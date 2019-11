Pilar no meio de campo, Allan estende vínculo com o Napoli até 2023

Vivendo bom momento com a camisa do Napoli, no comando de Maurizio Sarri, os partenopei anunciaram nesta quinta-feira (8), a extensão de contrato com o meio-campista brasileiro, Allan.

O brasileiro assina a renovação por mais cinco anos, visto que seu vínculo inicial vai até 2019, portanto, a extensão dá a Allan um contrato até 2023 com a equipe napolitana, que tem o meio-campista, juntamente com o compatriota Jorginho, como pilares no meio de campo da equipe.

Em seu Twitter oficial, o Napoli comunicou oficialmente os seus torcedores sobre a extensão do vínculo com Allan, que é fortemente pedido pela torcida da Seleção Brasileira para ser convocado pelo técnico, Tite.

Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi all’estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto #ForzaNapoliSempre — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 8 de março de 2018

Na equipe de Maurizio Sarri desde 2015, quando se transferiu da Udinese à equipe napolitana, onde já disputou 91 jogos. Nesta temporada, Allan já marcou quatro gols e deu quatro assistências, no qual vem sendo o seu melhor ano na equipe napolitana.

Feliz com a renovação, o atleta foi em sua conta oficial no Instagram e fez uma postagem demonstrando o seu sentimento de alegria.

"Muito feliz por poder usar e defender esta camisa por mais 5 anos! Que esses próximos anos sejam cheios de alegria e sucesso para a equipe e os fãs, forza Napoli sempre", comemrou Allan.