Resultado Roma 1x0 Shakhtar Donetsk pelas oitavas de final da Uefa Champions League 2018

49' Acabou. Fim de jogo! A Roma volta às quartas de final da Champions League após dez anos.

48' Afasta a zaga! Taison rouba a bola na lateral, cruza forte para Dentinho, mas a bola passa muito forte e fica com a Roma.

47' A Roma se fecha em seu campo de defesa, e o Shakhtar vai para o tudo ou nada.

45' Foram adicionados mais quatro minutos de acréscimo.

43' Substituição na Roma: Sai Dzeko, entra El Shaarawy.

43' Allan Patrick chuta a bola na barreira e a torcida romana comemora como se fosse um gol.

42' Falta perigosa para o Shakhtar bater.

41' A Roma fica com a bola enquanto o Shakhtar sobe todo para o campo de ataque.

38' O Shakhtar pressiona nestes últimos minutos.

36' Substituição no Shakhtar: Sai Marlos, entra Dentinho.

36' Com o jogo retomado, Kolarov bate falta, mas a bola explode na barreira. No rebote, o mesmo manda para fora.

35' Cartão amarelo para Ferreyra, atacante do Shakhtar.

O clima fecha no estádio Olímpico. Os atletas das duas equipes começam uma discussão e trocam empurrões após Ferreyra derrubar o gandula.

Em erro de saída de bola, Dzeko rouba a bola e arranca, contudo Ordets derruba o atacante e é expulso.

33' Expulso Ordets, zagueiro do Shakhtar.

31' A partida fica morna nestes minutos, com a Roma segurando a bola em sua defesa, enquanto o Shakhtar corre atrás da marcação.

30' Cartão amarelo para Fred, meio-campista do Shakhtar.

28' Substituição no Shakhtar: Sai Stepanenko, entra Allan Patrick.

27' Quase! Kolarov serve Gerson em passe cruzado para o lado direito do campo. O brasileiro domina, chuta pro gol, mas a bola desvia e vai fraca para Pyatov.

25' Cartão amarelo para Stepanenko, meio-campista do Shakhtar Donetsk.

23' O Shakhtar têm dificuldades em sair jogando e insiste em jogadas pelo lado esquerdo do campo.

21' Pra fora! Dzeko recebe passe em velocidade de Perotti, invade a área, mas finaliza pra fora.

19' Substituição na Roma: Sai Cengiz Under, entra Gerson.

18' A zaga do Shakhtar afasta, e a Roma recomeça.

18' Escanteio para a Roma apos Butko desarmar Perotti na linha de fundo.

17' UHHHHHH! Nainggolan toca para Dzeko na meia lua que pega de primeira, mas a bola passa perto da trave, assustando o goleiro Pyatov.

13' A Roma afasta escanteio, mas o mesmo Stepanenko faz falta de ataque e os donos da casa tem a bola.

12' Stepanenko é desarmado dentro da área e é escanteio para o Shakhtar.

O jogo fica em um ritmo mais rápido após o gol. O Shakhtar tenta ser mais agressivo em suas subidas ao ataque, enquanto a Roma se aproveita da exposição do adversário.

9' UHHH! Strootman serve Perotti pela ponta esquerda. O argentino finaliza colocado, mas Pyatov defende.

8' Cartão amarelo para Manolas, zagueiro da Roma, por reclamação.

No lance do gol, Strootman lançou Dzeko entre os zagueiros, o bósnio saiu cara a cara com Pyatov, que deu um leve toque por baixo e abriu o marcador para os giallorossi.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ROMA! Edin, Edin, Edin Dzeko é o nome dele!

4' Bernard cruza para dentro da área, mas a zaga da Roma afasta. No rebote, o Shakhtar recupera e começa tudo de novo em seu campo de defesa.

4' O Shakhtar fica com a bola e tenta vir pra cima com Bernard, pelo lado esquerdo.

2' Impedimento de Nainggolan, quando a Roma tentava criar uma jogada ofensiva e invadir a área do adversário.

As equipes vêm sem modificações para esta segunda etapa.

0' Começa o segundo tempo!

46' Fim de primeiro tempo! Por enquanto, vai dando Shakhtar em Roma por ter vencido a primeira partida por 2 a 1.

