Cavani marca de novo, Uruguai vence País de Gales e fica com título da China Cup

Em reta final de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, o Uruguai disputou um amistoso contra o País de Gales na manhã desta segunda-feira (26). A partida, válida pela China Cup, foi a 100ª de Edinson Cavani com a camisa celeste. O atacante marcou o gol da vitória aos quatro minutos da segunda etapa.

O primeiro tempo de partida foi de pouquíssimas emoções. As equipes ficaram mais se estudando do que atacando. Nenhuma chance real de gol foi criada. Óscar Tabárez, treinador do Uruguai, perdeu Giménez logo aos oito minutos e por isso mandou Sebastián Coates ao jogo. Joe Allen foi punido com cartão amarelo, aos 28 minutos, após falta mais dura em cima do adversário.

As equipes voltaram do intervalo dispostas a marcar gols. Wilson, jogador Gales que mais se destacava, cobrou falta direto para o gol e Muslera conseguiu fazer a defesa. O Uruguai conseguiu encaixar um contra-ataque na sequência da jogada que quase balançou as redes. Cavani recebeu na área e escorou para trás, onde estava colocado Matías Vecino. O volante tentou finalizar para o gol, mas mandou para fora.

A seleção de País de Gales optou por deixar a posse de bola com o Uruguai e tentar atacar em jogadas de contra-ataque. Porém, quem conseguiu abrir o marcador foi a seleção Celeste. Godín, aos quatro minutos, fez um lançamento direto da defesa e a bola chegou até Cristian Rodríguez. O camisa 7 cruzou na área e Cavani apenas completou para o fundo das redes. Os companheiros de Bale tentaram responder aos cinco minutos. De fora da área, Andy King ficou de frente para o gol e finalizou, mas a bola passou à direita de Muslera.

O Uruguai quase ampliou o marcador aos sete minutos. Após boa troca de passes no campo de ataque, a bola chegou até Bentancur. O meia cruzou rasteiro na área, mas Cavani acabou furando na hora de completar. Quatro minutos mais tarde Bentancur tentou mais uma jogada com Cavani, mas o camisa 21 perdeu o equilíbrio e não conseguiu dominar. A Celeste continuou em cima. Aos 12 minutos foi a vez de Cavani virar garçom e servir Cristian Rodríguez. Cebolla conseguiu entrar na área e finalizar para o fundo das redes, mas o assistente marcou impedimento e anulou a jogada.

O País de Gales teve a chance em uma bola parada frontal, aos 20 minutos. Matías derrubou Wilson. Bale acabou cobrando na barreira e a bola saiu para escanteio. Na cobrança, o camisa 16 Gales mandou a bola na área e a defesa Uruguaia conseguiu afastar o perigo. Lee Evans, aos 28, conseguiu dar trabalho a Muslera. O camisa 15, que tinha acabado de entrar, finalizou de fora da área para boa defesa do goleiro Uruguaio, que fez a defesa e garantiu a vitória para a Celeste. De quebra,o Uruguai ficou com o título da China Cup.

O Uruguai tem mais um compromisso antes da Copa do Mundo. A Celeste vai encarar o Uzbequistão no dia 07/06, às 20h.