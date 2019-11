Fiorentina vence Benevento com gol de Vitor Hugo em dia de homenagens a Astori

O silêncio dos times na entrada do gramado indicava que este era um jogo diferente. Mesmo diante do maior público do Artemio Franchi na temporada - 34.381 -, não havia muito clima para festa. Era difícil se acostumar com a ausência de Davide Astori. O capitão da Viola, que faleceu há uma semana, foi muito homenageado em uma partida cercada de emoção. Em campo, o brasileiro Vitor Hugo marcou, e a Fiorentina venceu o lanterna Benevento por 1 a 0, pela 28ª da Serie A. O futebol não era o mais importante. Mas a vitória foi mais uma homenagem ao eterno capitão da torcida viola.

Todos os jogadores da Viola entraram com a camisa #13, de Astori (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

O início de jogo foi de poucas chances, mas muita emoção. Aos 13, a partida foi parada por um minuto para aplausos a Astori - 13 era a camisa do capitão, número que foi aposentado tanto pela Fiorentina, como pelo Cagliari, ex-time do zagueiro.

Mosaico foi montado no minuto 13 na 'Curva Fiesole' em homenagem a Davide Astori (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

No minuto seguinte a paralisação, Simeone teve uma grande chance para abrir o placar. O argentino recebeu ótimo passe de Saponara, saiu frente a frente com o goleiro, mas Puggioni fechou bem o ângulo e salvou o que seria o primeiro gol no jogo. A Fiorentina passou a criar mais chances e, aos 25, Saponara cobrou ótimo escanteio e Vitor Hugo subiu de cabeça para marcar e homenagear o seu ex-companheiro com uma camisa com a foto de Astori: 1 a 0.

Jogadores se abraçaram após o gol da Viola (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

Aos 29, por pouco Saponara não ampliou. O meia ficou com o rebote na entrada da área e bateu forte de pé direito, mas parou em boa defesa de Puggioni. O Benevento teve mais posse de bola durante todo o jogo - 54% no primeiro tempo -, mas a Viola finalizou mais na primeira etapa: 9 a 2 - e garantiu a vantagem na primeira etapa.

Para o segundo tempo, o Benevento teve a entrada de Del Pinto na vaga de Brignola, e o time teve ainda mais posse de bola no meio-campo - 60% -, além de criar mais chances. Foram nove finalizações dos stregoni, contra cinco da Fiorentina. Aos 11, Saponara saiu, muito emocionado, para entrada de Gil Dias, assim como todos os jogadores que foram substituídos na Viola.

A Fiorentina fez um segundo tempo muito recuado, teve dificuldades para a saída de bola, e o Benevento pressionou. Aos 18, Djuricic arriscou chute forte e exigiu boa defesa de Sportiello. Apesar de mais finalizações e de cruzamentos para a área, o time visitante teve problemas para vencer o goleiro rival e, com Pezzella e Vitor Hugo em dias de muita segurança, os lances aéreos foram pouco efetivos.

Torcida soltou balões brancos antes da partida (Foto: Divulgação/ACF Fiorentina)

Já aos 44, após cruzamento de Guilherme, Coda subiu mais que a defesa viola e parou na trave de Sportiello. Já mais aberto, o time visitante quase cedeu o segundo. Herdeiro da faixa de capitão de Astori, Badelj aproveitou cobrança rápida de Chiesa aos 47 e chutou forte, mas parou também na trave. Benassi, no rebote, perdeu livre a chance do segundo gol, mas a Fiorentina garantiu a vitória.

Após o fim do jogo, a maioria dos jogadores da Fiorentina caiu nas lágrimas. Depois da adrenalina baixar, os ex-companheiros de Astori puderam liberar as emoções e foram aplaudidos por um emocionado Artemio Franchi, que homenageará o capitão em todos os jogos daqui a eternidade.

A Fiorentina sobe para o 9º lugar, com 38 pontos, enquanto o Benevento continua em último, com 10. No próximo domingo (18), a Viola visita o Torino e os bruxos recebem o Cagliari, às 11h.