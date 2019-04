Resultado Arsenal x Milan pela Europa League (3-1)

Confira nosso pós-jogo: Sai zica! Arsenal vence Milan de virada e se classifica às quartas da Europa League

Com 5 a 1 no agregado, o Arsenal despacha o Milan e avança à próxima fase da Europa League. No jogo desta quinta-feira, os comandados de Arsène Wenger venceu, de virada, por 3 a 1. Çalhanoglu abriu o placar para o Milan, mas os gunners viraram com gols de Welbeck (duas vezes) e Xhaka (com direito a falha de Donnarumma).

92' FIM DE JOGO! O ARSENAL ESTÁ NAS QUARTAS DE FINAL DA EUROPA LEAGUE!

90' Dois minutos de acréscimos.

90' Ramsey e Elneny soltam o pé da entrada da área, mas os chutes explodem na defesa rossonera.

88' Wilshere finaliza da entrada da área e manda à direita do gol.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL!!!

Após defesa de Donnarumma em cabeçada de Ramsey, Welbeck pega o rebote e faz 3 a 1 sobre os italianos.

84' Arsenal troca passes no meio-campo e cadencia a partida.

81' Locatelli arremata de fora da área, a bola explode em Chambers e sai pela linha lateral.

78' SUBSTITUIÇÃO NO ARSERNAL

Sai: Özil

Entra: Kolasinac

78' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Kessié

Entra: Locatelli

76' DEFESAÇA!!!

Borini cruza para a área, André Silva cabeceia, a bola desvia em Chambers, mas Ospina espalma para a linha de fundo.

74' Bellerín cai no campo após trombar com Bonaventura.

70' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL!!!

Xhaka arrisca de fora da área, Donnarumma falha, e o time londrino vira a partida.

69' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Çalhanoglu

Entra: Bonaventura

68' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL

Sai: Mkhitaryan

Entra: Elneny

67' Bonucci avança ao ataque, levanta a cabeça e cruza na cabeça de Kalinic, que põe Ospina para trabalhar.

66' SUBSTITUIÇÃO NO MILAN

Sai: Cutrone

Entra: Kalinic

64' ERROU!

Çalhanoglu encontra Montolivo livre na entrada da área, mas o volante chuta de canela e manda longe do gol.

63' Çalhanoglu joga a bola para a área, e Chambers tira para escanteio.

60' CARTÃO AMARELO

Suso é amarelo por tentar cavar falta em frente à área do Arsenal.

58' QUASE!!!

André Silva alça bola à área, e Cutrone pega de voleio. A bola passa rente ao poste esquerdo.

58' André Silva tromba com Bellerín dentro da área, cai e pede pênalti. Árbitro manda o português levantar.

55' ISOLOU!!!

Ramsey finaliza da intermediária e manda por cima da meta milanista.

53' UHHH!!!

Suso bate da entrada da área e manda à esquerda do gol.

50' Musfafi aproveita cobrança de escanteio e manda por cima da meta rossonera.

49' DEFENDEU!!!

Özil abre o jogo para Mkhitaryan, que finaliza forte para a boa defesa de Donnarumma.

48' Ramsey recebe de Bellerín, arremata, a bola desvia em Romagnoli e termina nas luvas de Donnarumma.

46' Kessié finaliza cruzado, mas não põe muita força no chute. A bola fica nas mãos de Ospina.

45' RECOMEÇA A PARTIDA!

Jogadores de voltam ao campo de jogo para o início do segundo tempo.

ENTENDA A SITUAÇÃO

O Milan precisa fazer mais dois gols, e não tomar mais nenhum, para buscar a classificação. O Arsenal avança de fase mesmo se sofrer mais um tento na segunda etapa. Isso acontece porque os gunners venceram os rossoneri por 2 a 0 no primeiro jogo, em Milão.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO

Çalhanoglu, com um golaço de fora da área, abriu o placar para o Milan. Porém, minutos depois o Arsenal buscou o empate. Welbeck, em pênalti mal marcado pelo juiz, colocou 1 a 1 no placar.

46' DONNARUMMA!!!

Wilshere pega firme de fora da área, mas goleiro do Milan executa grande defesa.

45' Dois minutos de acréscimos.

44' Suso joga para a área, André Silva tenta finalizar, mas é flagrado novamente em impedimento.

41' CARTÃO AMARELO

Borini mata contra-ataque do Arsenal.

40' CARTÃO AMARELO

Romagnoli pede pênalti a favor do Milan e é advertido pelo árbitro.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ARSENAL!!!

Welbeck desloca Donnarumma e empata o duelo.

37' PÊNALTI PARA O ARSENAL!

Árbitro da linha de fundo vê pênalti duvidoso de Ricardo Rodríguez em cima de Welbeck.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN!!!

Çalhanoglu solta um míssil de fora da área, a bola vai fazendo muita curva e estufa as redes de Ospina.

