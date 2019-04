Com desempenho abaixo do esperado, Associação Alemã de Futebol demite Steffi Jones da DFB Frauen

A Associação Alemã de Futebol (DFB) demitiu nessa terça feira (13) a treinadora da seleção feminina, Steffi Jones com efeito imediato. O conselho chegou a uma decisão com participação do diretor de equipes nacionais, Oliver Bierhoff, bem como o diretor esportivo Joti Chatzialexiou.

A decisão sobre a demissão foi precedida por uma análise do desempenho da DFB Frauen nos últimos meses e que foram bem abaixo do que se esperava. Inicialmente a eliminação nas quartas de final na última Eurocopa, realizada na Holanda, quando as germânicas foram derrotadas pela Dinamarca. Além disso, Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2019, a equipe perdeu seu jogo em casa contra a Islândia, primeira derrota em eliminatórias em casa da Alemanha nos últimos 19 anos e mais recentemente, o último lugar SheBelieves Cup realizada nos EUA, com a participação de França, Estados Unidos e Inglaterra.

O presidente da DFB, Reinhard Grindel, afimou que Steffi Jones foi encarregada de uma grande dedicação como treinadora e que ela continua a ser uma figura extremamente importante dentro do futebol feminino alemão e que as portas da DFB estarão sempre abertas para ela. Oliver Bierhoff disse que a decisão foi precedida por uma análise intensiva dos últimos meses, mais recentemente com Joti Chatzialexiou acompanhando a equipe na sua viagem aos EUA e que apesar dos esforços, com interesse em manter Jones, era necessário uma mudança.

Horst Hrubesch, que treinou a equipe sub-21 masculina entre 2000 e 2016, além de ter levado a seleção sub-23 a medalha de prata nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, assumirá interinamente. O experiente treinador nunca trabalhou com futebol feminino, mas afirmou que vem acompanha a Frauen Bundesliga e que esteve na última Eurocopa Feminina, estando disposto a contribuir com a melhoria do rendimento da equipe.

As próximas duas próximas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo serão nos dias 7 de abril contra a República Tcheca e no dia 10 do mesmo mês diante da Eslovênia. A Alemanha lidera seu grupo com 9 pontos, seguida da Islândia com 7, sendo que com uma partida a menos.