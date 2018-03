Tessa Wullaert deixará equipe feminina do Wolfsburg ao final da temporada

Após muitos meses, a especulação sobre uma possível saída da atacante belga Tessa Wullaert do Wolfsburg ficou em aberto, com tentativas do clube alemão em renovar seu contrato e que foram frustradas. Com isso, Wullaert deixará as Lobas ao final da temporada e segundo especulações recentes, seu provável destino será o futebol inglês, mais especificamente o Manchester City, segundo afirma o periódico alemão SportBuzzer.

Wullaert chegou em 2015 ao time alemão, procedente do Standard Liège. Pelo Wolfsburg, conquistou uma Frauen Bundesliga e duas Copas da Alemanha, sendo peça fundamental nessas conquistas, mesmo que em algumas ocasiões tendo sido utilizada como uma espécie de 12ª jogadora, muitas vezes saindo do banco de reservas durante os jogos.

O interesse do Manchester City surgiu do fato de não terem encontrado uma substituta para as saídas de Toni Duggan (Barcelona) e Kosovare Asllani (Linköpings), atacantes de movimentação. Além disso, não seria a primeira vez que Wolfsburg e Manchester City realizariam uma negociação envolvendo um atleta belga, uma vez que Kevin de Bruyne, fora negociado também numa transação envolvendo os dois clubes.

Outras movimentações no futebol feminino alemão

O Bayern de Munique anunciou três reforços para a próxima temporada. A goleira Laura Benkarth e a meio campista Lina Magull, ambas do Freiburg. Além delas, a defensora Kathrin Hendrich, ex-FFC Frankfurt também foi anunciada como novo reforço do clube bávaro para a próxima temporada.