34' Suso leva a bola para a sua canhota e tenta cruzamento para a área, mas põe muita força e a redonda sai pela linha de fundo.

32' Impedimento de André Silva.

29' Ramsey leva a bola para o fundo do campo e, quando se prepara para cruzar, a redonda ultrapassa a linha. Tiro de meta para Donnarumma.

27' Mustafi tenta sair jogando, mas é derrubado por André Silva. Árbitro assina infração.

26' Monreal faz carga nas costas de Borini. Falta para o Milan.

24' DONNARUMMA!!!

Arsenal emplaca contra-ataque rápido, Welbeck limpa a jogada em cima de Bonucci e finaliza de canhota. O goleiro milanista defende com os joelhos.

23' Com muita curva na bola, Suso cobra escanteio na área, mas a defesa afasta de cabeça.

23' Suso cruza para a área, mas a bola pega em Monreal e sai pela linha de fundo. Escanteio.

22' Monreal atropela Borini no campo de ataque. Falta para o Milan.

21' Milan adianta suas linhas de marcação e pressiona a saída de bola do Arsenal.

19' Mkhitaryan recebe de Özil, joga na pequena área, mas Romagnoli rechaça.

18' Montolivo lança por cima da defesa inglesa buscando Cutrone, mas o jovem atacante italiano é pego posição irregular.

17' Monreal chega à linha de fundo, alça bola à área, mas Montolivo desvia de cabeça e descarta o perigo.

16' Ricardo Rodríguez cruza para a área, mas a zaga afasta.

14' Arsenal tenta ataque pelo lado esquerdo do ataque. Ramsey, Mkhitaryan e Özil trabalham por lá.

11' Welbeck pressiona a saída de bola do Milan e quase força Donnarumma ao erro.

10' Koscielny deixa o gramado e vai direto para o vestiário.

10' SUBSTITUIÇÃO NO ARSENAL

Sai: Koscielny

Entra: Chambers

9' Koscielny recebe atendimento médico em campo e deve deixar o campo, lesionado.

8' Torcida do Milan cantando alto no Emirates Stadium.

7' Welbeck é flagrado em impedimento.

6' Suso faz boa jogada pela lateral do campo, mas peca na hora do cruzamento e erra por muito.

5' Cutrone domina a bola com o braço direito, e o árbitro para o lance.

4' Ramsey levanta bola para a área, Koscielny sobe mais que todo mundo e cabeceia por cima da meta milanista.

4' Bellerín busca a linha de fundo e tenta o cruzamento, mas é bloqueado por Ricardo Rodríguez. Escanteio para o Arsenal.

1' UHHH!

Menos de um minuto de jogo e André Silva quase marca! Borini avança pelo flanco direito, cruza para a área rasteiro, e o atacante português finaliza na rede pelo lado de fora.

0' ROLA A BOLA NO EMIRATES STADIUM!

Atletas perfilados para o hino da Uefa Europa League.

Jogadores já estão no gramado!

Milan (4-4-2): Donnarumma; Borini, Bonucci, Romagnoli e Ricardo Rodríguez; Suso, Kessié, Montolivo e Çalhanoglu; Cutrone e André Silva.

Arsenal (4-3-2-1): Ospina; Bellerín, Mustafi, Koscielny e Nacho Monreal; Ramsey, Xhaka e Wilshere; Özil e Mkhitaryan; Welbeck.

Ambas as equipes já estão escaladas!

Provável formação (4-4-2): Donnarumma; Zapata, Bonucci, Romagnoli e R. Rodríguez; Biglia, Kessié, Suso e Çalhanoglu (Bonaventura); André Silva e Cutrone.

Provável formação (4-3-2-1): Ospina; Bellerín (Chambers), Koscielny, Mustafi e Kolasinac (Monreal); Wilshere, Xhaka e Ramsey; Özil, Mhkitaryan e Welbeck.

O Milan também ocupa a sexta posição na tabela da Serie A. A distância para a zona de classificação à Uefa Champions League, porém, é mais curta: são seis pontos atrás da Lazio, primeira equipe dentro do G-4.

O Arsenal é o sexto colocado na tabela da Premier League. Está a 12 pontos do Liverpool, time que abre o G-4.

Já o Milan superou o Genoa, fora de casa, com um gol solitário do atacante português André Silva no último minuto do duelo. A partida foi válida pela Serie A.

O Arsenal enfiou 3 a 0 no Watford, em casa, pela Premier League. Gols marcados por Mustafi, Aubameyang e Mhkitaryan.

Ambos os times venceram no fim de semana.

A partida de ida, realizada em Milão, terminou com triunfo do Arsenal. Com gols de Mhkitaryan e Ramsey, os londrinos ganharam por 2 a 0 em pleno San Siro.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe os principais lances do jogo entre Arsenal x Milan, que disputam, às 17h05 desta quinta-feira (15), uma vaga nas quartas de final da Uefa Europa League. O local da partida é Emirates Stadium, em Londres. Fique conosco!