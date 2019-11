Sarri dá resposta machista a repórter: "Não te mando tomar no ** porque é uma mulher bonita"

Após o empate sem gols entre Internazionale e Napoli, em Milão, nesse domingo (11), pela Serie A, o técnico do time napolitano, Maurizio Sarri, deu uma resposta machista à jornalista Titti Improta, da emissora Canale 21, durante sua entrevista coletiva pós-jogo.

Sarri se mostrava irritado quanto ao empate obtido no Giuseppe Meazza, uma vez que a equipe do sul da Itália perdeu a liderança da liga para a Juventus. A repórter o questionou se o título está ameaçado depois do resultado. Ele rebateu com uma resposta um tanto que machista e mal educada.

"Eu só não te mando tomar no ** porque você é uma mulher bonita", disse o treinador com um sorriso no rosto. Tal comentário arrancou risadas de alguns repórteres presentes na sala de imprensa do estádio. No entanto, após a repercussão negativa, o comandante foi conversar com Titti sobre o ocorrido para se desculpar.

"Ele me perguntou se fiquei ofendida com o comentário, mas eu disse que não era uma mulher sensível, mas que mesmo não tenha ficado ofendida, ele não pode se dar ao luxo de se dirigir assim com uma mulher ou qualquer profissional da imprensa. Depois disso, ele me pediu desculpas", disse Improta sobre o episódio com o técnico.