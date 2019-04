Europa League: tudo que você precisa saber sobre Lokomotiv Moscou x Atletico de Madrid

Nesta quinta-feira (15), o Lokomotiv Moscou recebe o Atletico de Madrid às 13h, no Estádio Lokomotiv, com a dura tarefa de reverter o 3 a 0 sofrido no primeiro jogo e avançar às quartas de final da Uefa Europa League.

Como chegam?

Os russos são líderes do campeonato nacional com oito pontos de vantagem sobre o rival Spartak, vice líder, e vêm de vitória fora de casa contra o Ural por 2 a 0. Mas agora precisam focar no desafio muito maior que é golear o Atleti.

Do lado colchonero a situação é tranquila, não só pela vantagem no confronto, mas também pelo momento vivido pelo time. São 10 vitórias nos últimos 11 jogos, goleadas e uma defesa muito sólida, que será fundamental para a classificação.

O que esperar da partida?

O treinador do Lokomotiv, Yuri Semin, concedeu entrevista coletiva e se mostrou otimista para o jogo. Tendo que fazer no mínimo três gols, o técnico acredita que "o objetivo é fazer gol no início e se acontecer tudo será possível".

O ataque da equipe russo não é dos mais eficientes, com média de 1.5 gols por jogo. Na atual temporada o time ainda não venceu por mais de três gols de diferença. O alento está nos resultados sobre Dínamo Moscou e Zenit pelo Campeonato Russo e sobre o Zlín, na própria UEL, quando o time venceu por 3 a 0, resultado que levaria a partida para a prorrogação.

Para o Atleti o cenário não poderia ser melhor. O time treinado por Diego Simeone têm características perfeitas para este tipo de confronto, onde o adversário se vê obrigado a sair para o jogo. Com uma defesa bastante eficiente durante toda a temporada e o ataque funcionando muito bem, a ideia de se defender e esperar boas oportunidades para o contra-ataque é a mais usada pelo time.

El Cholo disse estar preocupado por "todos acharem que a eliminatória está resolvida". Segundo ele, "os jogos de Copa são complexos, temos que estar preparados para enfrentar a torcida, o frio, a neve e deixar a partida de forma mais cômoda".

Escalações

O peruano Jefferson Farfán e o ucraniano Ignatiev são dúvidas do lado russo, ambos machucados e ainda não confirmados pelo treinador. O goleiro Guilherme é o único desfalque certo. Pelo Atletico, Diego Costa e Gameiro nem viajaram e se juntam à Savic, que continua vetado pelo departamento médico.

- Lokomotiv: Kochenko; Rybus, Kvirkvelia, Corluka, Lysov; Denisov, Pejcinovic, Miranchuk, Manuel Fernandes; Miranchuk, Eder

- Atletico de Madrid: Werner; Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luís; Gabi, Thomas, Koke, Saúl; Griezmann, Fernando Torres

Histórico

As equipes se enfrentaram duas vezes até aqui, uma em 2007 que terminou empatada em 3 a 3 e a outra foi a partida de ida, em Madrid. Ao todo o Lokomotiv enfrentou times espanhois em 18 oportunidades, vencendo três, empatando três e perdendo 12 vezes. O Atletico contra russos tem um retrospecto bem melhor, com seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

Arbitragem

Artur Dias foi o árbitro sorteado para comandar o encontro. O português será auxiliado por seus compatriotas Rui Tavares e Paulo Soares.