Jerome Boateng minimiza importância do 7 a 1 para Alemanha, antes de amistoso contra o Brasil

Alemanha e Brasil se enfrentarão em amistoso realizado em Berlim, na tarde dessa terça feira (27), no primeiro jogo entre as duas seleções após a goleada por 7 a 1 aplicada pelos alemães na Copa do Mundo em 2014. Na entrevista coletiva antes da partida, o zagueiro Jerome Boateng minimizou a importância da goleada histórica, para os alemães.

Só estamos pensando na partida dessa terça. É um tema para os brasileiros, mas não tem grande importância para nós. Vamos enfrentar um Brasil forte e motivado, o que sem dúvidas, torna o jogo bem mais interessante, afirmou o jogador do Bayern de Munique.

Boateng também falou sobre as impressões tidas na semifinal do Mundial de 2014 e afirmou que os jogadores alemães tiveram uma enorme empatia com a torcida brasileira após o confronto.

No primeiro tempo, era evidente que os brasileiros estavam abalados. Foi uma partida que jamais imaginaríamos que fosse daquela forma. Nos concentramos em jogar e ganhar, não tivemos pena . Estávamos contentes por irmos a final, mas ao mesmo tempo, sentimos uma enorme empatia ao ver jogadores e torcedores abalados.

Mudanças na equipe titular

O treinador Joachim Löw confirmou mudanças para o jogo contra o Brasil. A primeira delas será no gol, com Marc Andre Ter Stegen poupado, com Bernd Leno e Kevin Trapp sendo os goleiros a serem utilizados na partida, um na primeira e outro na segunda etapa. Khedira, Müller, Özil e Can foram liberados e não serão relacionados para o jogo.

Outras mudanças no time serão as entradas de Gündogan, Sané e Plattenhardt, com Hector, Draxler, Werner, titulares no empate contra a Espanha, relacionados no banco de reservas.