderá atuar como um 'falso 9' e de qualquer maneira, será o principal responsável pela criação do time inglês.

FIQUE DE OLHO: Patrick Cutrone, atacante do Milan: Chegou ao elenco nessa temporada para aprender com os mais velhos, mas é o artilheiro do time com 14 gols e vive fase excelente. Certamente não tem experiência em jogos desse calibre, mas vai estar 'faminto' para mostrar seu valor também em solos europeus.

Já Wenger falou das dificuldades psicológicas que a sua equipe vive, depois de quatro derrotas seguidas, o time não consegue mais se encontrar em campo e que precisa rapidamente se redescobrir como time: "O time está sofrendo e ficou muito sentida com as derrotas no campeonato e principalmente na final. Para recomeçar, precisamos fazer as coisas mais simples e redescobrir a qualidade que nós temos.", comentou o francês de 68 anos.

Milan x Arsenal ao vivo

Na coletiva de imprensa, Gattuso ressaltou a preocupação com o time do Arsenal por sua qualidade técnica e diz que estudou bastante a equipe inglesa para poder fazer um grande resultado na partida de ida:"O Arsenal está em crise de resultados, é verdade, mas eu estudei e quem acha que será uma goleada, não entende nada. Devemos viver essa partida, até porque a idade média da equipe é de 23, 24 anos e não sabem o que é jogar em campos europeus com setenta mil nas arquibancadas. Será um bom teste também para o futuro, como uma experiência importante. O Arsenal é uma equipe muito técnica.", disse o treinador de 40 anos.

O último jogo foi em 2012 e terminou com vitória do Arsenal por 3 a 0, mas o Milan que comemorou a classificação, já que havia vencido em Milão por 4 a 0.

Equilíbrio certamente é a palavra que resume melhor quando essas equipes se encontram: seis jogos, duas vitórias para cada time e dois empates. Parece que teremos um tira-teima.

O time vive fase muito difícil com quatro derrotas seguidas: a última delas contra o Brighton na Premier League por 2 a 1.

Já o Arsenal também passou facilmente em primeiro lugar no grupo H com 13 pontos. Teve um pouco mais de dificuldades contra o Ostersunds (venceu 3 a 0 na Suécia e perdeu 2 a 1 na Inglaterra).

Não houve futebol na Itália no domingo (4) por conta da morte inesperada de Davide Astori e por isso, o Derby della Madonnina, que seria disputado, foi adiado para data ainda desconhecida.

A última partida foi muito importante para o clube, já que garantiu vaga na final da Copa Itália, após passar pela Lazio, depois de vitória emocionante nos pênaltis.

O Milan se classificou com tranquilidade no grupo D na liderança com 11 pontos. Na fase anterior, despachou o Ludogorets com duas vitórias (3 a 0 na Bulgária e 1 a 0 em casa)

Boa tarde leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora todos os lances em tempo real da partida de ida das oitavas-de-final entre Milan x Arsenal, em Milão, no estádio San Siro, às 15h (de Brasília).