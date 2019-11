Tudo que você precisa saber sobre Sampdoria e Internazionale, pela 29° rodada da Serie A

A Sampdoria tem parada dura na manhã domingo (18) ao receber a Internazionale no estádio Luigi Ferraris, às 8h30, no Luigi Ferraris, em Gênova, em confronto válido pela 29° rodada da Serie A.

A Samp vem de uma derrota por goleada de 4 a 1, contra o Crotone, na última rodada. Tropeço que custou caro para a equipe de Gênova, pois viu o Milan assumir a sexta posição que dá vaga à Europa League.

Já os nerazzurri precisam da vitória para não verem os rivais de Milão encostarem ainda mais na quinta posição. Na última rodada a equipe de Luciano Spalletti empatou sem gols contra o Napoli e vem oscilando depois de um início promissor no campeonato nacional.

Histórico do confronto

Sem perder há seis jogos no Luigi Ferraris, a Sampdoria precisa bater um adversário indigesto. Apesar da oscilação na campanha, a Internazionale perdeu apenas três, dos 26 jogos em que disputou na Serie A até agora.

Nos últimos seis confrontos, desde a temporada 2015/16, a Sampdoria leva o favoritismo pois venceu três vezes, contra duas vitórias dos visitantes e apenas um empate. Além disso, dentre os últimos jogos, os nerazzurri não venceram nos domínios de Gênova, enquanto a Samp venceu no Giuseppe Meazza no início de 2017.

Quando se enfrentaram no primeiro turno, nos domínios da Internazionale, as equipes protagonizaram uma partida pareia, com cinco gols e um 3 a 2 dando vitória para os donos da casa na ocasião. Durante o confronto, o zagueiro Skriniar abriu o placar para os donos da casa e Mauro Icardi ampliou. Contudo, os visitantes cresceram na segunda etapa e incendiaram o jogo com gols de Kownacki e Quagliarella, mas não foi o suficiente para evitar uma derrota na 10° rodada.

Prováveis escalações

O técnico Marco Giampaolo têm duas dúvidas para o jogo deste domingo, visto que o lateral direito polonês, Bartosz Bereszynski é dúvida para a partida devido à problemas musculares na perna direita, enquanto seu reserva da posição, Jacopo Sala também não está em condições de jogo. Contudo, o polonês apresentou melhoras nos últimos exames e deve estar apto para atuar.

Portando, Giampaolo deve escalar a Sampodia em um 4-3-1-2 com: Viviano, Ferrari, Silvestri, Bereszynski, Murru; Barreto, Torreira, Praet; Ramírez; Quagiarella e Zapata.

Já Luciano Spalletti terá o Borja Valero e o uruguaio Matías Vecino de volta à equipe titular. No último jogo, ambos ficaram no banco de reservas por opção do técnico italiano. Todavia, neste domingo, a Internazionale deve vir em um 4-2-3-1 com: Handanovic, Skriniar, Miranda, Cancelo, D'Ambrosio; Borja Valero, Vecino; Perisic, Brozovic, Candreva; Icardi.

O árbitro da partida será Paolo Tagliavento.