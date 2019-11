Atacante Kokorin sofre lesão no joelho e desfalcará a Rússia na Copa do Mundo

Faltando menos de 90 dias para a Copa do Mundo FIFA 2018, a Rússia, seleção anfitriã, sofreu uma importante baixa para o torneio. Na última quinta-feira (15), o atacante Alexander Kokorin, do Zenit, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito. Como o tempo previsto para retorno após a cirurgia é de ao menos seis meses, o jogador ficará fora do Mundial.

A lesão aconteceu nos momentos iniciais do empate em 1 a 1 entre o time russo e o alemão RB Leipzig, pelas oitavas de final Uefa Europa League. Em comunicado oficial, o Zenit informou que o atleta iniciará o tratamento em Roma. Os demais detalhes serão divulgados oportunamente.

Nome certo para o Mundial, Alexander Kokorin fazia uma boa temporada. No Campeonato Russo era o vice-artilheiro, com 10 gols, atrás apenas de Fyodor Smolov, do Krasnodar, com 12. Pela Seleção ele tem 12 gols em 48 jogos.

O técnico da Rússia, Stanislav Cherchesov, lamentou profundamente a mais recente baixa em sua equipe para a Copa. O treinador já havia perdido os defensores Georgy Dzhikiya e Viktor Vasin com lesões idênticas a que o atacante sofreu.

"A situação se desenvolve de tal forma que todos os meses deste ano recebemos notícias desagradáveis ​​sobre lesões graves dos principais jogadores da seleção russa. Ontem, uma ruptura do ligamento cruzado foi diagnosticada em Sasha Kokorin, só podemos confirmar e apoiar o jogador. Antecipando a experiência das perdas que a equipe nacional russa tem antes da Copa do Mundo, posso dizer que a equipe continua trabalhando no modo planejado.

Nossa tarefa é fazer o nosso melhor para compensar essas perdas e preparar qualitativamente a Copa do Mundo. Quanto aos feridos, estamos em contato com eles, acompanhamos de perto o tratamento e a recuperação", declarou.

A Rússia tem dois amistosos agendados para este mês. No dia 23, enfrentará a Seleção Brasileira, ao passo que no dia 27 duelará contra a Espanha.