45' Foi adicionado mais um minuto de acréscimo.

41' Quase! Marlos serve Ferreyra dentro da área, o argentino domina entre os dois defensores romanos e é interceptado no último instante.

38' Cartão amarelo para Florenzi, jogador da Roma. Infração marcada ao puxar a camisa brasileiro, Taison, na corrida.

36' Perotti recebe um lançamento direto da defesa, dribla o zagueiro, mas finaliza pra fora. Sem direção.

33' A defesa ucraniana afasta e Nainggolan tenta o chute no rebote, mas a bola explode na defesa.

33' Escanteio para a Roma em erro de Stepaneko.

32' Pra fora! Fazio erra na saída de bola da Roma e Facundo Ferreyra arranca até dentro da área, mas o argentino se recupera e atrapalha o chute do atacante, que vai pra fora.

30' Quase! Dzeko recebe na meia lua, abre a bola na esquerda para Kolarov que cruza com perigo, mas a bola passa por todo mundo e sai em lateral.

27' Pra fora! A Roma afasta o escanteio mas o Shakhtar recupera com Taison arriscando chute de fora da área, mas a bola sobe demais.

27' Escanteio para o Shakhtar, após cruzamento de Burtko afastado por Kolarov.

O Shakhtar tem 61% da posse, enquanto que os donos da casa estão com 39%.

23' UHHHHH! Kolarov arranca até a linha de fundo pelo lado esquerdo e Pyatov faz defesa no chão após o cruzamento rasteiro.

23' A Roma força o erro de passe, pressionando a marcação e rouba a bola do Shakhtar.

20' O Shakhtar toca a bola em seu campo de defesa e a Roma adianta a sua marcação.

17' Bernard cruza, mas a bola é afastada e recuperada pela Roma.

17' Marlos invade área da Roma, mas é desarmado por Perotti e descola escanteio para o Shakhtar.

13' Agora é a vez do Shakhtar pressionar. Em especial, pelo lado esquerdo do campo, com Bernard e Taison trocando passes rápidos.

12' Perotti tenta cruzar a bola na área pelo lado direito, mas Stepanenko corta o passe com um chutão.

9' UHHHH! Florenzi desvia na batida de falta e a bola quase morre dentro do gol. Quase faz contra.

9' Pelo lado esquerdo do ataque do Shakhtar, Florenzi desarma Bernard, mas o juiz vê mão do lateral e marca falta perigosa.

7' O Shakhtar sobe pro ataque, consegue escanteio, mas a defesa romana afasta e os ucranianos recomeçam.

6' Mais um impedimento marcado. Dessa vez do argentino, Diego Perotti.

4' Impedimento de Dzeko, que se infiltrava entre os zagueiros e saía cara a cara com Pyatov. A Roma toma a iniciativa neste início.

2' Falta dura de Strootman em cima de Marlos, que fica caído. Os jogadores pedem cartão amarelo.

1' Falta no meio de campo em cima de De Rossi, a Roma sai jogando rapidamente e pressiona o Shakhtar.

0' Defendeu Pyatov! A Roma chega com perigo já nestes primeiros segundos de jogo, mas Dzeko finaliza fraco, para a defesa de Pyatov em dois tempos.

0' Começa a partida! A Roma dá a saída.

Times perfilados e toca o hino da Champions!

As equipes estão entrando no gramado para ser executado o protocolo de início de partida.

E toca o hino da Roma no estádio para o delírio da torcida: "Roma Roma Roma core de 'sta città unico grande amore de tanta e tanta ggente che fai sospirà"

Os atletas de ambas as equipes se aquecem no gramado. Neste momento, fazem 12° na capital italiana.

A torcida giallorossi já está chegando ao estádio Olímpico de Roma.

O Shakhtar também está com os seus XI iniciais confirmados: Pyatov, Burtko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Bernard, Taison; Facundo Ferreyra.

A Roma já está oficialmente escalada com: Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, Ünder; Dzeko.

Boa tarde, torcedor! Daqui a poucos instantes, Roma e Shakhtar Donetsk decidem a vaga para as quartas de final da Uefa Champions League.

Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes, torcedor. Não deixe de acompanhar o nosso pré-jogo com todos os detalhes desta partida que define quem vai ser o próximo a avançar às quartas de final. Fique conosco!

São esperados cerca de 45.000 torcedores para apoiar a equipe giallorossa na partida de hoje. O Olímpico estará cheio, mas sem a sua capacidade máxima de 72.000 mil torcedores.

Enquanto Di Francesco tem apenas um jogador pendurado, o Shakhtar conta com dois dos seus principais jogadores com dois amarelos na conta. O meia-atacante Taison e o argentino Facundo Ferreyra, ambos se sofrerem a punição com o cartão amarelo, não jogarão a primeira partida das quartas de final em caso de vitória ucraniana.

Já a equipe de Paulo Fonseca virá com a mesma equipe que venceu na Ucrânia, em um espelho da formação do adversário, o 4-2-3-1, com: Pyatov, Burtko, Ordets, Rakitskiy, Ismaily; Stepanenko, Fred; Marlos, Bernard, Tayson; Facundo Ferreyra.

O único pendurado na equipe romana é o argentino Diego Perotti. Caso seja punido com o cartão amarelo, não jogará a primeira partida de quartas de final em caso de uma vitória da Roma.

Ademais, a Roma estará escalada em seu tradicional 4-2-3-1com: Alisson, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Strootman; Perotti, Nainggolan, Ünder; Dzeko.

Para a partida de hoje, a Roma deve vir com força total, visto que não possui desfalques e o atacante Edin Dzeko estará entre os relacionados, visto que não atuou na vitória de 3 a 0 sobre o Torino, na última rodada da Serie A para estar descansado para a partida.

Di Francesco: "Amanhã nada pode dar errado para nós, temos uma equipe forte e com o resultado nas mãos. Queremos jogar bem os 90 minutos, não podemos nos dar ao luxo de jogar apenas um tempo e vê-los despontar no restante do jogo", alertou.

Do lado dos donos da casa, foi o técnico Eusebio Di Francesco quem falou. Depois da derrota na partida de ida, ele venceu dois, dos últimos três jogos. O destaque foi a vitória sobre o líder da Serie A, Napoli, onde os giallorossi triunfaram por 4 a 2.

Marlos: "Acredito que qualquer jogo daqui pra frente será difícil e importante. O campeonato ucraniano não chega nem perto do nível de uma CL, mas o que posso dizer é que viemos para surpreender, assim como no primeiro jogo. Isso não é algo novo. A nossa equipe sempre respeitou os adversários e mesmo sabendo das dificuldades, mostraremos o nosso futebol", disse o capitão do Shakhtar.

Logo após o treinamento, como de praxe, os técnicos, acompanhados de um jogador da equipe, concedem entrevista pré-jogo. Na coletiva, o brasileiro naturalizado ucraniano, Marlos, foi quem falou.

Em Roma desde o último domingo, o Shakhtar treinou no palco da decisão, o estádio Olímpico.

A equipe comandada pelo português Paulo Fonseca, lidera o campeonato ucraniano com uma folga de seis pontos acima do Dínamo de Kiev, que tem 48 pontos.

Já a legião de brasileiros do Shakhtar Donetsk chega em boa fase e 'cascuda', visto que se sobressaiu num grupo em que Napoli, Manchester City e Feyenoord eram vistos como favoritos.

Na partida de ida, a equipe de Eusebio Di Francesco não jogou bem, e só não voltou da Ucrânia com um placar maior em desvantagem graças ao goleiro Alisson, que operou duas defesas milagrosas. Além disso, Bruno Peres ainda salvou uma bola em cima da linha, mais o que poderia ser o terceiro gol dos ucranianos.

A equipe giallorossi precisa vencer a partida por um gol de diferença para avançar para a próxima fase. No primeiro jogo, os romanos perderam na Ucrânia por 2 a 1, de virada.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Hoje é dia de Champions League e você acompanha todos os detalhes, lance a lance, ao vivo da partida entre Roma e Shakhtar Donetsk, pelas oitavas de final da Champions. O confronto está programado para começar às 16h45, no estádio Olímpico, em Roma, capital da Itália.