Jogadores do Lyon exaltam vitória diante do Marseille e pregam foco na busca por vaga na UCL

O encerramento da 30ª rodada do Campeonato Francês foi marcado pelo 'Choc des Olympiques'. Em uma virada espetacular, o Lyon venceu o rival Olympique de Marseille, por 3 a 2, fora de casa, neste domingo (18). No entanto, o assunto após a partida acabou não sendo o futebol praticado pelas equipes, mas sim uma confusão generalizada entre os jogadores de ambos os times.

Tudo começou com um simples ato impensado após o apito final. Na euforia de terem conseguido o gol da vitória no último minuto da partida, jogadores do Lyon comemoraram o triunfo em frente a torcida adversária, exibindo suas camisas. Os jogadores do Marseille, dentre eles o zagueiro Rami, que já havia se estranhado com o brasileiro Marcelo, zagueiro do Lyon, não gostaram nada da atitude dos rivais, e partiram pra cima. A confusão terminou apenas no vestiário.

O lateral esquerdo Jérémy Morel exaltou a força do elenco do Lyon, que teve de mostrar superação após a eliminação para o CSKA nas oitvas de final da Uefa Europa League, na última quinta-feira (14). Para ele, agora a equipe pode ter um pouco mais de tranquilidade, já que não vinha bem na Ligue 1.

"Nós tentamos colocar todos os ingredientes para ganhar. Os três pontos foram muito importantes para nós. É sempre o mesma coisa: em grandes jogos, sempre respondemos. Temos virtudes e a contribuição dos substitutos tem sido essencial. Ainda temos que pegar pontos para entrar no pódio. Após o jogo de quinta-feira contra o CSKA, tivemos que fazer algo hoje à noite, mesmo que tudo não esteja recuperado. Temos a vontade de chegar à Liga dos Campeões para o futuro do clube. Agora, com a trégua, poderemos respirar um pouco. Nós precisamos disso", disse.

Confira outras declarações

Bruno Genésio (treinador)



"Agora temos que manter a humildade. Fazer da mesma forma quando estivermos de frente para equipes debaixo da tabela para evitar qualquer desilusão."



Lucas Tousart (meio-campista)

"É uma vitória muito bonita. Nós a construímos durante toda a partida. Fomos um pouco tímidos no início , mas alcançamos nosso objetivo. Por trás, voltamos bem, nos igualamos e criamos muitas oportunidades no segundo tempo. A partida tornou-se um pouco louca, mas conseguimos conquistá-la. Isso nos fará bem. Não estávamos mentalmente fortes por isso não foi fácil.

Retornar ao placar antes do intervalo realmente nos fez bem. Tínhamos uma consciência da situação em que estávamos. Tivemos que responder esta noite e faremos tudo para viver um bom fim de temporada. Voltamos fortes e teremos semanas mais leves para preparar este final do campeonato. Faremos tudo para que isso aconteça."

Anthony Lopes (goleiro)

"Tivemos a oportunidade de ganhar com mais facilidade, mas Steve fez um grande jogo, fazendo as intervenções certas. Nós ganhamos com a coragem. É um suspiro de alívio, voltamos para dois pontos do Marseille, e a corrida para o pódio está berta. Ainda há muitos jogos, e o OM pode perder força com a Copa da Europa. De Moscou, percebemos o que perdemos, o que não fizemos ... Nos remobilizamos e mostramos um estado de espírito muito bom aqui."

Com 57 pontos na tabela, o Lyon ocupa a quarta colocação do Campeonato Francês, e neste momento garante apenas uma vaga na Liga Europa. Para chegar à Liga dos Campeões, precisar ficar no 'G-3', que atualmente conta com Paris Saint-Germain (83), Monaco (66) e Marseille (59).